Test: Urbanears Juno

Urbanears Juno 5 / 6 Betyg 1 090 kr Pris För Allsidiga i-örat lurar med bra samtal kvalité och ett tydligt mellanregister samt klara höga toner, bra passform, godkänd batteritid Emot Klart känsliga för vind, ANC kunde vara bättre, basen är för klen Rekommenderas till Urbanears Juno är ett par prisvärda, allsidiga, lurar som passar alla användningsområden så länge som du inte kräver High fidelity ljud

Urbaneras Juno är företagets första True Wireless hörlur med active noise cancelling

Allt sedan Zound Industries, som även äger Marshall, grundade Urbaneras 2009 så har fokus legat på prisvärda hörlurar med en väl genomtänkt miljöaspekt. Detta återspeglas även på nya Juno som är skapad med 91 procent återvunnen plast från bland annat från gamla AC-apparater och plastflaskor och som i skrivandes stund går att köpa för knappa 1100 kronor. Detta för att par äkta trådlösa i-örat lurar med aktiv brusreduktion. Men frågan vi ställer oss är om även ljudet har förbättrats mot tidigare modeller.

Rätt passform, för vissa

Lika självklart som miljömedvetenheten är valet av lite udda färger för Urbanears. När det kommer till Juno så märks det främst genom färgen Dirty Tangerine som är lite av en gammaldags Televerket-orange färg. Lurarna finns även i Charcoal Black och den mer neutrala Raw. Ser vi till det yttre så är Juno ett par lite större lurar där själva trumman, som rymmer element och teknik, har ett lite bulkigt utseende. Trots detta så väger snäckorna bara 4,25 gram vilket är klart godkänt. Däremot så kan formen på snäckan göra att luren inte sitter helt perfekt. På undertecknad så är passformen bra och lurarna sitter på plats under normal aktivitet. Men för en kollega så blir de aningen stora och sticker ut lite för mycket vilket gör att de får en tendens att ”tryckas” ut och lossna.

Till snäckorna hör ett laddfodral som påminner om tidigare modeller med en glad mun som visar på var parningsknappen för blåtand finns. Lurarna ska ge upp till 26 timmars batteritid med fullt fodral och ANC aktiverad samt upp till ytterligare tio timmar med ANC av. Själva laddningen av lurarna tar cirka två timmar medan fodralet laddas, med Typ-C, på knappa 90 minuter. Vi kan även ladda fodralet trådlöst men då tar det ytterligare en timme.

På insidan av snäckorna så finner vi sexmillimeters dynamiska drivenheter som jobbar med känslighet på 98 dB@1kHz,1mW och en frekvensrespons på mellan 20 och 20 000 hertz. Lurarna ansluts via blåtand 5.2 och de stödjer anslutning av två simultana enheter. Som ljud kodec hittar vi både SBC och AAC och som med föregående modeller så sköts all hantering via de korta pinnar som sticker ut där vi får en sorts speglat dubbelkommando då vi kan utföra samma knackningar på båda sidor. Snäckorna är dessutom IPX4 klassade vilket gör att de har en viss tålighet mot vatten- eller svettstänk om du skulle vilja använda dem under träningspassen.

Funktionerna, precis som ljudbilden, kan sedan bli vidare anpassade via företagets lättanvända app där vi även helt kan stänga av styrningen från lurarna om vi av någon anledning skulle önska det.

Bra samtalsljud

När vi kommer till ljudkvalitén så befinner sig Juno i ett prisläge där tillverkare normalt måste ge avkall på vissa områden för att optimera ljudet på andra och på detta sätt nå en rätt balans. Vi har från tidigare av Urbanears lurar bitvis haft en del synpunkter på samtals kvalitén så det var här vi började våra tester.

Vid samtal inomhus eller i områden där vi inte påverkas av svängningar i vinden så håller Juno en riktigt bra nivå med en tydlig och klar röstupptagning där motparten direkt kan urskilja min röst från omgivande potentiella störningar och här upplever vi ett klart lyft från tidigare modeller. Men sedan så har vi då återigen problemet med vind. Detta är ett problem som de flesta tillverkare kämpar med och så även Juno. För så fort vi går ut när det blåser, och framför allt då lite ojämn vind med pustar som kommer och går så är det i det närmaste omöjligt att föra ett samtal då motparten bara hör ett brusande. Men även när vi provade samtal under tiden som vi körde el-scooter mellan två möten så räckte detta luftflöde för att sabotera samtalet. Vi kund vinkla huvudet 45 grader mot vinden för att lösa det på ett halvt krystat sätt men detta var långt ifrån optimalt.

Går vi över till musikljudet så får vi ett rent och tydligt ljud som framför allt utmärker sig i de högre- och mellanregistret där vi för mer klassiska stycken får en bra bredd och där alla instrument framträder perfekt. Däremot så är basen inte lika imponerande. Den finns där och även den håller en ren nivå. Men denna nivå är på tok för klan och vi saknar den punsch i mer pop- och rocklikande låter som vi, baserat på snäckornas utseende, trodde vi skulle få.

En sak som vi även märkte var att musikljudet fick en direkt inverkan från valet av brusreduktion. Ljudbilden ändras nämligen när vi växlar mellan ANC på eller av och även med omgivande ljud aktiverat så får vi en viss skillnad. Bäst och mest korrekt ljudbild får vi utan tvekan med Active Noice Cancelling, ANC, aktiverad då tonerna här tydligare harmoniserar över hela spannet.

Vi avrundar så med brusreduktionen i sig och det övergripande intrycket av denna är att den, precis som basen, är allt för klen. Visst vi märket en skillnad när vi växlar mellan ANC på och av men sitter vi på ett tåg eller buss med ANC aktiverat så kan vi fortfarande höra en konversation från personer som sitter på motsatta sida. Brusreduktionen kapa en del av tågets brus men inte alls i den utsträckning som vi hoppats på.

Så är du på jakt efter maximal brusreduktion så finns flera lurar med bättre lösning i samma prisklass. Samma sak gäller ljudet. Det finns flera modeller som erbjuder både bättre samtals- och musikljud i samma prisklass. Men ser vi till helheten så måste vi ändå säga att Juno erbjuder en för prisklassen mycket bra bredd där vi, även om vi inte får några toppar, inte heller får några riktiga bottennapp utan vi erbjuds en lösning som överlag ligger något över medel inom allt och det är definitivt inte så dumt.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Urbanears, www.urbanears.com

: Urbanears, www.urbanears.com Cirkapris : 1 090 kr inkl. moms, 872 kr exkl. moms

: 1 090 kr inkl. moms, 872 kr exkl. moms Vikt lurar/fodral: 4,25 / 38 gram

4,25 / 38 gram Kontrollers : På lurarna

: På lurarna Drivenhet : 6 mm

: 6 mm Frekvensrespons : 20 – 20 000 Hz

: 20 – 20 000 Hz Anslutning BT5.2

BT5.2 Mikrofon : Dubbla per lur

: Dubbla per lur Vattenskydd : IPX4 – lurar

: IPX4 – lurar Totalt batteritid: ca 36 timmar utan ANC, 26 timmar med ANC