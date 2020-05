Veeam Availability Suite V10 är äntligen här

Efter en lång väntan är framtidens data recovery-lösning äntligen här. Ja, det menar åtminstone Veeam som lanserar version 10 av Availability Suite.

Texten publicerades första gången i Datormagazin nr 4, 2020

Veeam började hinta om version tio för något som kan kännas som en evighet sedan, och precis som barnens väntat på jultomten den 24 december har vi väntat på den 18 februari – dagen då version 10 av Veeam Availability Suite lanserades.

Lämnar inget åt slumpen

Som vi alla vet tenderar allt gå snabbare och produkter, program och tjänster lanseras i nya versioner på något som kan likna löpande band-tekniken. Men det gäller inte Veeams lösningar.

– Vi har alltid haft en filosofi att skynda långsamt och att aldrig stressa fram en uppdatering eller en ny version. När den väl lanseras är det en lösning som är till 100 procent färdig. Detta tar tid men det är tid som är värd att vänta på då resultat blir enastående, säger Victor Engelbrecht Dohlmann, nordisk försäljningsdirektör på Veeam.

Veeam har mer eller mindre sedan starten, eller i varje fall sedan företaget 2010 lanserade Instant Recovery, varit en ledande aktör inom dataåterskapande för större företag, där man med ett hybridstöd kunnat stödja flera plattformar och aktörer. Med nya Version 10 skrivs nästa kapitel i denna saga då Veeam tar nytt grepp för att släppa sin mest kompletta lösning för återskapande av data fram till i dag. Vi får bland annat möjligheten att starta och återskapa multipla VM simultant vilket är en helt unik lösning.

Dubbel säkerhet

Ser vi tillbaka på hur vi sett på data och dataskydd genom åren har det ofta handlat om att skydda vår data och blockera åtkoms till denna från oönskade källor. Men vi har under årens lopp även lärt oss – tyvärr på ett allt för smärtsamt och kostsamt sätt – att vi aldrig till fullo kan skydda oss. Det är mer eller mindre en fråga om när ett företag ska bli utsatt och inte en fråga om ”om” det ska bli det. Det kanske bästa beviset på detta under senare år är ransomware som trots all vår vetskap om hotet i sig fortfarande gäckar bolag världen över.

”Man kan säga att det är lite som konceptet med gamla tape-backuper som tas ut och låses in på en annan plats”

Detta gör att vi måste ta ytterligare ett steg och inte bara fokusera på att förhindra intrång utan även över hur vi på snabbast och säkrast möjligt sätt kan återställa data, och detta med automatiserade processer. Detta är nästa stora område som V10 handlar om. Tack vare ett nära samarbete med bland annat AWS kan Veeam nu skydda backupdata på ett sätt som inte varit möjligt tidigare och eventuella maleware kommer inte in i backupen vilket gör att vi alltid kan återskapa icke korrupt data direkt.

– Man kan säga att det är lite som konceptet med gamla tape-backuper som tas ut och låses in på en annan plats, men nu med roterande diskar och med i det närmaste omedelbar access vilket ger en oslagbar agilitet, säger Victor Engelbrecht Dohlmann.

En del som är nästan lika viktig är den fortgående valideringen av backuper. För vad är meningen med en säkerhetskopia om den skulle vara defekt när vi behöver den? Med traditionella lösningar testas och valideras en (1) server, men med nya Veeam kan i princip företagets samtliga servrars backupdata valideras simultant, vilket ger en extrem tidsbesparing och ökad säkerhet.

NAS:ens allt viktigare roll

En funktion vi väntat på mycket länge och som varit en återkommande fråga under senaste årens VeeamOn-event är NAS-backup. Då allt fler företag sprider ut sig till mindre kontor eller till och med hemmakontor har NAS-lösningar blivit en stor del av vår vardag och för många även den primära backupplatsen. Trots att olika NAS-lösningar blivit allt säkrare är de ändå ett förhållandevis tacksamt mål för olika former av malware, speciellt NAS-modeller med lite mer intelligens. Genom att inkludera denna del i sin plattform har Veeam blivit betydligt mer komplett och även öppnat upp helt nya marknader.

Detta är bara några av de större nyheterna, totalt omfattar version 10 av Availability Suite 150 nya funktioner och flera förbättringar i det som är den mest omfattande produktlanseringen i Veeams historia. För att nämna några andra nyheter får vi ett bredare plattforms- och ekosystemstöd, inklusive nya avancerade funktioner för bland annat Linux, Nutanix AHV, PostgreSQL och MySQL. Genom ett förbättrat API-stöd kan företag lättare integrera egna lösningar för analys av backupdata för att hitta nya insikter och få backuplösningar att fungera precis som företaget vill. Tillsammans levererar V10 en uppsjö av nya funktioner som ska tillföra enkelhet, flexibilitet och pålitlighet.

Vi lär återkomma till nya versionen av Availability Suite så snart vi tittar närmare på respektive funktion och tjänst.

