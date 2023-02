Huawei FreeBuds 5i

FreeBuds 5i 5 / 6 Betyg 1 090 kr Pris För Perfekt form på laddfodralet, mycket bra ljud för prisklassen när LDAC används, bra batteritid, tacksam app för inställningar, bra bas-boost funktion, hanterar dubbla anslutningar Emot Samtalsljudet för motparten är inte optimal, diskant boosten känns inte korrekt inställd, plastig lur, vi hade gärna sett en egen EQ lösning Rekommenderas till Med ett pris strax över 1000 lappen, bra ANC och musikkvalité så erbjuder FreeBuds 5i mycket för pengarna, men är det primära syftet att ha prata i mobil så är det troligen inte rätt val

Prismässigt mycket intressanta TWS lurar med bra passform och klart godkänt ljud

Precis som när det kommer till smarta klockor så erbjuder Huawei även en bra prismässig bredd när det gäller i-örat lurar. Under Q1 2023 så lanserade företaget sitt senaste tillskott inom TWS eller äkta trådlösa lurar med aktiv brusreduktion och detta till en pris på under tusenlappen. Värt att notera är att lurarna släpptes i Kina redan i juni 2022 och stora delar av övriga världen strax före julhelgerna så det har faktiskt gått att beställa dem via alternativa länder i ett tidigare läge.

Intressant insida

Det första som slår oss när vi packar upp lurarna och dess laddfodral är att modellen, och då primärt just lurarna, både känns och ser ganska plastiga ut. Detta blir så klart än mer påtagligt om vi jämför med Huaweis troligen bästa trådlösa lurar Freebuds Pro 2 som vi testade i augusti 2022 och som vi fortfarande håller som några av de absolut bästa och allsidiga trådlösa som vi testat i sin prisklass.

Modellen finns i tre färger: vit, blå och s vart där samtliga laddfodral har små prickar på sig vilket gör att de visuellt påminner lite mer om en sten, vilket är klart snyggt. Vi har sagt det tidigare men vi gillar verkligen formen på Huaweis fodral då dess runda, ganska platta former smidigt passar i så väl byx- som kostymfickor och att bli för påtagliga eller klumpiga. Dessutom så gör den lite mer ovala formen att fodralet ligger mer stilla när vi är aktiva som under löppass vilket är en stor fördel.

Fodralet mäter 48,2 x 61,8 x 26,9 millimeter och väger cirka 34 gram. Ser vi till lurarna så mäter dessa 30,9 x 21,7 x 23,9 millimeter och väger cirka fem gram styck. I detta så får vi batteritid som med ANC aktiverat ger oss strax över sex timmars speltid med upp till knappa 19 timmar med fodralet. Allt självklart beroende på bland annat volym men oavsett en fullt godkänd batteritid. Skulle vi stänga av ANC ökar tiden på till dryga 7,5 timmar per laddning och totalt runt 28 timmars speltid.

Ser vi vidare till insidan så ansluts lurarna via BT5.2 och vi får en 10 millimeters dynamisk drivenhet som sträcker sig över ett frekvensomfång mellan 20 och 40 000 hertz. Lurarna stödjer såväl AAC och SBC som LDAC kodecs och vi får dubbla mikrofoner per snäcka för att hantera den aktiva brusreduktionen så grundförutsättningarna för en bra lyssnarupplevelse finns helt klart.

Bristfälligt samtalsljud

Som vanligt när det kommer till Huaweis lurar så fungerar de med såväl Android som Ios enheter, eller alla former av datorer så klart men det finns sedan, som alltid, vissa fördelar med att använda det egna ekosystemet och i detta fall använda dem med Huaweis egna mobiler, plattor eller laptops. Oavsett vilket val vi väljer att göra så är rekommendationen att ladda hem och använda Huaweis app AI Life vilken är genvägen till allt från uppdatering av firmware till optimering av ljudbild och hantering av olika ANC lägen med mera. Ett extra plus för modellen är att vi tack vare den uppdaterade BT versionen kan ansluta till två enheter simultant vilket då även kan vara två olika OS eller bara mellan dator och mobil.

För att kunna använda AI Life så krävs även att du har version 13.0.1.615 eller senare så om du inte kan ansluta till lurarna, se till att uppdatera appen. I appen så kan vi sedan även styra och anpassa hur vi interagerar med lurarna. Detta då de stödjer svep, tryck och håll på utsidan av snäckans pinne. Hanteringen är relativt enkel och även vi känner att lurarna inte är lika lättstyrda som Pro 2 så är det aldrig något problem att snabbt svara på samtal eller justera volymen även när vi är på språng eller tränar.

Går vi vidare till ljudkvalitén så stödjer enheten HiRes audio om vi använder en sändare som stödjer LDAC, vilket helt klart är att rekommendera och även den läge som vi testat med. I detta läge så får vi en mycket bra ljudbild som framför allt lämpar sig mot musik som premierar mellanfrekvenserna och där även röster i sång framhävs på ett korrekt och naturligt sätt. För dig som vill få lite mer tryck i lurarna, för ljudet är ganska platt från start, går det att i AI Life aktivera Bass boost vilket helt klart är lämpligt under exempelvis träningspass eller när vi ser på film alternativt spelar spel. Men vid mer modernpop skulle vi säga att normalläget passar bäst.

Vi kan på samma sätt även välja att aktivera en diskantboost men detta läge är inte alls lika harmoniskt och höga toner tenderar att bli anmärkningsvärt överdimensionerade och skrikiga vilket vi inte gillade. Men över lag så är musikljudet klart över förväntan även om vi önskat ett lite större eget inflytande över EQ inställningar. Tyvärr så är samtalsljudet inte lika imponerade, eller i varje fall inte för motparten. För lurarna har lite svårt att fånga upp rösten och den enda gången som vi upplever dem som felfria är inomhus i mer stillsamma miljöer. Men går vi ut och det blåser lite så är det nästa n helt omöjligt att föra en dialog.

Vi avrundar med brusreduktionen som har tre lägen. Ett Cozy som är tänkt för lätt störande omgivningar, en generell som är för mer allmänt störande omgivningar som exempelvis ett kontor eller så har vi Ultra som erbjuder den mest extrema brusreduktionen på upp till 42 decibel. Hur mycket som verkligen filtreras bort låter vi vara osagt men lurarna gör ett bra jobb med att ta bort större delen av omgivningen när vi åker tåg vilket är ett fullgott betyg för klassen. Vi kan dessutom enkelt aktivera Awareness läge för att lättare kunna föra en dialog eller bara höra vår omgivning lite tydligare.

FreeBuds 5is brusreduktion kompletteras sedan även med en passiv reduktion från den gummibaserade tippen längst ut. För att få denna i så pa ss bra passform som möjligt så stödjer även dessa lurar Huaweis passformstest som via en lättanvänd guide ser till att vi har valt rätt pluppar samt att lurarna sitter rätt i örat.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare: Huawei, www.huawei.com

Cirkapris: 1 090 kr inkl. moms, 872 kr exkl. moms

Mått lurar: 30,9 x 21,7 x 23,9 mm

Vikt lurar: ca 5 gram

Mått fodral: 48,2 x 61,8 x 26,9 mm

Vikt fodral: 34 gram

Laddning: USB-C, QI

Batteritid: cirka 6 timmar per laddning med ANC

Kontroller: på lurarnas pinnar

Anslutning: BT5.2

Drivenhet: 10 mm dynamic driver

Vattenskydd: IP54

Ljudformat: LDAC/AAC/SBC