Test: Urbanears Boo & Boo Tip

Urbanears Boo & Boo Tip 4 / 6 Betyg För Urbanears Boo och Boo Tip levererar en naturlig och bra ljudbild samt har, tack vare sin tillverkningsprocess, en hög miljömoralisk aspekt som är värd att hylla. Till detta får vi en bra total batteritid och lite annorlunda färgkombinationer. Emot Vissa problem med samtal i vind eller snabbare rörelse, vi kan inte justera volymen från lurarna, ingen app, hade varit trevligt med lite mer djup i vissa sammanhang . Rekommenderas till Planerar du att köpa nya i-örat-lurar och har ett högre miljötänkande är Boo-modellerna ett trevligt alternativ som även har en godkänd prisbild.

Urbanears Boo och Boo Tip är pris- och miljömässigt sett intressanta lurar som dock fokuserar på det väsentliga – ljudet.

Miljöfrågorna har under de senaste åren blivit allt viktigare inom de flesta områden. Detta är även något som svenska hörlursvarumärket Urbanears tagit fasta på då företaget gjort stora förändringar sett till hur de arbetar med produkter, färger och material. Ett bra exempel på detta är företagets senaste tillskott, Boo och Boo Tip som är två trådlösa i-örat-lurar som är tillverkade av 97 respektive 91 procent återvunnen plast.

Färger som sticker ut

Boo och Boo Tip är i grunden identiska så när som på en sak. Tip har som namnet antyder just en tip, eller en ”plastplutt” längst ut medan Boo bara består av en solid plastdel som fästs i örat. Detta medför två märkbara skillnader. För det första får Tip en bättre passiv brusreduktion då själva tippen stänger till ljudkanalen. Detta kan så klart även vara negativt då det delvis även begränsar möjligheten att höra omgivande ljud. Nu ska vi vara ärliga och säga att skillnaden inte är så extremt stor, även om den är klart märkbar.

Den andra skillnaden finner vi passformen och denna är som alltid betydligt mer subjektiv. För att generalisera lite skulle vi vilja säga att om du tillhör en mer aktiv skara användare som ofta är på språng, då är Tip bättre då de sitter kvar i placerat läge tills vi tar ut dem. Sedan är det även så att vissa inte vill ha något som sitter fast i hörselgången och då blir denna lur ett sämre val i detta hänseende.

En rolig sak med båda modellerna är färgerna. Förutom mer klassiska färger som vit och svart, vilka här kallas för Raw vilket är mer passade då färger snare är just rå och ofärgad respektive Charcoal Black, så finns även en riktig ögonöppnare i form av den orangefärgade Dirty Tangerine, den mer naturfärgade Almost Green eller den lite isfärgade Slightly Blue. Så här finns något för alla och dessutom så är både lurar och tillhörande laddfodral matchande i samma färger.

Lurarna levererar cirka 4,5 timmars kontinuerligt spelare och ytterligare 25,5 timmar via laddning i fodralet. Själva laddningen av fodralet görs via en bottenplacerad USB-C-anslutning. Här finns däremot inte någon trådlös laddning. En snygg lösning hittar på fodralets framsida där vi hittar ett uthugget U vilket symboliserar företagets namn samtidigt som det är en dold knapp för parning via Bluetooth.

Värt att notera är att lurarna bara laddas upp till 80 procent av sin egentliga kapacitet vilket ger en längre livslängd av batteriet, och ska se till att vi får samma speltid över en längre period.

Bred, problemfri, ljudbild

Lurarna har en klassisk pinne som själva snäckan fäster på. I denna pinne finner vi enhetens kontroller som hanterar saker som svara och lägga på samtal, byta låt eller pausa musiken. Vi kan inte justera volymen från lurarna vilket är lite synd. Varje propp väger strax under fyra gram och har ett grundläggande IPx4-skydd. Fodralet väger 36,7 gram och kommer med ett lite enklare IPx3-skydd, men detta känns helt okej då fodralet inte brukar vara lika utsatt för väder och vind.

Lurarna drivs av 12 millimeters-element och ansluts via Bluetooth 5.2, och på varje lur finns dubbla, filtrerande mikrofoner vars uppgift är att fånga upp vår röst utan att plocka upp störande ljud från omgivningen. Detta ger oss en förvånansvärt tydlig konversation som fungerar lika bra när bara ena luren används. För Boo-modellerna kommer inte att koppla ner när ena luren tas ut vilket gör det möjligt att både föra konversationer och lyssna på musik med bara en propp i örat.

Gillar inte vind

Som oftast med denna typ av lurar har även Boo problem när vi ska föra en dialog utomhus samtidigt som vinden blåser, eller faktiskt även när vi rör oss lite fortare som när vi cyklar eller åker el-skoter samtidigt som vi pratar. Detta kan lätt bli lite av ett problem då vi själva inte upplever den risiga ljudkvaliteten, den drabbar enbart den vi pratar med.

När det kommer till musikkvaliteten så erbjuder Boo ett välbalanserat ljud med en bra bredd och en naturlig ljudbild. Visst, vi kan sakna det riktiga trycket från basen i vissa lägen men vi föredrar renheten som håller i sig oavsett volym. Vad vi däremot saknar är en app för att kunna göra egna anpassningar. Det hade även varit trevligt att se dessa lurar med aktiv brusreduktion.

SPECIFIKATIONER Urbanears Boo & Boo Tip

Tillverkare : Urbanears, www.urbanears.com

: Urbanears, www.urbanears.com Cirkapris : 795 kr inkl. moms, 636 kr exkl. moms

: 795 kr inkl. moms, 636 kr exkl. moms Vikt lurar/fodral: 3,95 / 36,7 gram

3,95 / 36,7 gram Kontroller : På lurarna

: På lurarna Drivenhet : 12 mm

: 12 mm Frekvensrespons : 20–20 000 Hz

: 20–20 000 Hz Anslutning Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 Mikrofon : Dubbla per lur

: Dubbla per lur Vattenskydd : IPX4 – lurar, IPX3 – fodral

: IPX4 – lurar, IPX3 – fodral Totalt batteritid: ca 30 timmar