MSI bjuder på en snygg M.2-modell med hög prestanda. Spatium 480 är riktigt bra även om enhetens firmware inte verkar vara helt färdigt.

Flera stora tillverkare av moderkort och grafikkort har breddat sitt produktutbud under de senaste åren. Till denna skara hör så klart MSI som sedan tidigare lanserat bland annat tangentbord, möss, headset och stolar. Nu tar tillverkaren ytterligare ett steg och lanserar sin första M.2-enhet, och det är inte så att MSI är blyga och tar det lite försiktigt utan med Spatium 480 ger man sig direkt in i toppskiktet sett till både prestanda och tyvärr även pris.

Olika specifikationer beroende på lagringskapacitet

Från start lanserar MSI Spatium 480 i tre kapaciteter – 500, 1 024 och 2 048 gigabyte – varav vi har testat den största. Att vi börjar med att poängtera detta beror på att grundspecifikationerna gällande prestandan mellan de olika modellerna skiljer sig en hel del åt. Att det är en viss skillnad är helt okej och förväntat men här verkar denna vara större än normalt vilket gör att vi delvis ställer oss fråga om enhetens firmware inte är helt färdigt/optimerat, mer om detta nedan.

För att ge en lite bild över denna skillnad sjunker exempelvis den sekventiella skrivprestandan från 6 800 till 5 500 och slutligen 2 850 megabyte per sekund när vi går från högsta till lägsta kapacitet. Nog om detta och nu är det modellen på två terabyte som ligger under luppen och ska bedömas.

Phison med en tvist

Hjärnan bakom denna enhet är Phisons PS5018-E18-kontroller, en lösning som vi hittar i flera av toppmodellerna i skrivande stund. Till denna använder sig MSI av 32 kretsar om 512 gigabit av Microns 96 lagers TLC NAND och dubbla åtta gigabyte DDR4 SK hynix-chip för hantering av enhetens LBA-mappning. Av någon anledning använder enheten en intern kommunikationshastighet på 1 200 megatransfers per sekund vilket är klart under kontrollerns maxtak på 1 600 megatransfers per sekund. Varför det är så vet vi inte, men det kan vara för att hålla ner värmenivån och öka livslängden. Och prestandan räcker ändå till som det är nu, läs vidare.

Disken kommunicerar via PCIe Gen 4 M.2-gränssnittet och stöder 256 bitars AES hårdvarukryptering vilket är en funktion som många tillverkade väljer bort på gamingdiskar, men som vi helt klart uppskattar att MSI valt att använda då det ger ett bredare användningsområde och även passar för företagsmarknaden som kräver kryptering. För som allt fler rapporter pekar på ökar antalet användare som använder sin dator till både produktivt arbete och gaming för varje år.

MSI Spatium 480 har den snyggaste kylaren

Enheten säljs med eller utan extra kylare och vi har testat modellen med kylare. Detta gör att vårt paket innehåller tre delar: en bottenplatta med en tunnare värmeavledande fläns, själva disken, samt en övre betydligt kraftfullare fläns som skruvas fas i bottendelen.

Själva huvudflänsen består av ett brons/guldfärgad block med sju kanaler vilka har en relativt markant upphöjning i ena änden vilket gör att du kan behöva tänka på om modeller får plats i din dator tillsammans med övriga komponenter. I andra delen av denna fläns får vi MSI:s drakemblem snyggt placerat. Sammantaget ger denna lösning ett extremt snyggt utseende.

Även om vi väljer att inte använda denna kylare kommer enheten med en tunn värmeavledande lösning där flänsen är tryckt på ovansidan. Du kommer dock att behöva använda extra kylning, för enheten blir ganska varm under full belastning. Originalkylaren sänker temperaturen med nästan 18 grader vilket är riktigt bra.

Om du har ett kort med integrerad kylning på båda sidor över en M.2-plats bör du använda denna då disken har sina kretsar på båda sidor.

Prestandatester av Spatium 480

Vi kommer så till våra prestandatester vilka består av en kombination av renodlade benchmark, spelrelaterade tester och multipla egna belastningstester. Enligt MSI har disken en maxprestanda på 7 000 megabyte per sekund vid läsning och 6 800 megabyte per sekund vid skrivning. Till detta får vi en högsta slumpmässig prestanda på motsvarande 650K respektive 700K IOPS.

Våra mätningar matchar specifikationerna och vi når till och med aningen högre prestanda både i slumpmässig datahantering som i toppnoteringar för sekventiell skrivning. Men sedan beror det helt på hur vi använder disken. Som alla lagringsenheter som har någon form av skrivcache så sjunker prestandan när denna är full och här skiljer det sig åt mellan diskar.

Topprestanda fram till 215 gigabyte

MSI Spatium 480 håller toppnoteringen fram till ungefär 210–215 gigabyte kontinuerligt skrivna data vilket inte är extremt länge. I detta läge sjunker sedan diskens skrivprestanda ner mot cirka 1 850 megabyte per sekund vilket är relativt normalt. Men sedan, om vi fortsätter skriva till disken så når vi ytterligare en brytpunkt där skrivprestandan sjunker mot närmare 1 000 megabyte per sekund vilket är lite ovanligt. Till skillnad från andra enheter som använder samma kontroller märker vi även att cachen är extremt seg att återhämta sig vilket gör att disken ligger kvar på denna låga nivå.

Det är detta som gör att vi ställer frågan om det är så att enhetens firmware behöver uppdateras och optimeras, för potentialen för en högre prestanda finns utan tvekan. Ser vi till gaming, som är det primära ändamålet för disken, kommer vi troligen aldrig hamna i ett läge där detta blir ett problem, men för dig som exempelvis även använder datorn för att jobba med att redigera större film- och bildfiler kan det leda till vissa bekymmer.

MSI Spatium 480 5 / 6 Betyg 4 271 kr Pris För Grymt snygg kylare, hög prestanda som slåss i absoluta toppen, fem års garanti, kryptering. Emot Diskens cache tar tid att återhämtas vilket ger en kraftigt sänkt skrivprestanda vid långvarig skrivbelastning, dyr. Rekommenderas till Som speldisk är detta en av topp tre till fem över samtliga Gen 4 M.2-diskar vi testat och modellen passar även perfekt som lagring i riggar för blandad användning.

