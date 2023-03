Dynabook Portégé X40L-K-102

Dynabook Portégé 5 / 6 Betyg 20 495 kr Pris För Hög prestanda, stabil design, underbart med alla anslutningar, både RJ45 och WiFi6, bra ljud, säkerhet i flera nivåer, bra programvara, perfekt tangentbord (när fingrarna hittat rätt), godkänd batteritid, bra prisnivå Emot Vi hade velat se en högre maximal upplösning, webbkameran kunde vara bättre, batteriet dräneras lite väl snabbt vid tyngre belastning Rekommenderas till Dynabook ger prov på en näst intill komplett B2B dator med fokus på användaren och dennes produktivitet och välbefinnande vilket gör Portégé X40L-K-102 till det perfekta valt för långa arbetsdagar framför datorn

Den optimala businessdatorn för produktiva arbetsdagar

Som mobilt arbetsredskap så söker de flesta efter en så lätt dator med längsta möjliga batteritid som möjligt. Tyvärr så är detta en inte helt enkel ekvation då tillverkarna i takt med just en minskad vikt även behöver göra vissa eftergifter vilket delvis brukar påverka på dels batteriets kapacitet men delvis även på konstruktionsstabiliteten och då främst till en viss instabilitet i tangentbordsdelen som brukar göra sig påmind. Dynabook har dock lyckats mycket bra med detta konststycke och presenterar med sin Portégé X40L-K-102 en stabil, bärbara dator som bara väger straxt över ett kilo men som trots detta har batteri nog att nästan ta oss genom en full dags arbete, självklart beroende på hur vi använder enheten.

Optimalt gränssnittsutbud

Vi börjar med att kika på enhetens yttre där vi möts av en mörkblå, eller som Dynabook säger, Tech-blå färg som flera av företagets enheter använder. Modellen mäter 312,4 x 224 x 15,9 millimeter och väger som sagt ringa 1,05 kilo. Trots det slimmade formatet så ser vi direkt en av de delar som vi utan tvekan uppskattar mest med denna modell och det är det för storleken gedigna utbudet av anslutningar. För till skillnad mot merparten av dagens ultralätta datorer där gränssnittsutbudet minimerats till kanske bara två Typ-C anslutningar så har Dynabook verkligen utnyttjat sidorna på datorn maximalt.

Vi hittar här dubbla TB4 Typ-C portar med stöd för såväl dataöverföring som strömförsörjning och bildskärmsportsanslutning av externa skärmar. Här finns även dubbla USB3.2 varav den ena kan användas för laddning i viloläge vilket är en underskattad funktion. Vi fortsätter med ett kombinationsuttag för hörlurar (stereo)/mikrofon, en RJ45 anslutning vilket även detta är en port som vi verkligen uppskattar då denna anslutning, trots en generellt bra trådlös täckning på de flesta platser, erbjuder bästa stabilitet sett till helheten.

Vidare så finner vi här en HDMI2 port samt en snabb mSD kortläsare som, om vi ska vara lite kritiska, gärna hade fått vara av A2 klassning jämfört med nuvarande A1. Detta hade i så fall underlättat körning av skyddade appar direkt från ett minneskort. Slutligen så kommer modellen med dubbla rundupptagande 360 graders mikrofoner vilket har en mycket bra upptagning och även störningsreduktion från omgivande ljud till en viss nivå. För vi hittar lite av en sweet spot när enheten används inom ett avstånd på maximalt 1,4–1,5 meter. Då vi pratat om en laptop så är detta så klart inte något generellt problem, men ibland händer det att i varje fall undertecknad har en tendens att röra på sig under digitala möten. Det kan vara för att hämta dokument eller det kan även vara för att man kör en presentation via datorn och i dessa fall så händer det att enheten tappar fokus. Så för att lösa detta potentiella problem så hade det varit intressant att kunna växla, antingen manuellt eller AI baserat mellan när- och avståndsbaserad (far field) upptagning.

Magnesiumens olika egenskaper

Vi vill här kort även lyfta chassit i sig. Detta är tillverkat i magnesium vilket är grunden till enhetens låga vikt och samtidigt höga stabilitet då magnesium är den metall som erbjuder högsta styrka i förhållande till vikt av alla strukturella metaller. Däremot så har Magnesium en annan egenskap som både kan vara av godo och ondo baserat på hur väl det utnyttjas. Magnesium har nämligen en integrerad skyddande egenskap mot radiofrekvenser vilket, sett till det positiva, minimerar interna störningar mellan och av komponenter men som samtidigt ställer högre kraft och efterforskning på ingenjörsnivå för att placera enhetens WiFi antenner på bästa sätt. För att kort summera våra tester gällande just signalstyrka och WiFi genomträngning så kan vi snabbt konstatera att Dynabook har gjort ett bra arbete. Anslutningen och växling mellan olika accesspunkter sker snabbt och vi tappar sällan eller aldrig synken när vi flyttar oss mellan olika Meshnoder. Däremot så ser vi en viss tendens till att avståndet över femgigahertz bandet är aningen kortare jämfört med det medelvärde som vi har från tidigare mätningar. Det handlar här om ett tapp på sex procent jämfört med snittet vilket inte är någon direkt att hänga upp sig på.

En mer positiv aspekt av valet av magnesium finner vi när vi ser det ur ett miljöperspektiv. Magnesium är nämligen en metall som är enkel att återanvända till nya produkter efter att datorns livslängd kommit till ända. Till detta så har magnesium en bra värmeavledande förmåga vilket hjälper till att hålla datorn sval samtidigt som materialet inte blir kallt som andra metaller vilket är ett plus när vi sitter med datorn i knät.

Tyst drift

När vi så pratar om värmeledning och sval drift så vill vi passa på att lyfta nästa del som oftast är ett bekymmer med tunnare laptops och det är att ljudnivån tenderar att sticka i väg vid högre belastning. I standardutförande så ges processorn i Portégé X40L-K fritt spelrum att maximera prestandan utan att synka med fläktljud. För att se hur detta inverkade på vårt arbete så valde vi att testa enheten i olika sammanhang vilket omfattade allt från normala digitala möten till lite mer krävande arbeten som bild- och filmredigering.

För att kort sammanfatta vår upplevelse så ligger Dynabooks enhet någonstans i mitten sett till ljudnivå bland samtliga ultralaptops vi testat under senaste 24 månaderna. I en normal kontorsmiljö så hörs ett mindre väsande vilket snart försvinner i sorlet men sitter vi ensamma hemma eller på ett hotell där det i övrig är tyst runt omkring så kan vissa uppleva att ljudnivån får en negativ inverkan.

Som tur är så har Dynabooks tekniker ett par alternativa lösningar för att komma runt detta vid dessa tillfällen. Det enklaste är att använda datorns utmärkta programlösning och ifrån Dynabook Settings aktivera Dynabook Power Saver. Detta är ett läge som interagerar med Windows egen batterihantering och som här delvis stryper prestandan för att på detta sätt ge både längre batteridrift och därtill svalare och tystade dator.

Denna lösning får däremot inte samma effekt när vi, som allt för många användare har, datorn direkt ansluten till strömnätet. I detta fall så behöver vi stället ta omvägen runt Bios och här aktivera Alternate Thermal Mode som begränsar fläktljudet till 30 decibel. Detta uppnås genom att enheten, i realtid, analyserar ljudnivån och sedan justerar prestandan för att hålla ljudnivån under kontroll. Även detta har så klart en positiv inverkan på batteritid och värmeutveckling.

Batteri och prestanda

Detta för oss så osökt in på just enhetens prestanda och batteritid både under normala och mer prestandabegränsade förhållanden. Vår modell är utrustad med tolfte generationens Intel Core i7-1260P-processor vilken körs mellan 3,4 och 4,7 gigahertz. Till denna så finner vi 16 gigabyte LPDDR5 minne vilka är klockade i 4800 megatransfers per sekund. Som lagring har enheten en PCIe Gen4 baserat M2 disk på 512 gigabyte och som grafik används iGPU modellen Intel Iris Xe.

Vi börjar med standardinställningar och i PCMark 10 når vi här 4 912, i 3DMark Time Spy 1 941samt i Geekbench R23 singel respektive multitrådstester blir resultat 1 708 kontra 8 321. I detta läge så har vi även dator som ligger på gränsen till störande i en tystare omgivning. Däremot så blir modellen aldrig så varm att vi inte kan använda den i knät när vi exempelvis sitter på ett tåg.

Vi växlar så ner till den lägre ljudnivån via bios och kör om samma tester. Här märker vi direkt ett tydligt fenomen i det att korta tester, där datorn inte riktigt hinner bli varm, så blir inte resultaten direkt påverkade. Men desto längre testerna rullar, desto mer påverkas benchmarkresultaten i negativ riktning.

I exempelvis PCMark 10 så innebär detta att vi landar på märkbart lägre 4 598 medan Time Spy inte påverkades lika mycket utan nådde 1 827. Detta gjorde att vi lämnade traditionell benchmarking och gick över till våra skriftbaserade tester som simulerar normalt arbete inom: Office, digitala möten, underhållning samt arbete i Adobes programsvit med bilder och film. För att sammanfatta dessa körningar så var skillnaden inom officearbete minimal och tidsåtgången för att köra dessa script låg under fyra procent. Skillnaden mer konkret låg här vid växlingen mellan appar där en viss fördröjning kunde spåras.

När det kommer till underhållning så var läget delat. Vid strömmande av filmer, lyssnade på musik eller spelande av enklare spel så var skillnaden inom felmarginalen. När det sedan kom till lite mer krävande spel blev skillnaden klart mer påtaglig och antalet bilder per sekund sjönk i snitt med 23 eller med 43 procent i det tysta läget.

När vi tittade på digitala möten så uppstod ingen skillnad vid normalt deltagande. Men när vi växlande över till ett presentationsläge och började dela material under mötet så märktes tydliga fördröjningar medan dessa laddades. Som exempel så kunde en delad, lite större PowerPoint, ta upp till sju sekunder att ladda vilket vid full kraft skedde näst intill omedelbart. När filen väl var laddad så märktes däremot ingen skillnad.

Den största prestandaskillnaden märktes däremot vid arbete inom arbete med bild- och filmredigering, vilket i och för sig inte är datorns primära användningsområde. Men här kunder prestandaläget halvera tiden för att rendera en film eller batchhantera flera bilder.

Slutligen så har vi så kopplingen av prestanda mot batteritid. Som de flesta känner till så finns ett flertal sätt att mäta en laptops batteritid och de värden som presenteras av tillverkare är sällan eller aldrig något som stämmer vid mer normal användning. Enligt Dynabook så ska Portégé X40L klara av upp till 11 timmar och 15 minuter i MobileMark 2018. Detta system ska mäta specifika användarscenarion men målar ändå enligt oss upp en glädjebild och dess värden ska mest användas för att jämföra olika system snarare än att ge ett äkta värde.

Även om vi generellt inte gillar batteribaserade benchmark så skulle vi hellre se att nyare MobileMark25 använts vilket enligt oss ligger närmare ett korrekt värde. Oavsett vilket så nådde vi precis under åtta timmar med fokus på mail och enklare officearbete. Detta även med ljusstyrkan satt till 40 procent vilket är ett klart bra resultat. Men i takt med att vi belastar datorn så sjunker snabbt batteritiden men som tack vare att datorn inte använder ett diskret grafikkort aldrig understeg 3 timmar och 44 minuter vilket även detta ska ses som en bra bit över medel.

Underbar skrivkänsla och ren ljudbild

Vi fortsätter med en av datorns behållenheter och en, enligt oss, mycket viktig del för alla bärbara B2B enheter, nämligen tangentbord och pekplatta. Börjar vi med tangentbordsdelen så sträcker denna sig över cirka 80–85 procent av chassits bredd. Detta för att lämna utrymme för högtalare på sidorna. Tangenterna, som har en mjuk och behaglig bakgrundsbelysning, erbjuder ett mycket bra nedslag med ett visst motstånd och ett mjukt och bra slutgiltigt nedtryck som är helt perfekt. Vissa liknade lösningar kan ha en lite stummare slutfas vilket vid längre perioder av skrivande tenderar att bli jobbigt men här har Dynabook lyckats bra.

Tangenterna är aningen små och då vi även får piltangenterna intryckta nere i kanten så blir nedslaget över lag lite förändrat mot alternativa lösningar och det händer ett antal gånger att fingrarna kommer lite fel i början. Men efter en stunds skrivande så har händerna och dess muskelminne anpassats och då är det riktigt skönt att skriva på.

Precis som tangenternas lite mattare yta, vilket här är ett perfekt alternativ, så har även enhetens pekplatta fått en lite mer målad yta eller hur vi ska säga. I stället för de mer klassiska friktionsfria modellerna så har denna pekplatta ett visst motstånd. Detta är så klart en subjektiv bedömning men undertecknad hade lite svårt att vänja sig vid detta och när mer precisionsbaserade gester ska utföras i exempelvis ritprogram så blev dessa lite mer stötvis snarare än glidande. Vid klickande och vanlig markerade så är det dock inte något problem och som sagt, detta är troligen mer en vanesak.

På sidan av tangentbordsdelen så hittar vi som sagt två av enhetens fyra inbyggda Evo-stereohögtalare vilka även inkluderar en enklare subwoofer vilka är förstärka med stöd för Dolby Atmos ljud. Trots enhetens tunna format och således minimala resonanslåda så erbjuder Portégé X40L ett riktigt bra ljud som sträcker sig från de lägre tonerna till de höga diskanterna utan att ljudet krackelerar vid högre volym vilket är ett mycket gott betyg. Det är till och med så att vi, när vi sitter utomhus och jobbar, erbjuds en så pass bra ljudhantering att hörlurar normalt inte behövs även om omgivande ljud normalt skulle påverka.

Ovanför den högra sidans högtalare så finner vi även en fingertrycksläsare som tillsammans med den integrerade IR-kameran synkroniserar med Windows Hello och Intel Authenticate för enkel inloggning och hög säkerhet. Modellen har så klart även en integrerad webbkamera som kombineras med ett skjutreglage för slutaren för att kunna garantera ett mer privat läge. Även om kameran använder ett AI-drivet bakgrundsoskärpa för videosamtal så hade vi gärna sett en lite bättre lösning. Framför allt när det kommer till samtal som antingen sker i för svagt omgivande ljus eller där ljuset fall på ansiktet på ett för kameran felaktigt sätt för bilderna blir till och från aningen förvrängda. Under mer normala inomhus, kontorslikande förutsättningar är detta dock inget problem men med tanke på att enheten är till för den mobila användaren så hoppas vi på en lite bättre lösning till kommande modeller.

Ögonvänlig skärm med lite låg upplösning

Vi avrundar genomgången med enhetens bildskärm som består av en 14 tums IPS så kallad Eyesafe certifierad reflexfri bildskärm med en högsta upplösning på 1 920 × 1 200. Skärmen har med andra ord ett 16:10 förhållande vilket vi allt oftare ser på just B2B enheter där vi får lite extra utrymme för att placera exempelvis paletter när vi jobbar med bilder. Bildskärmen har en ljusstyrka på 400 nits vilket inte är något extra men som i kombination med dess ytskikt ändå blir ljusare än vi trott när vi sitter utomhus.

Vi har sagt det förut och vi tycker att upplösningen på en skärm som ligger på över 13 tum bör vara minst 2560 eller högre och det håller vi fast vid även här då ytan i vissa lägen blir för liten. Vi förstår dock anledningen då en lägre upplösning så klart spar batteri och sitter vi på kontoret så används troligen en extern monitor med högre upplösning. Ser vi till enhetens färgrymd så uppfyller den 97% av sRGB vilket är helt ok för enhetens ändamål och dess färger har en naturlig och jämn återgivning. Detta tillsammans med dess låga blåljusnivå gör att vi utan problem kan spendera en hel dag framför skärmen utan att det blir jobbigt för ögon eller huvud.

För att förstå vikten av att en skärm har möjlighet till en reglering av just blåljuset så är det så att det uppskattas att över 50 procent av alla arbetande vuxna som spenderar längre tider fram för en datorskärm drabbas av så kallade datorögon eller CVS vilket leder till huvudvärk, trötthet eller röda ögon och kan i sämsta fall även leda till försämrad syn.

Sammantaget så erbjuder Dynabook Portégé X40L-K-102 en mycket bra datorupplevelse som fokuserar på en hög säkerhet, stabil drift och för klassen mycket bra prestanda. Tack vare ett mycket bra tangentbord, rent och tydligt ljud samt integrerad webbkamera så borgas för hög produktivitet oavsett vart vi befinner oss.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Dynabook, www.dynabook.com

: Dynabook, www.dynabook.com Cirkapris : 20 495kr inkl. moms, 16 396 kr exkl. moms

: 20 495kr inkl. moms, 16 396 kr exkl. moms Mått : 312,4 x 224 x 15,9 mm

: 312,4 x 224 x 15,9 mm Vikt : 1,05 Kg

: 1,05 Kg CPU : Intel Core i7-1260P

: Intel Core i7-1260P Minne : 16 GB DDR5-4800

: 16 GB DDR5-4800 Lagring : 512 GB PCIe Gen4x4

: 512 GB PCIe Gen4x4 Grafik : Intel Iris Xe

: Intel Iris Xe Trådlöst : Wi-Fi 6E, BT 5.2

: Wi-Fi 6E, BT 5.2 Portar : 2x USB 3.2, 2st TB4, HDMI, RJ45, 3,5mm, mSD

: 2x USB 3.2, 2st TB4, HDMI, RJ45, 3,5mm, mSD Batteri : 65 Wh

: 65 Wh Högtalare : 4st Evo

: 4st Evo Skärm: 14″ vid 1 920x 1200) IPS