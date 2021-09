Glue Smart Lock Pro 4 / 6 Betyg För Bra och lättanvänd app, enkel installation, gör ej "åverkan" på dörrens utsida, stöd för vissa in i hemmet-leveranser. Emot Saknar lösning för att låsa upp via tagg eller kod. Saknar avkänning om dörren verkligen är stängd vid låsning, klock-appen funkar endast med Bluetooth. Rekommenderas till Glue Smart lock pro är en riktigt trevlig uppgradering av ytterdörren som vi verkligen uppskattar. Låset är enkelt att installera och appen är lätt att använda. Ändå vågar vi inte riktigt lämna hemmet utan en fysisk nyckel.

Tappat bort hemnycklarna? Inga problem. Med Glue Smart lock pro i ytterdörren räcker det att du har batteri i mobilen eller din smarta klocka för att låsa och låsa upp.

Det finns en uppsjö av uppkopplade lås på marknaden. Både pris och funktioner varierar, liksom hur avancerade de är att installera och använda, men alla ska ersätta din vanliga nyckel och låta dig låsa och låsa upp ytterdörren med mobilen, klockan, en kod eller en tagg. Glue Smart lock pro är en relativt enkel modell som hanteras via tillverkarens lättanvända applikation. I skrivande stund har låset inte stöd för upplåsning via kod eller tagg, men den typen av funktioner kan tillverkaren lägga till via trådlösa tillbehör. Något vi helt klart hoppas på. Prislappen får betecknas som okej trots att det kostar cirka 2 700 kronor, då ingår dock företagets lilla Wi-Fi-hubb som gör att du kommer åt låset på distans.

Lås upp med mobilen eller klockan

Vi har använt Glue Smart lock (både nuvarande version och föregångaren) under en längre tid och är nöjda med det mesta. Vi kan som sagt låsa/låsa upp dörren via appen i mobilen eller vår smarta klocka. Den förstnämnda kan kommunicera med Glue-låset via Bluetooth eller internet/Wi-Fi-hubben vilket gör att du kommer åt låset var du än befinner dig så länge internetanslutningen fungerar. Appen i klockan jobbar endast över Bluetooth och fungerar med andra ord bara i närheten av låset. Det är lite synd.

Eftersom Glue Smart lock pro monteras på insidan av dörren fungerar ditt vanliga lås och dina fysiska nycklar precis som vanligt på utsidan vilket är riktigt bra. Det tar för övrigt upp till tio sekunder från det att du ber appen låsa upp dörren till dess att det motoriserade vredet på insidan gör sitt jobb så att du kan öppna den. En kort tid kan tyckas, men man är ganska ofta i valet och kvalet om man ska ta fram nycklarna eller ej och låsa upp manuellt.

Litar inte på det till hundra procent

“Nycklar. Varför har du med dig det?” tänker du kanske. Jo, för att jag inte litar på låset fullt ut. Även om det blivit mer stabilt över tid tack vare uppdateringar av både applikationen och den fasta mjukvaran har det vid ett fåtal tillfällen hänt att upplåsningen misslyckats. Så jag tar helt enkelt det säkra före det osäkra.

De få gånger upplåsningen strulat verkar Wi-Fi-bryggan vara boven i dramat, så man brukar kunna ta sig in genom att avaktivera mobilens trådlösa nät och försöka igen. Men inte alltid.

Jag ser på Glues smarta lås ungefär som en elmanövrerad baklucka med en sparksensor under bilen. Funktionen är oerhört användbar (mer än man kanske tror innan man testat), men inget måste, och jag skulle inte vilja vara utan möjligheten att öppna “för hand”.

Glue Smart lock är enkelt att installera

Glue-låset väger närmare ett kilo och monteras alltså på insidan av din dörr. Enhetens stora motoriserade vred drivs av fyra AA-batterier som är enkla att byta. Du kan använda vredet för att enkelt låsa upp dörren utan app. Glue har smarta guider på sin webbplats där du kan kontrollera om låset fungerar i din dörr eller ej. Det finns även ett kompatibilitets-kit att köpa för lösningar som inte stöds som standard. Installationen är enkel, det gäller både monteringen av det fysiska låset, men även anslutningen till applikationen

Håller koll på om dörren är låst eller ej

Den senaste versionen av Glues lås har en ny funktion som gör att Glue Smart lock kan känna av om det är låst eller ej. Så länge ditt existerande lås är kompatibelt med funktionen så fungerar identifieringen bra, men eftersom låset inte vet om dörren verkligen är stängd kan man inte lita helt och hållet på lösningen. Jag har kompletterat låset med en dörrsensor (från en annan tillverkare) som kan berätta om dörren är öppen eller ej, det ger en extra säkerhetsnivå, men inte heller det är hundraprocentigt.

Törs du lämna ut nyckeln till budfirman?

Tyvärr jobbar Glue Smart lock pro fristående och saknar stöd för smarta hem-lösningar som exempelvis Homekit. Glues ess i rockärmen är istället tänkt att vara samarbeten med transportföretag och nätbutiker av olika slag. Först ut, oss veterligen, var nätmatbutiken Mathem som erbjuder så kallade in i kylen-leveranser i bland annat Stockholm. Tack vare en direktintegration mot Glues app kan jag lägga en matbeställning, välja in i kylen-leveransen vid utcheckningen och betala. Så snart det är gjort skapas en tillfällig nyckel som delas ut till budet. Nyckeln går att använda en gång och fungerar endast under den valda leveranstiden. Mathems personal har en kamera på bröstet och du får en film från leveransen så snart den är genomförd.

Jag har testat lösningen några gånger men såg till att ställa upp ett par egna säkerhetskameror i hall och vardagsrum för säkerhets skull. Under pandemin har Mathem pausat tjänsten, av förklarliga skäl. Glue har även samarbete med bland annat DHL som ska kunna leverera paket innanför dörren. Personligen använder jag dock hellre leveranstjänster som lämnar paket utanför dörren. Jag har snälla grannar och slipper släppa in någon okänd i lägenheten.

Dela ut nycklar till familj och vänner

Du kan givetvis skapa nycklar på egen hand. Förutom att dela ut permanenta nycklar till familjen kan du dela ut tillfälliga nycklar till blomvattnande grannar under semestern eller långväga gäster som kommer på besök. Det fungerar finfint, men eftersom vi har två lås på lägenhetsdörren och använder båda så snart vi åker på semester skulle vi behöva ytterligare ett Gluelås för att kunna använda de tillfälliga nycklarna som det är tänkt. Och det skulle göra lösningen i dyraste laget.

Vad är då bäst med Glue Smart lock? Jo, den superenkla funktionen som låter dig låsa dörren genom enkel dubbeltryckning på låsets stora vred innan du stänger den. Ett blinkande ljus runt vredet indikerar att låset känt av dit “kommando” och sju sekunder senare låses dörren. När batterierna (4xAA) sinar kan det hända att ringen blinkar men inte orkar låsa, men du får batterivarningar via både applikationen och SMS långt innan det händer. Så om du ser till att byta i tid är det absolut inga problem.

Vad tycker du om smarta/internetanslutna lås? Vad använder du själv? Skriv gärna en rad i kommentarerna och berätta.

