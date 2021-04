Är Epson ET-5800 den optimala multifunktionsskrivaren för driftsäkerhet, multianslutning och prestanda? Ja, inte omöjligt.

Vi har vid ett flertal tillfällen testat olika Ecotank-modeller från Epson, skrivare som använder bläcktankar i stället för patroner. Lösningen är mer miljövänlig än om du använder traditionella patroner och ger en betydligt lägre utskriftskostnad, men den gör även att vi riskerar bläckrelaterade problem.

Denna gång testar vi basmodellen i ET-5800-serien vilket är lite av det perfekta alternativet för minde till medelstora företag, arbetsgrupper eller även för den grupp produktiva användare som numera tvingas arbeta hemifrån.

Kompakt tungviktare

När vi tänker tillbaka på övriga Ecotank-enheter (ET) vi testat har dessa oftast varit förhållandevis lätta och, låt oss säga, greppbara då vi kunnat placerad dem relativt fritt och även kunnat flytta runt dem lite efter behov. Men med Epson ET-5800 märker vi direkt att vi kliver in i lite av en annan typ av lösning som påminner mer om traditionella laserskrivare både sett till storlek och vikt.

Modellen mäter hela 425‎ x 500 x 350 millimeter och väger hela 17,5 kilo, trots att vi faktiskt pratar om en A4-baserad multifunktionslösning. Epson ET-5800 har en relativt kvadratisk grundform med raka sidor vilket underlättar placeringen. Vi uppskattar att de lodräta hörnen och den lucka som täcker tank-systemet har tydliga rundade former vilket ger ett klart mer tilltalande utseende som gör att modellen passar att stå väl synligt jämfört med en motsvarande lösning med vassa kanter.

På skrivarens vänstersida, sett framifrån, finner vi fyra bläcktankar: svart, magenta, gul och cyan. För att fylla på bläck i dessa viker vi enkelt fram det rundade locket där vi sedan möter fyra blå lock. Dessa har en gummerad del som snäpps fast i bakgrunden och ser till att ingen luft kommer in till bläcket. Påfyllnaden utförs genom att vi placerar plastflaskor med unika munstycken som bara kan fästas på respektive färg. Sedan låter vi helt enkelt bläcket rinna ner, helt utan kladd eller problem. Processen är till och med enklare jämfört med att byta patroner.

Vid första påfyllningen kommer systemet att fylla enhetens interna bläckslingor vilket är en process som tar ett par minuter och som även minskar bläcknivåerna i behållaren. Men detta är knappast något problem då vi redan från start får med bläck motsvarande ungefär 4 500 sidor med svartvitt eller 2 800 sidor i färg. När vi sedan fyller på med nytt bläck kommer kommande påfyllningar att räcka i 7 500 sidor för svart och 6 000 sidor för färg. Med en bläckkostnad på totalt cirka 650 kronor får vi en lösning med en extremt låg utskriftskostnad.

Epson ET-5800 har multipla pappersmagasin

Till höger om bläcksystemet hittar vi enhetens primära in- och utmatningsfack vilket består av dubbla kassetter för vardera 250 A4-ark men som även hanterar flera olika format som A5, A6, B6, B5, C6 och C4 med flera. Matningen från båda dessa magasin är i det närmast perfekt, för oavsett val av media sker matningen både förhållandevis tyst och fram för allt helt utan några som helst matningsfel.

Utskriva papper hamnar på en separat, automatiskt utdragbar, plastskena som är baserar på A4-format och som tack vare sin lite kraftigare konstruktion ser till att hålla alla papper på plats. I slutet av denna skena finns även mindre vinklar som hindrar att pappret åker ner på golvet.

Till dessa fack erbjuder RT-5800 dessutom en bakre matning för upp till 50 ark vilket är perfekt när vi ska använda riktigt kraftiga papper eller vill använda mått som är lite längre än traditionella A4 och därför inte ryms i magasinen. För att göra det hela än bättre kommer enheten även med en automatisk dokumentmatare för upp till 50 ark. Denna är placerad på toppen och använder en egen utmatning som är placerad direkt under. Denna används så klart till enhetens skanner och lösningen är precis lika snabb och exakt som de undre kassetterna.

Lättanvänd display

I mitten av Epson ET-5800 finner vi enhetens kontrollpanel. Denna har en bas i en typ av lucka som i standardutförande är helt lodrät men som enkelt kan vikas ut för enklare hantering. I den övre vänstra kanten sitter enhetens strömknapp. Rakt ner under denna finns en liten LED som indikerar om det finns dokument kvar i skrivarens minne som av någon anledning inte skrivits ut.

Till höger om denna finns en tydlig LCD-pekskärm som mäter knappa elva centimeter diagonalt. Längst till höger finns ett frågetecken som ger oss smarta guider direkt på LCD:n hur vi löser problem eller förklarar olika uppgifter vi vill göra.

Bra säkerhetsfunktioner

Till skillnad från Epsons lite enklare ET-modeller är kontrollpanelen extremt omfattande och vi kan i princip göra alla inställningar och sköta alla delar av enheten från panelen. Detta omfattar, i grova drag, allt som rör kopiering, skanning, faxning (vem som nu pysslar med sånt) och underhåll. Varje meny leder vidare till alternativa, djupare inställningar som skalning av dokument, dubbelsidig utskrift eller möjlighet att aktivera skyddade dokument. Den senare används med fördel tillsammans med funktionen användarbegränsning som gör det möjligt att låsa delar av skrivaren och även hantera låsta utskrifter som gör att vi kan lösenordsskydda utskrifter så att vi fysiskt måste stå vi skrivaren och trycka in koder för att utskriften ska starta. Dessa menyer omfattar även skrivarens mycket väl fungerande molnintegration som gör att vi bland annat kan skanna till molnenheter eller printa från molnkällor.

Skanna direkt till USB

En av funktionerna som vi verkligen gillar med modellen är USB-anslutningen som finns placerad under bläcktankarna. När vi ansluter ett minne kan vi direkt från panelen skanna in material till vårt minne eller använda bilder som ligger på minnen för direktutskrift. För den som vill går det även att ansluta en USB-hårddisk till porten för att sedan dela denna via det lokala nätverket till de datorer som vi väljer att klassa som betrodda. Hade vi fått önska en ytterligare funktion så hade det varit en integrerad kortläsare som komplement, vilket underlättat utskrifter av fotografier från systemkameror.

Från kontrollpanelen kan vi även hantera delar som Wi-Fi, där modellen både kan ansluta till en trådlös router eller accesspunkt eller agera i direktläge för att låta enheter ansluta trådlöst direkt till skrivaren. För att nämna några andra funktioner kan vi från panelen även hantera skrivarens ljudsignaler och justera delar som vilolägen för att spara energi. Oavsett vad vi vill göra så är samtliga menyer mycket enkla att följa och pedagogiskt uppbyggda.

Snabb skanner

Vi roterar runt skrivaren och kommer till baksidan där vi i vänster kant hittar både strömanslutning och anslutning för telefonlinje, USB och en LAN-port vilken kompletterar trådlösa anslutningen. Placeringen av dessa anslutningar är för en gångs skulle lätta att komma åt och inte alls så gömda eller undanstoppande i små hål som gör det nästan omöjligt att få ut vilket många gånger varit fallet på lite enklare modeller.

Eftersom locket till skannern, som vi tidigare nämnt, har en automatisk dokumentmatare så väger det förhållandevis mycket. För att skanna kan vi antingen använda den övre matningen eller lyfta på locket för att placera in originalet direkt på skannerglaset. Själva skannerprocessen för denna CIS-lösning är imponerande snabb och kanske framför allt tyst. Från att vi lagt ett dokument på glaset och via antingen app eller från kontrollpanelen valt att skanna, så hinner modellen både värma upp, läsa in materialet och skicka över inskannad fil på cirka fem sekunder för svart och knappa tio sekunder för färg, allt beroende på upplösning.

Skannern jobbar med en högsta upplösning på 1 200 x 2 400 dpi och kan direktproducera utgåvor i såväl bmp, jpeg och tiff som multi-tiff, png eller PDF vilket ger oss en hög flexibilitet ”out of the box”. Ser vi till skannerhastigheten som sådan så presterar enheten 26 sidor svartvitt material per minut och knappa tio sidor vid färg vilket är riktigt bra. Framför allt med tanke på det utmärkta resultatet.

Vi använder även skannern för att faxa material när vi inte vill använda en dator. I detta fall, eller även när vi skickar material direkt från just en dator, så använder ET-5800 ett klassiskt 33,6 kilobits modem vilket ger runt en sida var tredje sekund. Och via det integrerade minnet kan upp till 550 sidor lagras vilket gör det möjligt för olika nätverksanvändare att skicka, eller schemalägga, faxning baserat på ett internt kösystem.

Epson ET-5800 levererar knivskarpa utskrifter

Vi fortsätter med själva utskrifterna och här blir vi riktigt imponerade. ET-5800 erbjuder en utskriftshastighet för A4 på hela 32 sidor i minuter för svart och 22 sidor i minuten för färg, eller om vi använder ISO/IEC 24734-inställningar 25 respektive 12 sidor per minut vilket vid dubbelsidig utskrift sjunker till 16 respektive 9 sidor per minut.

Det som dock är än mer imponerande är kvaliteten på utskrifterna. För mer eller mindre oavsett vilken papperstyp vi använder så levererar Epsons enhet text som är knivskarp med en jämnhet över pappret som är snudd på magisk bra, och detta sida efter sida och med duplex (dubbelsidig utskrift) aktiverad. Vi testade detta lite extra genom att verkligen blanda gråskalenyanser, teckensnitt och textstorlek och skapade helt osymmetriska alster som vi sedan lät rulla ut både som de var men sedan även med förstorning och förminskning. Allt blev identiskt med originalen.

Fina bilder trots tre färger

Vi fortsätter på det positiva spåret när vi går över till färghanteringen. För trots att detta inte på något sätt är en fotoskrivare och bara jobbar med tre färger så blir bildresultaten riktigt bra, framför allt när vi använder kantfria utskrifter på fotopapper. Visst, jämför vi bild mot bild med en flerfärgsskrivare kommer vi att se skillnader i färgomfång, men ser vi bara till enhetens råa output blir bilderna imponerande bra. Detta gäller även mer affärsrelaterade utskrifter som diagram eller presentationer med blandat material. Det vi imponeras mest av när det kommer till färgen är när vi använder dubbelsidig utskrift. Många enheter får en tendens till att färgerna blöder igenom, men så är inte fallet med ET5800.

Nästa produktionshöjande, och mycket smidiga lösning hittar vi när vi kombinerar skannern med utskrifter via antingen enhetens mjukmvara eller från dess kontrollpanel. Vi kan här nämligen mycket enkelt använda automatiserade lösningar för att exempelvis kopiera flera original till ett ark eller så kan vi låta två olika original bli automatiska tvåsidiga utskrifter. Och vi kan framför allt, när vi vill kopiera handlingar med hål i originalet eller med mörkare skuggor, låta skrivaren ta bort dessa för att producera kopior som är bättre än originalet.

Massor av utskriftsmöjligheter

Epson ET-5800 stöder, som nämnts ovan, utskrift via både USB, Ethernet och Wi-Fi. Till dessa kommer skrivaren även med Apple Airprint och Epson remote print driver som via tjänsten Email print låter oss skicka e-post till vår molnintegrerade skrivares unika e-postadress som sedan skrivs ut direkt oavsett var i världen vi befinner oss. Denna tjänst hanterar både rena textutskrifter från mejlet, bifogade bilder av JPG- eller TIF-format, PDF-filer och MS office-dokument så länge som filstorleken inte överstiger 20 megabyte. Detta är även en perfekt lösning om du har vänner eller kollegor som tillfälligt behöver hjälp att skriva ut. För att inte riskera att okända personer kommer åt och kan printa kan vi enkelt aktivera en lista över godkända avsändare.

En annan smart funktion som är kopplad till enhetens skanner är möjligheten att skanna direkt till en annan Epson Connect-förberedd skrivare. Genom att använda denna möjlighet kan både hem och kontor enkelt läsa in dokument eller andra original och sedan direkt skriva ut dem på en, eller flera, molnanslutna skrivare. För att få bättre kontroll över skrivaren när vi inte är på plats kan vi även installera Epson Cloud Solution som finns för både Iphone och Androidbaserade enheter och som efter installation ger oss fjärrinsyn i vår skrivares status och lista eventuella problem.

Ser vi avslutningsvis till de lokala programmen så inkluderar ET-5800 både multipla inställningar via drivrutinen men framför allt så medföljer även flera smarta program vilka dels underlättar utskrift av bilder och presentationer men som även låter oss ta fram olika kreativa utskriftslösningar. Dessutom finns en funktion som heter Epson Photo + Tool vilket är en enkel skärmutskrifts-lösning. När denna funktion aktiveras kan vi enkelt markera ett område på skärmen som sedan direkt skrivs ut.

Sammantaget är Epson ET-5800 en av de absolut bästa och mest kompletta A4-baserade multifunktionsenheter vi testat, och en lösning som med mycket små justeringar kunnat vara en fullpoängare.

Epson ET-5800 5 / 6 Betyg 10 371 kr Pris För Utskrifter av mycket hög kvalitet, snabb utskrift och skanning, perfekt pappershantering, multipla papperskällor, löpande utskrifter från baksidan, snabb duplex, tystgående, mycket bra ADM, billig utskrift, enkel hantering, smarta möjligheter till fjärrutskrifter, tydlig och lättanvänd display, bra guider som visar hur enheten ska användas, integrerad säkerhet, kan skanna till datorer/USB/fjärrskrivare. Emot Vi hade gärna sett en integrerad kortläsare och vi kan tycka att de medföljande bläckbehållarna borde haft samma kapacitet som fullkapacitetsflaskorna. Rekommenderas till Epson ET-5800 är en i det närmaste helt komplett A4-multifunktionell skrivare för mindre till medelstora arbetsgrupper och hemmakontor. Den erbjuder snabba, prisvärda och knivskarpa utskrifter.

SPECIFIKATIONER Epson ET-5800:

Tillverkare : Epson, www.epson.se

: Epson, www.epson.se Cirkapris : 10 371 kr inkl. moms, 8 297 kr exkl. moms

: 10 371 kr inkl. moms, 8 297 kr exkl. moms Anslutning : USB, Ethernet, Wi-Fi

: USB, Ethernet, Wi-Fi Bläckteknologi : Pigmenterat bläck

: Pigmenterat bläck Utskriftsupplösning : 4 800 x 2 400 DPI

: 4 800 x 2 400 DPI Multifunktion : Utskrift, skanner, kopiering, fax

: Utskrift, skanner, kopiering, fax Utskriftshastighet ISO/IEC 24734 : 25 /12 sidor per minut svart / färg

: 25 /12 sidor per minut svart / färg Skanningsupplösning 1 200 x 2 400 DPI

1 200 x 2 400 DPI Enkelsidig skanningshastighet : upp till 26 sidor per minut

: upp till 26 sidor per minut Antal pappersfack : 3 st

: 3 st ADM : 50 sidor

: 50 sidor Pappersfack kapacitet : 550 ark

: 550 ark Mått : 425‎ x 500 x 350 mm

: 425‎ x 500 x 350 mm Vikt : 17,5 Kg

: 17,5 Kg LCD: 10,9 cm diagonal pekskärm