Vad är egentligen gaming? Själva ordet betyder ”spelande”, och då snackar vi inte om brännboll på skolgården eller en beachvolleymatch på stranden. Gaming handlar kort och gott om dataspelande, även om en gamer spelar på såväl konsoler som smartphones och just datorer.

Så långt är alla överens. Men det råder delade meningar om vilka spel som gäller för att man ska kunna påstå att man håller på med gaming. De flesta tänker väl knappast på gamla Lemmings eller snabbspel på Facebook när man pratar om gaming, så vad är det då vi pratar om egentligen?

Om man hårdrar det hela en aning, kan man säga att det finns två typer av gamers. Den ene sitter hemma vid sitt skrivbord (eller nån annanstans) och spelar någon form av actionspel enbart för nöjes skull och med bara datorn som motståndare. Den andre sitter också vid sitt skrivbord, eller var som helst, och spelar actionspel. Men här sker det online, på gamingservrar med tusentals spelare samtidigt. Du kan spela ensam eller forma lag som spelar mot andra lag.

Det handlar oftast om spel som Counter Strike, Call of Duty, Warcraft, Starcraft eller League of Legends och DOTA2 – listan skulle kunna göras längre än Ölandsbron om man vill. Men det måste inte handla om action och att ha ihjäl varann. Andra populära spel är FIFA, NHL och andra sportspel. På senare tid har också olika Battle Royal-spel som PUBG och Fortnite blivit stora – spel som går ut på att vara den ende som överlever (nu trillade vi in i actionträsket igen).

Vilken utrustning krävs för gaming?

Om du går till en elektronikhandlare och frågar finns det en viss risk för att säljaren tar dig i handen och leder dig till en gamingdator för 35 000 spänn. Men du klarar dig alldeles utmärkt med en billigare dator. En stationär eller laptop för 7 000 – 8 000 räcker gott åt de allra flesta. Saker att tänka på är att datorn har ett uppgraderingsbart moderkort, minst 8GB i RAM och en någorlunda snabb processor. Viktigast av allt är ett bra grafikkort och bra internetuppkoppling om du ska spela online-spel.

Betting på esports

Så fort det finns någon företeelse som innebär att någon vinner över en annan, så går det att slå vad om utgången. Och betting på esport ökar i rasande takt, samtidigt som de bästa spelarna och lagen kan tjäna miljonbelopp.

Kan man tjäna pengar på gaming?

Det finns flera sätt att tjäna pengar på gaming. Du kan göra dig en rejäl hacka som spelare – men då krävs det många timmar framför datorn, och att du är riktigt duktig och snabbtänkt. De bästa spelarna i världen tjänar som sagt miljoner i prispengar, plus att de får pengar från sponsorer. Många tjänar också stora pengar på att streama sitt spelande.

Är du inte så duktig på spelandet men vill stanna inom gaming, finns det olika möjligheter till jobb i branschen.

Spelutvecklare: Jobba som programmerare och knacka spelkoder

Webbutvecklare: Skapa webbplatser med gamingfokus

Digital marknadsföring: Hjälp företag i branschen att synas på nätet och i media

Frilansskribent: Skriv intressanta artiklar om branschen till olika webbplatser. Jobb finns i massor på frilansportaler som till exempel Upwork.

Du kan säkert komma på andra alternativ. En sak är dock säker, och det är att man inte måste var en hårdkokt gamer eller rik som ett troll för att hitta ett sätt att göra favoritintresset till sitt levebröd.