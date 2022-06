De två länderna har inlett ett samarbete avseende kretsar som är byggda med två nanometer.

För några veckor sedan gjorde USA och Japan ett gemensamt uttalande avseende ett samarbete avseende kretstillverkning. Enligt publikationen Nikkei Asia kommer detta i första hand att handla om en fabrik i Japan för tillverkning av kretsar som baserar sig på arkitektur med två nanometer. Enligt uppgift ska japans statliga The Ministry of Economy, Trade and Industry bekosta byggandet av fabriken, medan företag som förväntas vara inblandade i samarbetet är Intel, IBM och Canon.

Fabriken beräknas vara färdig under 2025.