Samsung Galaxy Watch4 Classic 3 / 6 Betyg 4 490 kr Pris För Mycket bra och korrekta hälsorelaterade mätvärden. Förbättrade knappar, bra prestanda, bra hantering av träningsrelaterad mätning. Emot Dålig batteritid, mycket dålig hantering av de appar som ”ska stödjas”, stora bekymmer med låsning vid flygplansläge och automatisk ljusjustering, känns som ett steg tillbaka i utvecklingen. Rekommenderas till Med nuvarande appstöd och långt ifrån färdiga helhetslösning kan vi inte rekommendera Galaxy Watch4 Classic till någon. Satsa på föregående modell istället. Vi hoppas dock få återkomma med en uppdaterat test när nya uppdateringar av klocka och appar lanserats. Det som räddar Watch4 i nuläget är de hälsorelaterade mätfunktionerna.

Nya Samsung Galaxy Watch4 Classic är en klocka med riktigt bra hälsoövervakning, men i övrigt möts vi av en kavalkad av besvikelser.

Undertecknad har använd Samsungs samtliga klockor sedan företaget redan 2013 lanserade sin Gear-modell med färgskärm, högtalare och även med integrerad kamera. Denna modell används bland annat under löparpass i San Francisco där bilder, av förvånansvärt hög kvalitet togs under turen. Kort därefter presenterades Gear S som var en magiskt häftig klocka med en stor böjd Amoled-skärm, en klocka som dessutom hade integrerad SIM-plats och en riktigt bra pulsmätare vilket under en period blev en klar favorit. Sedan dess har fler klockor lanserats, alla med mindre eller större uppdateringar och nya funktioner. Watch3 med sin integrerade blodtrycksmätare, blev en ny personlig favorit, så det var med mycket höga förväntningar som undertecknad tog sig an Galaxy Watch4 Classic. Detta skulle nämligen, enligt alla rykten, vara något alldeles exceptionellt och lite av ett nytt kapitel inom de smarta klockornas värld.

Gamla användare får räkna med att köpa nya armband till Galaxy Watch4

Vi börjar med att kika på det yttre på denna klocka som finns i två storlekar: 42 respektive 46 millimeter i diameter. Det är den sistnämnda som vi testat. Klockan kommer som standard i antingen svart eller silver och har måtten 45,5 x 45,5 x 11 millimeter och väger 52 gram utan armbandet. Klockans yttre är tillverkat i rostfritt stål medan armbandet är tillverkat av ett fluorkolbaserat syntetiskt gummi som gör att klockan kan användas i alla sammanhang och i alla väder samtidigt som den sitter på plats.

Redan här kommer vår första besvikelse. Det är helt okej att klockan inte går att köpa med exempelvis ett titanium-armband, men att Samsung har gjort om fästpunkterna så att tidigare armband inte längre passar tycker vi är riktigt svagt. Det handlar bara om cirka en millimeters “misspass”, men det är tillräckligt för att vi som sedan tidigare byggt upp en samling av Samsung-armband för olika ändamål inte kan använda dem längre.

Precis som med föregående modell har denna klocka en roterbar ring runt själva boetten vilken kan användas för att snabbt navigera i menyer eller se notifieringar med mera. På höger sida av klockan finns två ovala knappar. De är med andra ord något större än de runda knapparna vi hittar i föregångaren och ett stort plus.

Dels blir de mycket enklare att hantera och framför allt ger de mer exakta värden och lättare mätningar. Knapparna används nämligen – förutom för att hantera menyer och appar – till att utföra flera hälsorelaterade mätningar, mer om det nedan.

På klockans undersida hittar vi Samsungs BioActive-sensorer för att mäta EKG, blodtryck och syresättning med mera. Klockan uppfyller i sin helhet MIL-STD-810G-standarden och är IP68-klassificerad.

Vad hände med batteritiden?

Klockan drivs av en Exynos W920 Dual Core-processor på 1,18 gigahertz. Den kompletteras med 1,5 gigabyte RAM och totalt 16 gigabyte lagring. Vår klocka har även integrerat eSIM, Bluetooth 5, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n 2,4+5 gigahertz), NFC samt A-GPS/GLONASS/Beidou/Galileo för högsta precision vid positionering. På sensorsidan hittar vi inga större nyheter. Det finns bland annat:

accelerometer

barometer

gyrosensor

ljussensor

optisk pulsmätare

EKG-sensor

“Bioelectrical Impedance Analysis Sensor”

Allt detta drivs av ett 361 milliamperetimmar kraftfullt batteri. Just batterit har under senare år varit akilleshälen i Samsungs (och många andras) klockor och inför denna lansering var det många rykten som pratade om alla möjliga förbättringar. Vad blev då resultatet? Jo efter att ha fulladdad både Watch4 och Watch3, aktiverat samma automatiska mätfunktioner och använt dem samtidigt på vänster respektive höger handled kan vi konstatera att Galaxy Watch4 tyvärr underpresterar.

Google Wear OS känns som en alfa-version

Klockan är inte i närheten av att ta sig genom en dag utan dog nästan 80 minuter innan Watch3. Nu ska sägas, och vi kommer att återkomma till detta igen, att Watch4 har övergått till Google Wear OS och operativsystemet troligen inte är redo att användas i skarpt läge. Det känns bitvis som att vi går runt med en alfaversion av mjukvaran på handleden. Med det sagt kan det hända att batteritiden kommer att bli bättre med framtida uppdateringar. Vi ska även säga att klockan laddar snabbare jämfört med föregående modell, vilket är ett plus.

Än mer begränsade appar

Vi går vidare med våra första tankar kring Wear OS till de appar som både följer med från start och de vi kan lägga till på egen hand. Och här kommer nästa, i dagsläget, mycket stora besvikelse. Vi har under åren vant oss vid att kunna använda ett stort antal applikationer vilket vi med återgången till Googles system i varje fall inte skulle bli sämre – men det var just vad det blev.

Vi kan börja med att konstatera att utbudet av appar, i skrivande stund, är klart begränsat. Intrycken blir än sämre av att många av de appar som finns inte fungerar i närheten som det är tänkt. Vi valde att satsa på modellen med inbyggt eSIM för att kunna använda klockan med ett par lurar när vi exempelvis tränar, utan att behöva ta med mobilen. Men döm av vår förvåning att exempelvis Spotify bara fungerar som en fjärrkontroll till mobilen där vi kan växla mellan låtar och justera volymen. Vi kan inte ens bläddra bland låtar på mobilen och än mindre använda klockan fristående. Spotify har nyligen meddelat att offlinelyssning är på gång, men om klock-versionen får stöd att strömma låtar likt mobilen återstår att se.

Problemen fortsätter med både Outlook och samtal

Tar vi sedan Outlook om som är en av de förinstallerade apparna, fungerar det nästa lika illa. Trots att vi kan skriva från klockan skickas inga mejl om vi inte har telefonen i närheten. I stället lagras de i klockan för att skickas när vi ansluter mobilen. Vad är egentligen syftet?

Nu sägs det att det är problem som ska åtgärdas, men då ställer vi återigen frågan, VARFÖR lansera en produkt som inte fungerar som den är tänkt med löften om att det ska bli bättre? Samsung är trots allt inte ett startup, vilket vi kunnat acceptera om så var fallet.

Detta leder oss in på nästa bekymmer. Att ringa från klockan utan telefonen fungerar, ursäkta uttrycket, klockrent. Men så snart vi lägger på växlar mobilen automatiskt över i flygplansläge där den sedan stannar i cirka fem minuter. Även om försöker inaktivera funktionen i inställningarna fortsätter mobilen att lysa rött – flygplansläget på alltså. Alternativet är att vänta eller starta om klockan. Det är extremt irriterande.

Ljussensorn jobbar på högvarv

Galaxy Watch4 Classic har även en mycket skum automatisk ljusjustering. Tanken är, som alltid, att skärmens ljusnivå ska anpassas när vi flyttar oss mellan olika omgivande ljusförhållanden. Men även här händer något märkligt. Varje gång vi går in från att ha varit utomhus blir skärmen i det närmaste svart. Vi justerar manuellt till den nivå vi vill ha för att bara sekunder senare återigen ha en svart skärm. Enda lösningen är att inaktivera den automatiska hanteringen.

Mycket bra hälsoprofilering

1 av 2

De flesta som köper en smart klocka idag, i varje fall i den lite högre prisklassen, gör det för att på ett eller flera sätt få en fortlöpande återkoppling på vår hälsa och aktivitet med mera. Här har Samsungs klockor alltid legat mycket högt när det kommer till precision och detta är, som tur är, inget undantag till Galaxy Watch4 Classic.

Förutom standardfunktioner som stegräknare och sömnövervakning erbjuder Watch4 såväl blodtrycksmätning och EKG som mätning av syresättning i blodet och en total kroppssammansättning vilken fördelar kroppens vikt på: skelett, fett och vatten och ger oss en BMI-nivå samt en basalmetabolismnivå.

Bättre mätningar av blodtryck och EKG

Blodtrycket måste från start kalibreras mot en extern, professionell blodtrycksmätare. Ju bättre och mer precis denna är desto mer korrekta värden ger klockan. Vi testade denna under flera tillfällen och resultatet var i det närmaste identiskt med vår externa utrustning varje gång. Detsamma gäller pulsen som hela tiden följer vårt pulsband med något enstaka slags differens.

Den del vi sedan tycker har förbättrats är enhetens så kallade EKG, vilket så klart inte ska jämföras med ett äkta som tas på sjukhus. Mätningen kan ändå ses som en fingervisning. Föregående modell hade samma funktion men denna lämnade till och från osäkra svar. Just dessa osäkra svar eller krav på omtagningar är nu nästan helt borta, vilket troligtvis beror på de nya knapparna.

Vi tycker även att klockans övriga funktioner som både manuella och automatiska träningsmätningar är klart bra med bra precision för både löpning och simning samt manuella funktioner som gym med mera. Sammantaget måste vi dock säga att Galaxy Watch4 Classic, med nuvarande problem och ej färdigutvecklade appar, är en klar besvikelse. Skulle vi köpa en klocka idag hade valet blivit föregångaren Watch3.

