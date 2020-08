Test: Urbanista London

Vi stoppar Urbanista London i öronen och konstaterar att tillverkaren lyckats skapa ett par riktigt intressanta i-örat-lurar. De låter bra, har aktiv brusreducering och en prislapp som är riktigt trevlig.

Urbanista grundades för cirka tio år sedan, och under den tiden har vi testat merparten av företagets headset. För att göra en lite grov generalisering kan vi sammanfatta företagets hörlurar som relativt snygga till ett godkänt pris men med en ljudkvalitet som inte alltid varit så komplett som vi kanske önskat. Men till senaste modellen, kallad London, har Urbanista verkligen slagit samman all sin kunskap från tidigare modeller samt adderat nya tekniska lösningar för ett resultat som höjer sig över tidigare produkter.

Perfekt passform

Urbanista London är lite elakt utryckt ännu en av alla Airpods-kopior som ploppar upp från höger till vänster, men till skillnad från många andra erbjuder London både en passform och ljudkvalitet som ger konkurrenterna en match. Modellen kommer i flera färgalternativ där vi har testat den svarta. I samtliga fall kommer de trådlösa snäckorna med ett laddfodral i samma färg.

Själva snäckan baseras på en del som vi sätter i örat och en liten pinne som både ser till att hålla enheten på plats och som agerar tryckkänslig kontroll. Passformen kommer givetvis att varje från person till person, men vår lilla panel bestående av fem personer ansåg samtliga att den var mycket bra eller helt perfekt. De små plastpluttarna längst ut både ser till att stänga ute ljudet samtidigt som de är följsamma i örongången.

Passar som handen i handsken

Urbanista lyckas porta ljudet snudd på optimalt och läget som vi placerar respektive snäcka i behålls under flera timmars användning, även om vi skulle ta en löptur eller gå på gymmet. London är vattenskyddade men inte är IP-klassificerade, men detta känns inte som något större problem då vi lyckades pricka in tre ordentliga regnskurar under våra träningspass utan att lurarna tog något märkbar skada.

Utsidan av snäckorna är som nämnts försedda med en tryckkänslig yta varifrån vi svarar på samtal, hanterar musikuppspelningen med mera. Hanteringen är oftast mycket enkel med bra gensvar. Det enda vi upplevde som lite negativt med Urbanista London var att de även var känsliga för viss berör från omgivande material. Exempelvis hade vi en krage på en jacka som, nästan, varje gång vi vred på huvudet gick emot lurarna som då stängde av musiken eller avslutade pågående samtal. Detta var inte något större problem då vi visste om det, och det var bara vissa plagg som var ”inkompatibla” med lurarna.

Urbanista London levererar mycket bra ljud

London har integrerade batterier på 45 milliampertimmar per hörlur och ett 400 milliampertimmar batteri i laddfodralet. Detta ger oss strax under fem timmars lyssning per laddning eller totalt cirka 25 timmar total användning. Vi kan ladda fodralet antingen via USB-kabel eller använda en valfri QI-godkänd trådlös laddare.

Ljudet är det överlägset bästa Urbanista tagit fram i sina i-örat-lösningar. Vi får en bred ljudbild med höga och klara toner, ett rikt mellanregister och en bas som harmoniserar med både musik, film eller spel på ett naturligt sätt. Detta oavsett typen av musik vi lyssnar på eller vilka filmer vi tittar på.

Aktiv brusreducering till ett lågt pris

Skulle vi sedan störas av omgivande ljud kan vi enkelt aktivera brusreduceringen som även denna är riktigt bra för klassen och som omedelbart stänger ute merparten av omgivande ljud. Om vi i nästa läge vill underlätta en konversation eller få en tydligare ljudbild från vår omgivning kan vi på samma sätt aktivera Ambient Sound Mode.

Det här är ett par lurar som borde tilltala alla typer av både Iphone- och Androidanvändare

Ytterligare ett plus är den integrerade ”ear detection”-teknologin som direkt pausar eller sätter på musiken baserat på om vi har snäckan i örat eller inte. Vi ska här lägga till en liten brasklapp då två personer ur vår testpanel upplevde att denna detektering var aningen överkänslig och att den kunde pausa ljudet av misstag. Självklart kan vi även använda London tillsammans med antingen Google Now eller Siri för enkel röststyrning.

Lägger vi sedan till att priset för Urbanista London ligger på knappa 1 500 kronor, måste vi säga att Urbanista gjort ett mycket bra jobb. Det här är ett par lurar som borde tilltala alla typer av både Iphone- och Androidanvändare – även om vi gärna sett lite längre batteritid.

SPECIFIKATIONER Urbanista London

Tillverkare : Urbanista, www.urbanista.com

: Urbanista, www.urbanista.com Cirkapris : 1 499 kr inkl. moms, 1 199 kr exkl. moms

: 1 499 kr inkl. moms, 1 199 kr exkl. moms Anslutning : Bluetooth 5

: Bluetooth 5 Elementstorlek : 10 mm

: 10 mm Dynamiskt frekvensomfång : 20 – 20 000 Hz

: 20 – 20 000 Hz Bluetooth-profiler : HSP, HFP, A2DP, AVRCP

: HSP, HFP, A2DP, AVRCP Digital assistent : Google + Apple Siri

: Google + Apple Siri Batteritid : knappa 5 timmar

: knappa 5 timmar Batteritid med fodral: ca 25 timmar