Philips presenterar den till dags datum effektivaste lösning för kombinerad dammsugning och våtmoppning

Det har nu gått drygt ett år sedan Royal Philips sålda av en del av sin verksamhet kallad Philips Domestic Appliances, eller kort och gott Philips DA, för att de båda bolagen bättre ska kunna fokusera på sina kärnområden. I det nya bolaget huserar numera alla produkter som rör köks- och kaffemaskiner, klädvård, golvvård och olika former av luftrenare. Ett område som alltid varit viktigt men som i pandemins fotspår fått extra uppmärksamhet är så klart golvvård där Philips DA under ett event i Holland stolt presenterade sin första modell som utvecklats under det nya namnet. Modellen heter Philips AquaTrio cordless och är en tre i en enhet som kommer till Sverige först till början av hösten men Datormagazin var på plats och fick en första test av som ser ut att kunna bli en välkommen nyhet som revolutionerar rengöringen av golv på samma sätt som robotdammsugare.

Unika borstar

På plats under genomgången fanns ett stort antal av de personer från Philips som varit med och tagit fram den nya modellen. Det handlade om personal från innovations sidan, produktutveckling och design där kanske framför allt Bas de Wit som är lite av uppfinnaren av AquaTrio cordless och som lett utvecklingen var den som gav oss bäst insikt i hur processen kring framtagning och utveckling av en ny produkt fortskrider.

AquaTrio cordless är som nämnts en tre i en enhet där själva huvudenheten hanterar våt moppning och dammsugning i en del. Till denna så finns en fristående damsugardel och slutligen en mindre handdammsugare. De senare två är lösningar som i grunden funnits sedan tidigare så det var den första komboenheten som ådrog sig mest intresse.

Det som gör denna enhet så unik har sin grund i dess två långsmala borstar. Dessa har konstruerats av en speciell typ av mikrofiber som sedan roterar med en hög hastighet av cirka 4500 varv per minut med hjälp av en teknik som kallas för AquaSpin. Denna gör att borstarna, som roterar år motsatta håll, skapar en centrifugalkraft som dels gör att alla smuts och 99,9 procent av bakterier försvinner från golvet samtidigt som den höga rotationen gör att smutsen slungas ut från borstarna och in i dammsugarens rör och vidare till en tank.

Borstarna har dessutom en mindre snedställd placering som gör att lite grövre smuts flyttas mot mitten av borstarna när uppsugseffekten är som störst och tack vare att varje borste roterar år separata håll kan vi, precis som med en vanlig dammsugare, för munstycket fram och tillbaka med precis samma resultat.

Enkel rengöring

Som de flesta känner till som brukar våt moppa golv så blir i normal fall vattnet som används, redan efter ett par dragningar på golvet, smutsigt vilket i sin tur gör att vi många gånger faktiskt sprider ut smuts vid fortsatt moppning. Med AquaTrio så tillförs hela tiden rent vatten från en behållare som sedan sugs upp tillsammans med övrig smuts och hamnar i en separat behållare.

Detta gör att vi kan rengöra golv enbart med kallt vatten och tack vare enhetens unika konstruktion och borstarnas höga rotation så behövs bara minimalt med vatten. När vi sedan har dammsugit färdigt så placeras dammsugaren i ett speciellt ställ där vi med en knapptryckning startar en separat rengöringsprocess som ser till att både borstar och rör blir fria från smuts vilket i annat fall kunnat orsaka obehagliga dofter. När väl denna process är färdig så töms den smutsiga behållaren i toaletten och sköljs snabbt av med vanligt vatten och maskinen är redo för användning igen.

Trots att vi fick möjlighet att testa enheten på plats, med mycket imponerade resultat, så ser vi verkligen fram emot att även testa den i verkligheten under mer normala förhållanden och vi lovar att återkomma med en mer utförlig rapport så fort vi får möjlighet.