Asus ROG Azoth 6 / 6 Betyg För Mycket hög konstruktions kvalité, perfekt format, vi älskar OLED lösningen, mycket smart on-the-go makroprogrammering, underbara brytare, perfekt som kombolösning mellan spel och arbete samt mellan PC och Mac, trevligt tillbehörskit Emot Vi hade gärna sett möjlighet till att höja bordet i framkant. En USB passthough för de lägen som vi har tangentbordet anslutet med kabel Rekommenderas till Söker du ett mer kompakt men funktionsrikt gaming tangentbord som även passar för mer produktivt arbete så kommer Asus ROG Azoth definitivt att vara bland det bästa du kan hitta

Asus presentera ett slimmat, premium, gamingtangentbord med mängder av extra funktioner

Det är inte så ofta som vi blir hänförda av ett tangentbord. Visst, varje år presenteras ett brett utbud av högkvalitativa, riktigt bra speltangentbord, men steget från dessa till det där lilla extra, inom alla områden, tillhör inte det vanliga. Men det är precis detta som Asus ROG Azoth ger oss och trots att tangentbordet lanseras redan nu i början av 2023 så vågar vi säga att detta kommer att vara ett av de bästa tangentbord som lanserats under året, så imponerade är vi.

Flerlagers dämning

Asus ROG Azoth kommer i en förhållandevis tung förpackning som gör att vi från början hinner tänka tanken på att vi fått ett komplett kitt med tangentbord, mus och musmatta. Men så är inte fallet utan det som ligger bakom vikten är en kombination av mycket hög konstruktions kvalité och en intressant uppsättning tillbehör, mer om dessa nedan. Själva tangentbordet mäter bara 326 x 136 x 40 millimeter vilket gör det till ett mer kompakt alternativ som helt saknar den numeriska delen och där bordets sidoramar är minimala. Detta gör i sin tur att vi kan använda tangentbordet även på ett minimalt skrivbord eller varför inte i knät om vi så önskar.

När vi sedan granskar bordet lite närmare så finner vi här en unik konstruktion som har sin grund i en heltäckande bottenplatta eller ram. I botten på denna så finner vi tangentbordets första dämning i form av ett lager med solikonskum vars uppgift är att helt eliminera potentiella ekolikande ljud från tangenternas nedslag i chassit samt för att ge en garanterat jämn yta för det överliggande lagret av så kallad PORON skum. Detta skum ser till att ta bort eventuella ihåliga ljud som annars kan uppstå baserat på hur och var tangentbordet används.

Vi fortsätter uppåt och möter tangentbordets kretsplatta som ovanpå sig har en 3,5 millimeters silikonplatta som absorberar ljud från tangenterna nedslag. Ytterligare ett steg upp så finner vi ett lager med silikonpackning vilket ger en mer ombonad och mjukare känsla vid nedslag och som dessutom ger ett mer harmoniskt akustiskt nedslag. Ovanför dessa placeras sedan en yttre, ovanpåliggande mteallram, enhetens brytare och tangenter i en exceptionellt stabil helhetskonstruktion.

Trippla anslutningar

När vi kommer till anslutningarna så stödjer ROG Azoth klassisk USB anslutning vilket primärt används för att kunna lira när vi behöver ladda det integrerade batteriet. Ett batteri som kan ge över 2000 timmar spelande i RF läge och utan att aktivera RGB eller OLED, mer om dessa senare. Utöver USB anslutning så stödjer tangentbordet även klassisk blåtand där vi har möjlighet att ansluta upp till tre enheter simultant. Men den optimala anslutningen sker via ROG SpeedNova trådlösa teknik vilket är en optimerad 2,4 gigahertz RF lösning som erbjuder lägsta tänkbara trådlösa latens som ligger under en millisekund. Samtidigt så är RF signalen så kraftfull att den knappast påverkas av omgivande trådlösa signaler eller andra störande element. Till detta så är SpeedNovas anslutning upp till 50 procent mer energieffektiv jämfört med alternativa trådlösa alternativ vilket ger oss mer spelande per laddning.

På undersidan av tangentbordet så finns även klassiska fotställ i den bakre delen vilka kan justeras i tre olika lägen baserat på våra önskemål. Trots att vi är väl medvetna om att alla tangentbord när det kommer till spelande har en justering i just bakkant så hade vi gärna sett en lösning där alternativet finns att även justera framkant.

Vi försätter med tangenterna där varje tangent har en egen RGB baserad belysning som ger ett perfekt harmoniskt sken runt tangenterna samtidigt som vi får ett tydligt genomsläpp för respektive tangents bokstav, siffra eller alternativ funktion. Till skillnad mot fullstora tangentbord så har Asus här valt att placera insert, Delete samt page up och down i en lodrät linje i höger kant och till detta även flyttar in piltangenterna så att de delvis sticker under höger sidas Enter- och Shift knapp. Som alltid innebär detta en viss tid för att vänja sig men tack vare att tangenterna i övrigt har en perfekt storlek så är detta inget större bekymmer.

Tangenterna har optimerats med mellanhöga knappar försedda med en lite kraftigare, dubblerad täckning för bästa tänkbara stabilitet oavsett hur vi träffar tangenten. Även mellanslagstangent har fått en specialbehandling då det försetts med extra dämpning för ett jämnare nedslag och bästa akustiska återgivning.

Högst upp till höger på tangentbordet så har Asus placerat en mindre två tums OLED skärm som tillsammans med ett litet reglage på sidan tillför en helt ny av dimension av spelupplevelse. Skärmen kan nämligen konfigureras för att ge oss fortlöpande systeminformation, något som är extremt trevligt både när vi överklockar eller vill hålla koll på frekvenser och temperaturer, vi kan även justera och hantera multimediainställningar som med traditionella tangenter samt använda förinställda eller egna animationer vilket gör det möjligt att få en helt unik uppsättning som definitivt sticker ut. Utöver detta så kan vi även använda skärmen i ett par andra syften som att se vilka BT enheter som är länkade, vi kan se om vi har PC eller Mac läge aktiverat.

Just detta är en grymt smart funktion för dig som växlar mellan PC och Mac som när vi växlar läge automatiskt byter funktion för de Mac specifika tangenterna. Till detta så finns även en magiskt bra lösning för att skapa Makron direkt från tangentbordet, en funktion som vi enkelt utför tillsammans med OLED skärmen, Fn och den västra Alt tangenten.

ROG NX brytare

Till tangenterna så kommer såklart en uppsättning mekaniska brytare vilka för detta tangentbord är baseras på ROGs NX brytare. Dessa ska enligt Asus vara bytbara, även under drift, men trots detta så rekommenderas vi att, med risk för kortslutning, inte utföra dessa byten när tangentbordet är inkopplat. Ser vi till brytarna i sig så har de en standardiserad form vilket gör att vi, om vi vill, kan byta till andra tangenter.

Brytarna är förkonfigurerad med Krytox GPL-205-GD0 smörjmedel för att ge ett exakt och jämt nedslag, gång efter gång. Vi får även med ett DIY kit för att kunna addera extra smörjning efter en tid om detta skulle behövas. Detta kit inkluderar även extra fjädrar, brytare och alla verktyg som behövs.

Asus brytare finns i tre modeller: blå, bruna och röda. De sistnämnda är linjära med snabbast tänkbara aktivering med en slaglängd på 1,8 millimeter och en tryckkraft på 40 gram. Den bruna är en taktil brytare med två millimeters slaglängd och en tryckkraft på 53 gram medan den blåa är taktil och klickbaserad brytare med en slaglängd på 2,3 millimeter och en tryckkraft på 65 gram.

Vi har testat tangentbordet under en dryg vecka och tycker att det är en av de mest kompletta, allsidiga lösningar som vi testat. När det kommer till spelade så får vi ett extrem exakt och blixtsnabbt nedslag där varje tangent registreras oavsett hur snabbt eller hårt vi hamrar på tangenterna. Men tack vare den låga slaglängden och minimala aktivets kraft så är bordet även perfekt för vårt dagliga arbete där vi får bästa tänkbara gensvar för snabb precisionsskrivning och med en smart växling till Mac läge så behöver vi inte fundera över att trycka ner rätt tangent när vi växlar mellan plattformar. Detta tillsammans med de trippla anslutningsmöjligheterna gör att Asus ROG Azoth är årets första fullpoängare.

Något som hade varit intressant att se på kommande lösningar, om det nu är möjligt, hade varit att få ett alternativ för att kunna ansluta ett trådbundet headset till tangentbordet som sedan använde sin trådlösa anslutning för att länka samma med dator, lite som de alternativ där vi ansluter headset till en fjärrkontroll till en konsol.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Asus, www.asus.com

: Asus, www.asus.com Cirkapris : 3 290 kr inkl. moms, 2 632 kr exkl. moms

: 3 290 kr inkl. moms, 2 632 kr exkl. moms Anslutning : USB / BT / RF2,4

: USB / BT / RF2,4 Mått : 326x136x40mm

: 326x136x40mm Display : 2 tum, 256×64 gråskalig OLED

: 2 tum, 256×64 gråskalig OLED RGB : per tangent

: per tangent Anti-Ghosting: N-Key Rollover

N-Key Rollover Makro : On-the-fly – alla tangenter

: On-the-fly – alla tangenter Kabellängd : 2 meter

: 2 meter Minne : 1 standard + 5 egendefinierade profiler

: 1 standard + 5 egendefinierade profiler Brytare: ROG NX Röd/Brun/Blå