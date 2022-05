TP-Link Archer AX11000 4 / 6 Betyg 3 990 kr Pris För Mycket bra WiFi6 prestanda, hög genomströmning på 5 GHz banden, många Lan portar, både USB-A och USB-C, mycket bra och resurssnålt integrerat skydd Emot Lite klumpigt format, bara gigabit lanportar, gränssnittet kunde varit tydligare, växlar lite snabbt över till 2,4 GHz, sämre WiFi5 prestanda än väntat, inte stöd för 6 GHz Rekommenderas till TP-Link Archer AX11000 är en perfekt gamingrouter för många klienter som sitter inom en nära omkrets till routern, t.ex. som i ett dedikerat gamingrum.

En gamingorienterad router med hög genomströmning och annorlunda gränssnitt

Olika tillverkare har sina unika lösningar för att optimera den trådlösa kommunikationen på sina routrar, framför allt när det kommer till toppmodellerna inom respektive segment. Netgear använder sig av sina U formade rymdskeppslikande enheter med integrerade antenner medan TP-Link alltid valt att satsa på stora platta enheter med stora externa antenner som får modellerna att påminna om en spindel som ligger på rygg. Trots att de alla är olika så har den en sak gemensamt, det är inga enheter som vi lite enkelt gömmer undan utan detta är rejäla enheter som är designade för att synas och till senaste flaggskeppsmodellen Archer AX11000 tar TP-link ytterligare ett steg genom att färglägga sidorna på antennerna med en kraftig röd färg vilket verkligen lite kaxigt skriker ”se på mig”.

Tolv strömmar utan E

Vi böjar med det yttre och som nämnts inledningsvis så rör detta sig om en stor enhet som mäter 28,8 x 28,8 x 18,4 centimeter. Modellen är till det yttre fyrkantig men har en åttakantig, nätbaserad och lite upphöjd mittdel som används för att ge insidan bästa luftflöde men som även gör att enheten får ett visuellt lite nättare utseende jämfört med tidigare helt platta enheter. I varje hörn och mitt på respektive sida så finner vi en vikbar antenn vilket gör att enheten totalt har åtta antenner för bästa signalstyrka. Varje antenn är utformad lite som en flygplansvinge med en svart framsida och en röd bakre del.

Nu hade vi hellre sett denna helt svart men ska den synas som nu så har vi en intressant tanke och det är att göra den RGB integrerad där vi sedan kunna ställa in färgerna baserat på exempelvis belastning per band eller typen av data som passerar vilket kunde blivit lite mer nytänkande.

Dessa antenner hanterar totalt tre band med vardera fyra strömmar: ett 2,4 gigahertz med en teoretisk maximal genomströmning på 1148 megabit per sekund samt två 5 gigahertz band där varje band erbjuder en teoretisk maximal genomströmning på 4804 megabit per sekund och där det ena av dessa band är dedikerat för gaminganslutna enheter. Tyvärr så får vi inte något 6 gigahertz band vilket innebär att modellen är en ren AX eller WiFi6 router och inte senaste WiFi6E vilket är ganska synd då vi sett i-rum prestandan för just sex gigahertz bandet vid gaming.

Multipla anslutningar

Archer AX11000 drivs av en fyrkärnig processor som körs i 1,8 gigahertz. Denna kompletteras med tre bi-processorer och backas av en gigabyte ram för att garantera att en jämn datagenomströmning utan störningar eller dippar uppnås. Detta förstärks ytterligare genom flera smarta programbaserade, speloptimerade lösningar som är samlade under begreppet Game Accelerator som är en enklare form av AI motor som i realtid känner av, optimerar och prioriterar trafik som har med spel att göra för att hela tiden minimera latenser och se till att du har lägsta tänkbara ping.

För att underlätta vidare egen optimering eller för att bara hålla kontroll på vår speldata så får vi även med funktionen Game Statistics som precis som namnet antyder ger oss statistik kring delar som latens, speltid och nätverksresurser i ett tydligt användargränssnitt.

Ytterligare en egenskap som vi uppskattar med Archer AX11000 är Game Protector. För trots att vi vill uppnå bästa tänkbara prestanda så behöver vi alltid tänka på säkerheten och detta utan att skapa en negativ inverkan för spelandet och det är precis detta som TP-Links tjänst löser på ett ypperligt sätt. Genom att integrera Trend Micros antivirustjänst så får alla anslutna enheter automatiskt senaste uppdatering av ett av de mest omfattande AV skydden, och detta utan att behöva installera något på den lokala enheten. Skyddet omfattar dessutom kontroll av besökta webbplatser, blockering av intrångsförsök och isolering av infekterade enheter.

En del som vi alltid uppskattat med TP-Links flaggskeppsmodeller är antalet fysiska anslutningar och detta gäller även denna modell. Vi får här en 2.5 gigs Wanport och åtta gigabit Lanportar varav två kan användas för en statisk LAG lösning. Trots att vi uppskattar alla portar så måste vi ändå säga att vi hoppas på en uppdatering av dess hastigheter där vi kunnat få en uppdelning med i kanske en tiogigabitsport och fyra 2,5 gigabit portar även lokalt vilket bättre speglat anslutningarna som erbjuds på nyare moderkort.

Till dessa portar får vi även med dubbla USB3 anslutningar där en port dessutom är av typer USB-C vilket är lite extra uppskattat. Dessa portar kan användas både som en lokal resurs för att dela material mellan enheter eller så kan vi ifrån enhetens gränssnitt aktivera bland annat Apple Time Machine eller en FTP server som använder ansluten enhet som lagringplats.

Topprestanda med begränsning

Vi kommer så till enhetens prestanda som på flera sätt är intressant. Börjar vi här titta på spelprestanda och anslutningar mot olika spelservrar och dess ping i accelererade spel som BattelField eller Call of Duty så visar enheten upp en sänkt ping med upp mot 130 procent jämfört med en standard router, typ de modeller som skickas med leverantörer vilket ligger i nästan exakt samma prestandaspann som övriga topproutrar.

Ser vi till ren data så toppar vi 1265 megabit per sekund inom samma rum. Prestandan håller sig även nästan lika hög i närliggande rum så länge vi inte befinner oss för långt från routern. För upp till cirka sex till sju meter från routern så är prestandan i topp men sedan så tappar den snabbt och växlar även över till 2,4 gigahertz bandet lite snabbare än vi är vana vid. Detta gör att vi med ett lite mer utspritt hem och med många enheter som ska prata via 5 gigahertzbandet kommer behöva komplettera med en extender för att garantera prestanda över längre avstånd.

Ytterligare en sak som vi märkte var att enheter som fortfarande ansluter via äldre AC eller WiFi5 standarden av någon anledning når en sämre genomströmning än förväntat och detta även när vi inte belastar och stjäl bandbredd via WiFi6. Vi har försökt komma runt detta via enhetens gränssnitt men inte lyckats. Troligen så är det inte något som du som slutanvändare kommer märka utan det är mer av en benchmark upptäckt men det är ändå värt att tänka på om du skulle ha många enheter som bara använder denna standard.

Avslutningsvis så vill vi även kort nämna enhetens gränssnitt som jämfört med traditionella routrar ser lite annorlunda ut. Troligen vill TP-Link sätter en mer gaminginspirerad känsla men detta gör även att dess utseende kan verka lite rörigt för vissa. Nu är det inte så att inställningar saknas på grund av detta utan allt som vi förväntar oss finns här men det är inte uppbyggt på det sätt som vi är riktigt vana vid och som en helt subjektiv bedömning så föredrar undertecknad ett renare gränssnitt med en logisk och snabb struktur jämfört med ett mer flashigt dito som är häftigt att se de första gångerna men som sedan blir mer av ett irritationsmoment.

SPECIFIKATIONER:

Tillverkare : TP-Link, www.tp-link.com

: TP-Link, www.tp-link.com Cirkapris : 3 990 kr inkl. moms, 3 192 kr exkl. moms

: 3 990 kr inkl. moms, 3 192 kr exkl. moms Mått : 288 x 288 x 184 mm

: 288 x 288 x 184 mm Wanport : 2,5 Gbs

: 2,5 Gbs Lanportar : 8st gigabit

: 8st gigabit USB : 1st Typ-A + 1st Typ-C

: 1st Typ-A + 1st Typ-C Antenner : 8st

: 8st Band : 1st 2,4 GHz + 2st 5 GHz

: 1st 2,4 GHz + 2st 5 GHz Strömmar : 12st (4 per band)

: 12st (4 per band) Processor : Fyrkärning 1,8 GHz

: Fyrkärning 1,8 GHz Ram :1 GB

:1 GB Programlösningar: Game Acceleator, Game statistics, Game Protector, Homecare security