Håll ett möte i 360 grader med Panasonic PressIT360

Panasonic lanserar PressIT360, en ny konferenskamera som har full täckning runt hela rummet.

Att ha ett rundabordssamtal kan få något av en ny innebörd med Panasonics nya konferenskamera PressIT360. Den erbjuder nämligen både kamera- och mikrofontäckning i 360 grader och placeras därmed bäst mitt på konferensbordet, till skillnad från traditionella kameror för videokonferenser som brukar placeras längs någon sida.

Kameran har en 1/2.7″ CMOS på fem megapixel och en lin-TTL på 147 millimeter. Utöver 360 grader horisontell täckning har den även 60 grader vertikal täckning.

PressIT360 har inte enbart kameror som täcker 360 grader utan även sju inbyggda mikrofoner i en MEMS array för att även ljudmässigt kunna ta upp hela rummet. Den har även en inbyggd högtalare med en effekt på 1,5 watt när enheten tar ström via USB C, och 3 watt när den använder nätström. Det enda som behövs i fråga om installation är att ansluta den till en USB C-port på en dator och eventuellt en extern strömförsörjning, och starta konferensen. Extra inställningar kan göras via en app, och PressIT360 har även fäste för en tripod som alternativ till att placera den på ett bord.