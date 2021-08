HP Elite Dragonfly G2 5 / 6 Betyg 24 199 kr Pris För Hög prestanda, ljusstark skärm, mycket bra ljud, grymt skönt tangentbord, hög säkerhet, dubbla TB 4-portar, snabba minnen och bra iGPU, mycket bra med Windows 11. Emot Blir snabbt allt för varm, inte bästa färgåtergivning för mer professionellt arbete, skärmen dränerar batteriet lite väl snabbt med Windows 10, ”knäckande” ljud från gångjärnen, ett lite högt pris. Rekommenderas till Detta är en otroligt trevlig bärbar dator för företagare som oftast är på språng och som söker hög säkerhet och en dator som går att använda även i direkt dagsljus.

HP Elite Dragonfly G2 är en magnifik 360 graders lättviktslaptop. Men det är först med Windows 11 som den verkligen får ett lyft.

HP:s x360-serie med bärbara datorer har sedan den första enheten lanserats rankats som en av de lättaste, 360 graders vikbara, bärbara företagsdatorerna på marknaden. Helt nya Elite Dragonfly G2 är inget undantag. Modell som mäter 304,3 x 197,5 x 16,1 millimeter väger nämligen bara cirka ett kilo och har trots detta gott om kraft och flera tekniska lösningar som verkligen imponerar.

Full flexibilitet

Vi börjar med att kika på enhetens bestyckning som har en grund i Intels i7-1165G7. Detta är en fyrkärning HT-processorn som har en maximal turbofrekvens på 4,7 gigahertz och som använder tolv megabyte smart cache. En av de mer intressanta delarna med denna processor är att den kommer med Intels nya Iris Xe iGPU som ger kraftigt förbättrad grafikprestanda jämfört med föregående modeller.

Till denna får vi 16 gigabyte LPDDR4x-4267 och en 512 gigabyte stor PCIe NVMe TLC-baserad SSD vilket ger oss gott om kraft för alla typer av arbete, vilket även inkluderar enklare spelande och arbete med bilder och filmredigering på ett sätt som tidigare krävt diskret grafik för att vara ett acceptabelt alternativt.

På insidan hittar vi även Intels senaste AX201-chip för riktigt bra trådlös prestanda, där vi tack vare smart antennplacering får bra räckvidd och mycket snabb växling mellan accesspunkter och olika Wi-Fi-band.

Som vanligt kommer modellen med ljud från B&O som via fyra stereohögtalare erbjuder en mycket bra spridning av ljudet och en ljudbild som håller en bra bredd som sträcker sig från tydliga, rena höga toner via ett dynamiskt mellanregister till en fullt godkänd hantering av låga toner.

Ljudet fungerar riktigt bra till att lyssna på musik, se på film, eller spela spel men fungerar även lika bra när vi jobbar med redigering av filmer då vi får en bra återkoppling och positionering. Men framför allt är ljudet tillsammans med enhetens mikrofoner och integrerade kamera en grym lösning för alla typer av digitala möten där både bild samt in- och utgående ljud är förstklassigt, vilket ger oss en dator med hög flexibilitet.

HP Elite Dragonfly G2 har ett grymt bra tangentbord

När vi så pratar flexibilitet måste vi komma in på skärmen som består av en 13,3 tums FHD IPS-pekskärm som erbjuder en mycket hög maximal ljusstyrka vilket gör det möjligt att arbeta även i direkt dagsljus. Det senare har dock en tendens att snabbt dränera batteriet så här gäller att hitta rätt balans, eller invänta Windows 11 – mer om detta nedan. Batteriet stöder även snabbladdning där vi når cirka 50 procents laddning på 30 minuter.

Ljusstark skärm

Skärmen erbjuder en bra färghantering som fungerar perfekt för de flesta uppgifter men som däremot kanske inte är det bästa valet för mer professionellt grafikarbete, vilket inte heller är ändamålet. Som nämnts ovan kan vi rotera skärmen 360 grader och använda den såväl som en normal bärbar som en omvänd presentationsenhet. Själva roteringen sker via två lite bredare gångjärn som ger en stabil hantering oavsett i vilket läge vi har skärmen. Detta märks framför allt när vi, så här under sommaren, jobbar i ett halvliggande läge med datorn i knät och skärmen i ett nästan 180 graders läge. Även här kan vi kombinera tangentbord med arbete med penna eller fingrar direkt på skärmen med full stabilitet. En liten del vi däremot reagerade på var att det förekommer en liten “knakning” i gångjärnen när vi roterar runt skärmen fullt vilket flera gånger fick oss att dubbelkolla så att ingenting gått sönder.

Vi tar så ett kliv ner från skärmen till tangentbordet. Här ligger tangenterna lätt nedsänkta och skrivkänslan är bland den bästa vi upplevt på en bärbar. Vi får ett snudd på perfekt nedslag med bra gensvar och en stabilitet i knapptryckningen som borgar för högsta skrivprestanda. Framför allt får vi samma suveräna känsla oavsett om vi sitter vid ett bord och jobbar eller har datorn i knät när vi är på språng, vilket är ett stort plus. Under tangentbordsdelen finner vi en stor pekplatta som är perfekt när vi jobbar med gester men som tyvärr inte har samma känsla för felaktig beröring, så det händer ofta att markören dyker upp på fel plats när vi skriver vilket är klart störande. Ett tips här är att skapa snabbkommandon för att helt inaktivera pekplattan när man ska skriva.

En sak vi inte är förtjusta i, och som vi även har skrivit om när det gäller tidigare modeller, är värmehanteringen. Eftersom Dragonfly jobbar med lite mer belastning kommer den snabbt att bli varm vilket framför allt gäller den bakre undre delen där flera luftgenomsläpp finns. Datorn kan bli så varm att det är svår att jobba med den i knät och även något som vi med tiden ser som en potentiell källa till snabbare slitage.

Massor av port

Vi fortsätter med att titta på enhetens externa anslutningar. Elite Dragonfly G2 kommer med dubbla Thunderbolt 4-portar med stöd för upp till 40 gigabits hastighet. Portarna används även för (snabb)laddning. Utöver dessa får vi en Superspeed Typ-A port, ett kombinerat 3,5 millimeters uttag och en HDMI 2-port. Vår modell kommer även med en kortläsare för ett SIM-kort.

Då modellen i första hand inriktar sig mot företag har enheten även många säkerhetslösningar. Dessa omfattar bland annat HP Sure Sense som använder AI med djup maskininlärning för att ge ett effektivt skydd mot avancerad malware, HP Sure Click som skyddar datorn mot hot från skadliga webbplatser, Microsoft Office- och PDF-bilagor med mera samt HP Sure Start Gen6 som är ett självkorrigerande Bios som automatiskt återställs vid skador från bland annat malware eller andra biosrelaterade skador.

Vi avslutar kort med att beröra kommande uppdatering av operativsystemet till Windows 11. Som vi nämnt lite kort ovan upplevde vi med Windows 10 vissa problem med att batteriet inte höll lika länge som vi hoppats på när vi maximerade resurserna och skärmens ljusstyrka.

Detta gjorde att vi även valde att testa enheten tillsammans med en av de tidiga versionerna av Windows 11. Utan att gå in på exakt vad som förändras eller optimeras, för det har vi i skrivande stund inte hunnit analysera i detalj, kan vi kort konstatera att vi efter växlingen av OS fick ut nästan 60 minuter längre batteritid vid samma användning. En del av denna vinst såg vi direkt kom från ett lägre totalt resursutnyttjande. Vi upplevde även att vi med Windows 11 fick en märkbart bättre topprestanda både sett till grafik och till processorkraft där vi vid bildrendering kunde kapa tiden med cirka sju procent efter uppgradering och där vi i Passmarks CPU benchmarkprogram gick från 10 512 till 10 793, och då pratar vi som sagt var om en mycket tidig release.

HP Elite Dragonfly G2 5 / 6 Betyg 24 199 kr Pris För Hög prestanda, ljusstark skärm, mycket bra ljud, grymt skönt tangentbord, hög säkerhet, dubbla TB 4-portar, snabba minnen och bra iGPU, mycket bra med Windows 11. Emot Blir snabbt allt för varm, inte bästa färgåtergivning för mer professionellt arbete, skärmen dränerar batteriet lite väl snabbt med Windows 10, ”knäckande” ljud från gångjärnen, ett lite högt pris. Rekommenderas till Detta är en otroligt trevlig bärbar dator för företagare som oftast är på språng och som söker hög säkerhet och en dator som går att använda även i direkt dagsljus.

SPECIFIKATIONER* HP Elite Dragonfly G2:

Tillverkare : HP, www.hp.com

: HP, www.hp.com Cirkapris : 24 199 kr inkl. moms, 19 359 exkl. moms

: 24 199 kr inkl. moms, 19 359 exkl. moms CPU : Intel Core i7-1165G7

: Intel Core i7-1165G7 Minne : 16 GB DDR4@ 4266 MHz

: 16 GB DDR4@ 4266 MHz Lagring : 512 GB PCIe NVMe

: 512 GB PCIe NVMe Grafik : Intel IrisXe

: Intel IrisXe Skärm : FHD IPS 13.3 tum

: FHD IPS 13.3 tum Max ljusstyrka : 1000 cd/m²

: 1000 cd/m² Trådlöst : WiFi 6 + BT5

: WiFi 6 + BT5 Anslutningar : 2st TB4, 1st Typ-C, 1st 3,5 mm kombo, HDMI

: 2st TB4, 1st Typ-C, 1st 3,5 mm kombo, HDMI Ljud : B&O 4st stereohögtalare

: B&O 4st stereohögtalare Mått : 304,3 x 197,5 x 16,1 mm

: 304,3 x 197,5 x 16,1 mm Vikt: ca 1 Kg

* Notera att pris och specifikationer skiljer sig åt beroende på modell.