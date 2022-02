Är datorspel snart ett minne blott?

texten nedan är en annons av och från Value Marketing

Mobilspelen fortsätter vinna allt mer mark inom spelbranschen. Värdet på branschen kommer nu till störst del från spel till smartphones, och den massiva utveckling som förutspås kan förändra spelindustrin i grunden.

Nästan hälften av alla män i vuxen ålder spelar datorspel, och över en tredjedel av kvinnorna gör detsamma. Datorspelsindustrin har stått för ett stort uppsving på senare år. Det är i dag inte bara en hobby, utan även en regelrätt sport att spela dator.

En stor del av datorspelsbranschens aktörer ökar i omsättning för varje år som går. Men frågan är om samma utveckling kan fortsätta särskilt länge till. Kanske måste branschen skifta fokus för att hålla sig aktuell i framtiden?

Anledningen stavas mobilspel. Att spela i mobilen har länge spåtts vara framtidens spelsätt, och nu när tekniken blir alltmer avancerad kan tiden snart vara kommen – tiden då datorspelen blir ett minne blott.

Klassiska spel på modern plattform

Mängder av klassiska datorspel optimeras i dag efter mobila enheter. Bland de mest nedladdade mobilspelen återfinns exempelvis Call of Duty och Among Us. Det är dock inte bara så kallade ”nöjesspel” som rusar fram på mobilspelsmarknaden, även spel om pengar har tagit detta kliv i utvecklingen.

Casinobranschen tar klivet över till mobilen

När nätcasinon tog över stafettpinnen från de landbaserade varianterna var det spel på dator som gällde. Men allt eftersom tiden gick uppstod efterfrågan om att kunna spela på bussen, tåget eller rasten på jobbet – och spelbolagen besvarade detta.

Både svenska och utländska casinon är i dag till stor del optimerade efter smartphones. På casinoutanlicens.io kan spelare hitta casinon utan svensk licens som antingen låter en spela direkt i webbläsaren eller via en app. Oavsett spelsätt finns här mängder av underhållande spel i skarp grafik och med olika teman, så som slotmaskiner och bordsspel.

Dessa spel går att spela med bonusar precis som vanligt, och ibland erbjuds till och med särskilda bonusar till mobilanvändarna. Även insättningar och uttag är anpassade för att vara så smidiga som möjligt för de som väljer att spela i sin smartphone.

Så ser mobilanvändandet ut i Sverige

Mobilspelen speglar en stor del av samhällets övriga utveckling – saker och ting ska gå snabbt och smidigt. De tunga, otympliga speldatorerna står som fastklistrade i hemmet och en laptop är även den lite för stor för att ta med sig överallt man går. Mobilen, däremot, har de flesta i sin ficka, vilket innebär att spelupplevelsen är nära till hands dygnet runt.

Enligt Internetstiftelsens undersökning: Svenskarna och internet var mobilen år 2021 den digitala enhet som användes mest. Bland de som dagligen använde internet uppgav 95% att de använde sin smartphone oftast.

År 2019 undersökte Internetstiftelsen även vilken enhet som är mest vanlig att spela på. Resultatet visade att mobilen var den mest frekvent använda även här. Totalt uppgav 66% att de spelar nöjesspel på sin smartphone och 59% att de spelar på datorn. Mobilspel var då mer populära bland kvinnor (74%) än män (59%).

Tillgänglighet och kraft tar mobilspelen till toppen

Faktum är att marknaden för mobilspel redan klivit förbi datorspelens motsvarighet. I en rapport från Globaldata menar företaget att marknaden för mobilspel under år 2020 stod för dryga 57% av spelindustrins totala intäkter. Mobilspelen inbringade alltså mer pengar än vad dator- och konsolspelen gjorde tillsammans.

Mobilspelens kliv förbi antas först och främst bero på tillgängligheten. Dels att mobilen är den enhet vi har med oss över allt, dels utbredningen av 5G. Nu när snabbare surfhastighet görs tillgängligt på allt fler platser blir spel online en sömlös upplevelse, fri från väntetider och dålig upplösning.

Precis som internethastigheten blir även själva mobilerna mer kraftfulla. Faktum är att många av de senaste smarttelefonerna besitter lika stark eller till och med starkare prestanda än en rad laptops i dag.

Utvecklingen inom området står inte direkt still heller. Under de kommande åren förväntas nya teknologiska lösningar implementeras i världen för mobilspel. Exempelvis spås virtual reality och augmented reality ta större plats på marknaden än de gör i dag. Dessutom har e-sport för mobilanvändare börjat ta fart på allvar, och med bättre förutsättningar är sannolikheten stor att fler utövare och större publik lockas.

Branschens värde väntas mångdubblas till 2030

Under 2020 uppgick värdet på mobilspelsmarknaden till 98 miljarder dollar. Branschen spås dock inte ha nått sin högsta nivå riktigt än, utan antas ha sin bästa tid framför sig. I rapporten från Globaldata beräknas marknadens värde stiga till hela 272 miljarder dollar till år 2030. Detta skulle motsvara en tillväxt om 11% per år.

Mobilspelen är förvisso de största redan i dag, men datorspelen lever kvar och frodas i princip som om inget har hänt. Men vem vet, när pengarna växer ytterligare i mobilspelsbranschen kan många aktörer lockas av att satsa helhjärtat på samtidens spelsätt.