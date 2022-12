Spela in skärmen med ny Windows 11-funktion

Microsoft arbetar med att ta fram ytterligare ett verktyg för att spela in det som visas på skärmen.

Snart kommer det att erbjudas fler möjligheter för användare som vill kunna spela in det som visas på datorskärmen. Microsoft kommer nämligen att släppa en kraftigt uppdaterad version av skärmklippsverktyget som finns inbyggt i Windows 11, där man bland annat kommer att introducera möjligheten att inte bara ta skärmbilder utan även spela in det som visas på skärmen till en video. Det finns även möjlighet att välja om hela skärmen ska spelas in, eller enbart ett fördefinierat område av skärmen.

Den nya funktionen ses som ett alternativ till den befintliga funktionen att spela in video av skärmen som erbjud via Game Bar.

Funktionen har redan släppts för betatestning till medlemmar i Dev Channel så det är inte klart när den kommer att släppas till allmänheten i en officiell uppdatering. Det troliga är att den kan komma att lanserad under första kvartalet 2023.