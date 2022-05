Momentum True Wireless 3 5 / 6 Betyg 2 790 kr Pris För Förbättrad och numera riktigt bra passform, ny vinge håller lurarna på plats, enklare hantering av touch, bra batteritid, underbar musikupplevelse som återspeglar varje nyans, förbättrad app, snyggt laddfodral, bra ANC Emot Touchen är lite överkänslig, problem vid användning i blåsiga miljöer, vi kan ibland önska mer tryck i basen Rekommenderas till Använder du dina hörlurar under stora delar av dagen och vill ha bästa tänkbara musikupplevelse för prisklassen är det svårt att hitta ett bättre alternativ

Med bättre ljud och bekvämare passform till ett lägre pris imponerar momentum TW3 stort

Sennheisers Momentum serierna har alltid representerat en extra nivå sett till ljudkvalité oavsett om det rört sig om över- eller i-öronen och oavsett om vi pratat sladdbaserade modeller eller helt trådlösa enheter. När den första modellen av True Wireless lanserades så blev vi hänförda av den bredd som lurarna erbjöd för att vara av i-örat modell men tyvärr så kom denna då till priset av en mycket bristfällig batteritid. Detta förbättrades markant till andra generationen lanserades där den aktiva lyssningstiden i det närmaste dubblerades samtidigt som ljudet blev om möjligt än fylligare och vi fick bland annat en aktiv brusreduktion. Men så i början av Q2-2022, cirka två efter föregående modells lansering, presenterade Sennheiser den tredje generationen med nya möjligheter, en delvis ny design och kanske inte minst till ett lägre pris.

Mjukare former

Det första vi ser när vi tar ut lurarna från det numera klassiska, och visuellt snudd på perfekta, laddfodralet är att lurarna fått ett nytt utseende. Tidigare modell har varit mer av en snett vinklad kon med avkapad topp där utsidan kommit med en tryckkänslig metallyta med Sennheisers logga på. Till denna nya modell så känns det lite som att Sennheiser valt att kombinera den lite billigare CX modellens rundare former med tidigare TW modeller för att på detta sätt får en avrundad lite mer kvadratisk form.

Loggan finns kvar på utsidan men då hela luren numera har samma färg så framträder denna inte lika tydligt och det känns som att detta byte av hölje, till vad som uppleves som ett aningen plastigare och aningen billigare alternativ, är en av anledningarna till det lägre riktpriset jämfört med föregående modell.

Nästa nyhet hittar vi i mitten av lurarna där vi nu äntligen får en liten vinge, vilken finns i tre olika storlekar, som gör att hörlurarna sitter på plats i örat även när vi är mer aktiva eller tar i av någon anledning. Detta har vid föregående modeller ofta lett till att luren pluppat ut från örat vilket varit ett klart irritationsmoment som nu är helt borta. Vi får även med fyra olika storlekar på de silikonpluppar som stoppas i örat vilket bör passa de flesta användare.

Precis som föregående modeller så hanteras lurarna antingen via en app eller genom touch kommandon på lurarnas utsida. Den senare har delvis genomgått en förändring som är direkt kopplad till den nya formen. Tidigare så har tryckytan varit mer låst vid den yttre metallytan men nu så sträcker sig denna funktion via en större yta som gör det både snabbare en enklare att utföra alla kommandon som svara på samtal, byta låtar, justera volymen med mera och detta är något som vi verkligen uppskattar. Tyvärr så får detta en liten sidoeffekt i det att känsligheten i vissa lägen blir för, just känslig, och det händer nog i varje fall minst en gång om dagen i snitt att undertecknad råkar stänga av musiken eller höja volymen genom att bara gå emot luren.

Detta märks framför allt när vi tillfälligt behöver ta ut ena luren för att i olika lägen behöva höra bättre. Mer eller mindre i samtliga av dessa tillfällen så uppfattar luren som vi håller i handen att volymen ska justeras och antingen höjer volymen till max om det är höger sida som är ute eller helt stänger av ljudet om det är vänster sida som är ute. Här hade vi gärna sett att Sennheiser hittat en AI lösning som känner av om luren sitter i örat när vi utför dessa kommandon.

Extremt vindkänsliga

Det andra sättet att hantera lurarna är som sagt via appen, Smart Control som nyligen även den fått ett nytt och markant förbättrat gränssnitt och förbättrade möjligheter att påverka ljudet. Dessutom så är det från appen som vi uppdaterar lurarnas firmware och trots att det inte kommer så frekventa uppdateringar så lanseras nästan alltid en nära inpå lanseringen och så även i detta fall där vi direkt får invänta en dryga 25 minuters uppdatering innan användning.

Vi kan från appen dessutom bland annat hantera och ändra standardinställningarna för touchfunktionen, ställa in automtisk avstängning, automatisk svarande av inkommande samtal när vi lyfter upp lurarna eller aktivera smart paus när ena luren tas ur örat. Men vi kan även styra lurarnas brusreduktion och här finner vi nästa del som vi upplever som en märkbar förbättring jämfört med tidigare modeller. Både brusreduktionen i sig och enkelheten att släppa in omgivande ljud har blivit optimerade och även om de inte är lika bra som över-örat modeller eller även inte når upp till några av bästa ANC modellerna som finns så är den aktiva brusreduktionen riktigt bra.

En nyhet som kommer med appen är vi numera kan för hjälp att bygga vår egen ljudprofil. Detta sker genom en ljudguide som stegvis låter oss jämföra olika ljud och som sedan anpassar den integrerade trestegs EQ lösningen efter dessa och tjänsten fungerar faktiskt klart över förväntan.

Vi kommer så till ljudet som precis som vanligt för momentumlurar är riktigt, riktigt bra med en ren ljudbild där låga-, mellan-och höga toner harmoniserar perfekt och där vi får samma omslutande ljudupplevelse oavsett om vi lyssnar på instrumentell klassisk musik modernare pop och rock eller vill höra de vokaliska delarna av en area lyftas till nya höjder. Det vi ibland skulle önska, framför allt som att vi ofta kombinerar lyssnande med spelande och filmtittande vore någon form av basboost som gav lite mer punsch i de låga tonerna vid exempelvis explosioner.

När det kommer till samtals kvalitén så är denna under rätt förutsättningar riktigt bra i båda riktningar. Men när vi kommer till ett läge där vi har mycket ljud runt omkring oss eller då exempelvis vinden ligger på lite väl mycket då blir bilden en helt omvänd och motparten hör knappt vad som sägs. Det sista med känsligheten för vind är något som även påverkar vårt lyssnade på ett sätt som vi inte upplevt på tidigare modeller och att till exempel cykla i motvind är nästans om att dra volymen till noll då knappt någonting hörs.

Snabbladdning

Vi ansluter lurarna via BT5.2, som tyvärr inte stödjer multipoint anslutning. Modellen stödjer såväl A2DP och AVRCP som HFP och på kodec sidan finns förutom stöd för SBC, AAC och aptX även aptX adaptive. Varje lur har ett integrerat laddbart batteri på 77 milliampertimmar vilket ger oss strax över sju timmars lyssnade. Till detta så får vi sedan laddetuiet som ger mellan 850–950 milliampertimmar för ytterligare tre fulla laddningar och totalt över 28 timmars lyssning.

Skulle det bli panik så kan vi snabbladda lurarna i tio minuter för en dryg timmes användning medan en full laddning tar cirka 90 minuter. Som vanligt kan vi även ladda etuiet separat och detta då antingen med medföljande Typ-C kabel eller genom trådlös laddning.

Lägger vi här till att Sennheiser pressat priset för dessa lurar till cirka 2 790 så har vi, trots några områden som definitivt kan förbättrats, hittar våra nya favorit i-örat lurar, i varje fall när det kommer till musik.

SPECIFIKATIONER:

Tillverkare : Sennheiser, www.sennheiser.com

: Sennheiser, www.sennheiser.com Cirkapris : 2 790 inkl. moms 2 232 exkl. moms

: 2 790 inkl. moms 2 232 exkl. moms Batteritid : dryga 7 timmar +ladd etui 21 timmar

: dryga 7 timmar +ladd etui 21 timmar Frekvensåtergivning : 5-21 000 hertz

: 5-21 000 hertz Mikrofon : 6 st strålformade

: 6 st strålformade Element : 7 mm dynamiska

: 7 mm dynamiska Brusreduktion : Hybrid ANC

: Hybrid ANC Anslutning : BT5.2

: BT5.2 Codec: SBC, AAC, aptX, aptX Adapative