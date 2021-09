HP Z2 Workstation G8 5 / 6 Betyg 19 875 kr Pris För Mycket lättarbetad sett till underhåll och uppgradering, tyst, litet men rymligt chassi, bra prisnivå, hög integrerad säkerhet, enkel centraliserad hantering. Emot Vår modell är inte den tyngsta sett till prestandan, vi tycker att en arbetsstation av idag alltid bör ha multigigs LAN-anslutning. Rekommenderas till HP Z2 Workstation G8 är en flexibel arbetsstation som du/ditt företag kan växa med och konfigurera helt efter behov. Modellen passar även, i detta lite enklare utförande, perfekt för alla kreativa användare som fortsätter jobba hemifrån.

Z2 Workstation G8 är en flexibel arbetsstation från HP som du kan växa med och konfigurera helt efter behov. Modellen passar även perfekt för alla kreativa användare som fortsätter jobba hemifrån.

Som företagare söker många någon form av enhetlighet när det kommer till IT-investeringar för att på detta sätt enklare kunna administrera och felsöka maskiner och även för att skapa ett mer homogent utseende på arbetsplatsen. Då behoven många gånger skiljer sig åt mellan olika anställda kan detta ibland bli ett bekymmer då få system har möjlighet att erbjuda den hårdvarubredd som eftersöks. Det gäller inte Z2 Workstation från HP, här det den i det närmast totala flexibiliteten som är styrkan. Den lilla tornbaserade arbetsstationen kan utrustas med allt från vanliga i5-processorer som bara använder iGPU-lösningar till kraftfulla Xeon-alternativ med extremt kraftfulla RTX A5000 3D-grafikkort och allt däremellan.

Kompakt format

Oavsett intern bestyckning så kommer enheten att till det yttre se likadan ut. Chassit, som både kan användas stående eller liggande, är mattsvart och mäter 35,6 x 16,9 x 38,5 centimeter. Sett i ett stående perspektiv har framsidan två delar: en undre del som består av ett finmaskigt luftgenomsläpp och en övre del som sett från vänster rymmer en tunn extern 5,25 tums-plats samt i högersidan en audioanslutning, dubbla USB 3-portar med en hastighet på fem gigabit, dubbla USB 3 på tio gigabit, en Typ-C-anslutning på 20 gigabit samt en SD-kortläsare. Den senare är valbar och kan alltså saknas på vissa modeller.

Vi roterar runt till baksidan där vi från toppen hittar 3,5 millimeters audio in- och utgångar. Under dessa finns dubbla Displayport 1.4-anslutningar. Sedan kommer vi till en smart lösning i form av en Flex IO-port vilken kan användas till olika typer av anslutningar baserat på våra behov. Detta omfattar bland annat USB-portar, HDMI, ytterligare en Displayport, Thunderbolt eller LAN-portar.

Under dessa finner vi fyra USB 2-portar, en gigabit LAN-port och dubbla USB 3.1 Gen 2-anslutningar. Till höger finns systemets luftutgång vilket består av en rund gallerförsedd lösning där vi kan fästa upp till en 120 millimeters fläkt. För den som önskar finns här även möjlighet att ansluta en seriell port.

Vi fortsätter nedåt. Här finns fyra expansionsplatser varav den sista är reserverad för HP:s dedikerade Thunderbolt 3-anslutning, om ett sådant tillbehör har valts från start eller installeras i ett senare skede. Avslutningsvis finns i nederkanten enhetens nätaggregat som för vår konfiguration är på 500 watt med en effektivitet på 90 procent.

Allsidig hårdvarubas

Vi fortsätter med enhetens insida där vår testenhet är laddad med en Intel i5-11600-processor, en sexkärnig HT-modell som körs mellan 2,8 och 4,8 gigahertz med en smart cache på 12 megabyte vid en TDP på 65 watt. Då detta inte är en Xeon-processor får vi såklart inte stöd för ECC-minnen, men vårt system kommer med 32 gigabyte DDR4@3200 megahertz vilket kan uppgraderas till 128 gigabyte.

Som lagring finns här både en 512 gigabyte stor PCIe Gen 4×4-disk där operativsystemet är installerat. Vi får även en mekanisk hårddisk på 7 200 som rymmer en terabyte vilken kompletteras med en 16 gigabytes Intel Optane-enhet. Som grafik finns dels den integrerade Intel UHD 750-delen som sedan kompletteras med ett Quadro T1000 med fyra gigabyte GDDR5-minne. Detta är ett professionellt grafikkort i den lägre mellanklassen som erbjuder 869 Cudakärnor och som jobbar med en 128 bitars minnesgränssnitt.

På insidan finns totalt fyra PCIe-platser varav en är en Gen 4 och resterande Gen 3. Vi får även fyra SATA 3-anslutningar vilka kan användas för att från start sätta upp en RAID0- eller RAID1-lösning baserat på våra behov. Moderkortet har även en Gen 3 baserat M.2-plats ledig vilken skulle kunna användas för att ansluta en trådlös modul och sedan koppla antennerna till baksidans antenngenomgångar.

Z2 Workstation är perfekt för 3D CAD och BIM-flöden

HP Z2 Workstation kan fås med antingen Linux eller Windows 10 Pro. Vi har använt den sistnämnda för våra tester. En intressant bisak att poängtera innan vi går över till prestandan är att HP, troligen som en följd av pandemin, designat enheten så att den både ska vara lätt och tålig nog att torkas av med de flesta tänkbara desinfektionsservetter som används hemma eller på kontoret.

Vi ska även lägga till att enheten är utrustad med HP Wolf Security som är en samling av säkerhetsfunktioner som byggts in direkt i hårdvaran och som skyddar din dator från BIOS via operativsystem till alla program och webbläsare som körs på datorn. En lösning som dessutom underlättar vid fjärradministrering och som via en AI-baserad lösning ska hitta problem redan innan de är kända.

Vi kommer så till grafikkortets prestanda. Vad som kan vara värt att notera är att detta kort från början utvecklades för bärbara datorer vilket gör att det är strömsnålt och tar minimal plats. Vi körde ett flertal både klassiska benchmarktester följt av manuella körningar av såväl CAD- som videoredigeringsprogram där vi bland annat fick följande resultat:

3DMark Time Spy – 3 798

– 3 798 3DMark Ice Storm Unlimited Graphics – 386 255

– 386 255 3DMark Fire Strike Standard Score – 8 325

– 8 325 specvp12 mediacal – 38,9 FPS

– 38,9 FPS specvp12 maya – 68,1 FPS

– 68,1 FPS specvp12 catia – 94,5 FPS

– 94,5 FPS specvp2020 3dsmax FHD – 49,8 FPS

– 49,8 FPS Cinebench R15 OpenGL 64 Bit – 199 FPS

Spel – Full HD – Hög detalj

Gears Tactics – 60,5 FPS

– 60,5 FPS Escape from Tarkov – 69,2 FPS

– 69,2 FPS Need for Speed Heat – 53,4 FPS

– 53,4 FPS Ghost Recon Breakpoint – 48,8 FPS

– 48,8 FPS FIFA 20 – 168,5 FPS

– 168,5 FPS Metro Exodus – 33,2 FPS

Grafikmässigt presterar datorn ungefär lika med ett GTX1650-kort när det kommer till spel medan vårt T1000 gör ett markant bättre jobb när det gäller arbete i program som AutoCad, VectorWorks eller mer vanliga redigeringsprogram som Adobe Premiere eller DaVinci Resolve 17. Då enheten dessutom är tacksam att både uppgradera eller byta komponenter i och priset är överkomligt kan vi absolut rekommendera HP Z2 Workstation G8.

SPECIFIKATIONER HP Z2 Workstation G8: