Test: Kingston DC600M

Kingston DC600M 5 / 6 Betyg 2 092 kr Pris För Jämn, hög prestanda för både läs och skrivning, låg latenser, hög driftsäkerhet, prisvärd modell, bra TBW Emot SATA gränssnittet gör så klart att högsta prestandanivån inte blir någon att hurra över Rekommenderas till DC600M är en utmärkt disk för både DC miljöer och liter mer avancerade NASenheter

Med Kingston DC600M får vi en utmärkt lösning för blandad databearbetning oavsett om vi pratar rackmonterade servrar eller NASar.

Kingstons DC600M är företagets fjärde generations Enterprise- och datacenter klassade SSD enheter baserade på SATA3 gränssnittet. Modellen som kommer i kapaciteter på mellan 480 och 7 680 gigabyte är optimerade för installationer som kräver en blandad belastning med högsta tänkbara stabilitet sett till såväl IOPS och latenser som driftsäkerhet och dataskydd. Vi har tittar närmare på 1 920 gigabytes modellen där vi, tack vare diskens, för klassen låga, prisnivå valt att fokusera på användande i NAS miljöer men där vi även testkört modellen som rackbaserat lagringsalternativ.

Hårdvarubaserad PLP

Ser vi till diskens yttre så möter vi en klassisk 2,5 tums lösning som mäter 69,9 x 100 x 7 millimeter och som väger 92,34 gram. På ovansidan så hittar vi Kingstons röda logotype och på kortsidan så finns traditionsenlig SATA anslutning. Disken har en strömförbrukning som varier mellan 1,3 och 3,6 watt och under ett dygns blandad belastning så snittade disken 2,2 watt vilket måste anses som mycket bra och en sänkning med nästan 40 procent från föregående modells snitt vid samma tester.

Som den SATA baserade disk DC600M är så är det inte så mycket att orda om maximal läs- respektive skrivprestandan då i princip samtliga SSD enheter som baseras på SATA 3 når gränssnittets fulla potential vilket för denna modell ligger på en maximal läshastighet på 560 megabyte per sekund och en maximal skrivhastighet på dryga 530 megabyte per sekund.

Det som däremot sticket ut med disken är dels att den, precis som Kingstons tidigare DC modeller, kommer med hårdvarubaserad så kallad Power Loss Protection (PLP) vilket enkelt uttryckt innebär att modellen har utrustats med Power Caps, eller kraft kondensatorer, vilka har till uppgift att vid ett oplanerat strömavbrott kunna erbjuda tillräckligt med kraft (ström) för att all data som finns i diskens cache ska kunna skrivas till flashminnet samtidigt som diskens mapping table, eller register, uppdateras med vart data har sparats.

Detta innebär dels en extra skyddsnivå mot just dataförlust men dels även en många gånger än viktigare tidsbesparing då vi, eller valt system, inte behöver spendera tid på att återställa eller återbygga de data som annars förlorats. Det är svårt att på ett exakt och vetenskapligt sätt verkligen kontrollera att alla data som finns i diskens cache hinner skrivas men vi testade på det enkla sättet att vi under full belastning drog ut en disk för att sedan jämföra skickat och mottaget material och vid samtliga tillfällen så fick vi en 100 procentig överensstämmelse.

Full fokus på jämn & stabil drift

Nästa del som gör att DC600M sticker ut och som ut ett datacenter eller serverperspektiv många gånger är viktigare än höga, kortvariga topphastigheter, är prestandan över långvarig full belastning. Kingston har till denna disk valt att optimera diskens 3D TLC NAND minne för en blandad användning vilket gör att disken presterar i princip lika bra vid läsning eller skrivande och växlingen mellan de båda aktivitetslägena sker helt utan fördröjning.

Vi testade den rena diskprestandan genom att sätta två diskar i en spegling, för ökad säkerhet, och valde sedan att spela in från multipla 4K säkerhetskameror samtidigt som vi från tre klienter valde att se redan inspelat material. Vi lät systemet ligga upp under åtta timmar och loggade under tiden diskarnas prestanda och gällande läsning så höll sig systemet inom en differens av sex procent. Detta kan jämföras med konsumentdiskar som i likande tester brukar kunna ha dippar på upp mot 80 procent. Sett till skrivande så var differensen än mindre och med en marginal på fyra procent så toppar DC600M listan över testade SATA diskar sett till jämnhet och framför allt så är det ett utmärkt bevis på en lösning som är optimerad för alla former av QoS tjänster.

Vad som gör disken än mer intressant är att vi uppmätte samma jämnhet både när vi granskade accesstider och slumpmässig datahantering. Men en lanens som snittade 192 mikrosekunder vi läsning och 176 mikrosekunder vid skrivande samt en stabil hantering av slumpmässiga data på 95 000 respektive 77 000 IOPS vid läs- kontra skrivning så får vi en mycket allsidig lösning. Lägg sedan till en hållbarhet på 3 504 TBW eller en DWPD över fem år så får vi här vår nya favoritdisk bland 2,5 tums SATA enheter.

Som vi nämnde inledningsvis så är disken främst framtagen för datacenter miljöer men vi skulle även vilja lyfta vinningen med att använda modellen som en stomme till lite mer kraftfulla och avancerade NASar där den gör sig perfekt som aningen en al-flash lösning eller i en kombination med mekaniska diskar.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Kingston, www.kingston.com

: Kingston, www.kingston.com Cirkapris : 2 092 kr inkl. moms, 1 674 kr exkl. moms

: 2 092 kr inkl. moms, 1 674 kr exkl. moms Kapacitet : 1,92 TB

: 1,92 TB Flashtyp : 3D TLC

: 3D TLC Uthållighet : 3 504 TBW

: 3 504 TBW Sekventiell läs- och skrivprestanda : 560 resp. 530 MB/S

: 560 resp. 530 MB/S Gränssnitt : SATA3

: SATA3 Diskformat: 2,5”