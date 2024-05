HPE GreenLake är en komplett hybrid molnbaserad lösning för datalagring, managering och dataskydd där användare bara betalar för det som utnyttjas.

Det har nu gått cirka ett år sedan HPE höll sitt HPE Big Bang Party i Stockholm och då presenterade sin Block/File Storage för GreenLake vilket var företagets största lagringslansering på över ett decennium. Sedan dess har HPE fortsatt sin utveckling av GreenLake och företaget är på god väg att bli lite av det ”fjärde” molnet efter Microsoft, Amazon och Google vilket är imponerade sett till dess relativt korta resa.

En komplett plattform

Sedan lanseringen av HPE Greenlake så har plattformen kontinuerligt utvecklats och blivit alltmer komplett och även om ingen lösning eller produkt, med tanke på hur snabbt vår värld och teknik förändras, kan bli helt fulländad så skulle vi ändå vilja säga att HPE Greenlake tagit stora kliv mot en så komplett lösning som möjligt.

Vi har tittat lite närmare på HPE Greenlake och dess användningsområden samt vilka fördelar dessa kan ge erbjuda företag samt, så klart, hur väl positionerad plattformen är för alla former av AI implementation. För vill du komplettera ditt företags hybridmoln? Då erbjuder HPE GreenLake en komplett portfölj av moln- och as-a-service-lösningar som hjälper till att förenkla och accelerera mer eller mindre alla typer av verksamheter och ger en heltäckande molnupplevelse oavsett om företagets appar och data lever i edge-enheter, i datacenters, offentliga moln eller allt däremellan.

För att få en bättre inblick i detta så har vi tagit hjälp av Stephan Andersson, affärsområdeschef Data Services and storage, HPE Sverige.

Ja, vi har verkligen kommit långt med HPE GreenLake sedan lanseringen där vi gått från en på många sidor unik, hybrid, lagringslösning till att i dag kunna erbjuda kunder en plattform med möjligheten att bygga trygga, säkra och spårbara AI modeller, säger Stephan.

Förenklad IT-infrastrukturshantering

Enkelt uttryckt eller förklarat så är HPE GreenLake en tjänst från Hewlett Packard Enterprise, HPE, som erbjuder en rad olika lösningar och produkter med fokus på att hjälpa företag att hantera sin IT-infrastruktur oavsett hur denna ser ut och som erbjuder en enorm flexibilitet sett till möjlighet att snabbt skala upp och ner. Vi har valt att lyfta fem huvudsakliga användningsområden som ger en bra bild över plattformens bredd.

HPE GreenLake erbjuder bland annat:

Molnbaserade lösningar för datalagring, hantering och skydd av data.

Omfattande lösningar för AI, maskininlärning och dataanalys.

Verktyg och tjänster som hjälper företag att uppfylla säkerhetskrav och efterlevnadsstandarder.

Stöd för en rad olika driftsmiljöer, inklusive hybridmoln, on-premises och molnbaserade tjänster.

Förenkling av datahantering vi ett unifierat managementgränssnitt.

Det stämmer rätt bra och vi har med HPE GreenLake en allt mer komplett lösning som passar det flesta typer av företag. Detta ligger även helt i linje med vår VD, Antonio Neris vision om att vi ska bli det fjärde molnet och med detta menar vi en hyperscaler on-prem eller hybridscaler som jag ofta kallar det. Innebörden av detta är att vi är övertygande om att företag, kunder och organisationer samt offentlig sektor kommer att använda olika IT tjänster både från egna datacenter, ifrån andra datacenters och detta kan då både vara i publika molntjänster och ifrån lokala service providers vilket gör att det blir väldigt fragmenterat och svårt att hålla ihop. Till detta så är det ofta även så att lite större företag ofta har olika dataavdelningar där vissa har kompetens om och hanterar lokala datacenters medan andra hanterera exempelvis molntjänsterna. Det vi vill göra med HPE GreenLake är att brygga samtliga av dessa världar där det bara behövs en kompetens för att hantera allt och där vi kan hantera laster i såväl Amazon som Azure och lokala datacenters vilket omfattar allt från provisionering till managering samt att vi har en enhetlig betalmodell där företagen bara betalar för det de utnyttjar. Detta gör att vi med HPE GreenLake täcker in ovan nämnda områden men samtidigt har vi har en flexibilitet som hela tiden anpassas för nya behov, berättar Stephan.

Ser vi till de större molnleverantörerna så har HPE Greenlake under de senaste fem åren kommit mycket långt, kanske till och med längst, i sin strävan att erbjuda en holistisk lösning. Stephan berättar vidare…

Trots att vi inte är riktigt klara med vårt arbete och vision så ser vi nu och kan erbjuda färdiga, kompletta, lösningar där kunderna direkt kan köpa en tjänst och börja konsumera data direkt. Till exempel finns det färdiga lösningar för just AI som kallar för private cloud for AI där kunderna får optimerade servrar med rätt GPUer, lagringslöningar samt olika mjukvaror för att klassificera samt versionshantera data samtidigt som de direkt kan arbeta med schedulering av jobb och spårbarhet med mera. Helt enkelt så kan en data scientist direkt bara ”hälla” in sin data och börja skapa värde av detta direkt vilket skapar unika förutsättningar och sparar tid.

Multipla fördelar

En av grunderna i HPEs tjänster är olika så kallade private cloud lösningar där företagen flyttar upp manageringen av infrastrukturen till GreenLake vilket enkelt utryckt innebär att kunder kan managera sin lagring, sitt nätverk och sina servrar ifrån GreenLake platform. När användarna väl kommit hit så kan de sedan börja kombinera dessa tre och addera olika mjukvaror för att kunna erbjuda ett brett utbud av tjänstekataloger och/eller en marketplace till sina kunder.

Ser vi som exempel på den vår blockstorgare teknik som vi lanserade för cirka ett år sedan, där vi bygger en storagelösnig på ett helt unikt sätt och där vi i stället för att ha en proprietär hårdvara som man sedan lägger på en proprietär mjukvara bygger en lagringsarray som det heter där vi använder standardteknologi och vi lägger mjukvaran, disaggregerat uppepå vilket skapar en unik flexibilitet. Nu tar vi i maj även detta till nästa nivå då vi erbjuder möjligheten att använda våran storagemjukvara direkt i AWS och vi kommer även att kunna köra den i Azure vilket betyder att en kund kan ha en storagelösning som spänner över flera publika moln och ett eget datacenter men där kunden hanterar sitt data och dataskydd på samma sätt.

Detta hör även samman med den förändring vi ser när företag pratat om och nyttjar molnet. För fyra till fem år sedan så var det bara prat om cloud-first men nu börjar allt fler företag delvis omprioritera detta då de märkt att denna strategi faktiskt blev dyrare då deras affärsmodell inte är lämpat för att gå just al-in på molnet. I stället börjar man nu titta närmare på vilka arbetslaster som ska ligga i molnet och vilka som ska ligga on-prem. För det finns definitivt laster som blir billigast att köras i exempelvis Azure men det finns även de som bättre lämpar sig att köras just on-prem. Det vi då säger är varför välja? Med HPE GreenLake så kan företagen välja det bästa alternativet för varje last och sedan hantera dessa på ett unifierat vis.

Tar vi detta ett steg vidare så dyker här även en upp en unik lösning som kanske delvis förbises. Om vi ser till mer eller mindre valfri marknad så har det alltid, och kommer alltid att förekomma olika typer av sammanslagningar, uppköp eller även uppdelningar av företag. Det senare alternativet kanske inte är så svårt att lösa men att slå samman olika företag eller avdelningar som kommer med helt olika infrastruktur och tekniska lösningar kan många gånger innebära en hel del bekymmer när dessa system ska bli ett eller i varje fall kunna samarbete utan för stora avkall på funktioner. Detta kan till stor del avhjälpas just tack vara flexibiliteten med HPE GreenLake.

Det stämmer, för trots att HPE GreenLake primärt är byggt för HPEs infrastruktur med våra gröna burkar vilket ger full effekt av plattformen. Men sedan dryga ett år sedan så gjorde även vi ett förvärv av ett företag som heter OpsRamp som är en helt hårdvaru-, och molnoberoende vilket gör att du kan använda lösningen på alla typer av hårdvara i alla moln. När dessa funktioner nu har integrerats i HPE GreenLake så öppnas även nya möjligheter både sett till att övervaka, kontrollera och managera olika former av hårdvara. Nu ska tilläggas att vi inte är klara med integreringen av OpsRamp fullt ut men vi är på god väg och jag skulle väl gissa på att vi har cirka ett år innan vi är helt klara här säger Stephan.

På samma sätt som vi initialt sett lyfte användningsområden så har vi även samlat några av de större fördelarna som HPE GreenLake erbjuder sina kunder. Dessa omfattar:

Flexibilitet : Med HPE GreenLake kan företag snabbt och enkelt skala resurser upp eller ner baserat på sina behov. Detta gör det möjligt att anpassa företaget till förändrade affärskrav utan att överprovisionera eller underutnyttja resurser.

: Med HPE GreenLake kan företag snabbt och enkelt skala resurser upp eller ner baserat på sina behov. Detta gör det möjligt att anpassa företaget till förändrade affärskrav utan att överprovisionera eller underutnyttja resurser. Kostnadseffektivitet : HPE GreenLake följer en pay-per-use-modell, vilket innebär att företag bara betalar för de resurser de förbrukar. Detta leder normelt till kostnadsbesparingar jämfört med traditionell IT-infrastruktur där företag många gånger behöver investera i överkapacitet i förväg.

: HPE GreenLake följer en pay-per-use-modell, vilket innebär att företag bara betalar för de resurser de förbrukar. Detta leder normelt till kostnadsbesparingar jämfört med traditionell IT-infrastruktur där företag många gånger behöver investera i överkapacitet i förväg. Enkelhet : HPE GreenLake förenklar IT-hanteringen genom att tillhandahålla en enhetlig plattform för att hantera såväl lokala som moln-, och hybridbaserade resurser. Detta effektiviserar verksamheten och minskar komplexiteten, vilket i sin tur gör att IT-team kan fokusera på strategiska initiativ snarare än rutinmässiga underhållsuppgifter.

: HPE GreenLake förenklar IT-hanteringen genom att tillhandahålla en enhetlig plattform för att hantera såväl lokala som moln-, och hybridbaserade resurser. Detta effektiviserar verksamheten och minskar komplexiteten, vilket i sin tur gör att IT-team kan fokusera på strategiska initiativ snarare än rutinmässiga underhållsuppgifter. Förutsägbarhet : Trots flexibiliteten med att betala per användning erbjuder HPE GreenLake förutsägbara prismodeller, så att företag tydligt kan förutsäga sina IT-kostnader och budget.

: Trots flexibiliteten med att betala per användning erbjuder HPE GreenLake förutsägbara prismodeller, så att företag tydligt kan förutsäga sina IT-kostnader och budget. Säkerhet och efterlevnad : HPE betonar säkerhet och efterlevnad i sina GreenLake-modeller där man tillhandahåller robusta dataskyddsåtgärder och säkerställer efterlevnad av regulatoriska krav baserat på såväl lokala som globala nivåer.

: HPE betonar säkerhet och efterlevnad i sina GreenLake-modeller där man tillhandahåller robusta dataskyddsåtgärder och säkerställer efterlevnad av regulatoriska krav baserat på såväl lokala som globala nivåer. Innovation : HPE GreenLake utnyttjar de senaste teknologierna och innovationerna från HPE, vilket säkerställer att företagets infrastruktur är och förblir uppdaterad och kapabel att stödja nya affärsbehov vilka kan uppstå eller förändras på mycket kort tid.

: HPE GreenLake utnyttjar de senaste teknologierna och innovationerna från HPE, vilket säkerställer att företagets infrastruktur är och förblir uppdaterad och kapabel att stödja nya affärsbehov vilka kan uppstå eller förändras på mycket kort tid. Skalbarhet : Oavsett om du är en litet nystartat eller ett stort företag, kan HPE GreenLake skalas för att möta era krav, och hela tiden tillhandahålla de nödvändiga resurserna när företaget växer.

: Oavsett om du är en litet nystartat eller ett stort företag, kan HPE GreenLake skalas för att möta era krav, och hela tiden tillhandahålla de nödvändiga resurserna när företaget växer. Hybrid IT: HPE GreenLake stöder hybrid IT-miljöer, vilket gör, som nämnts ovan, att företag sömlöst kan integrera lokal infrastruktur med offentliga molntjänster, vilket ger flexibiliteten att välja den bästa och mest kostnadseffektiva implementeringsmodellen för varje arbetsbelastning.

Det är helt rätt och en sak som jag även vill lyfta är att kunder många gånger missar de lite mer dolda kostnader som är förknippade med att köpa hårdvara i stället för att kombinera det med en as-a-servicelösning. Ser vi exempelvis på lagring så har kunder i snitt en lagringsutalization på låga 40 procent. Detta gör att mer än hälften bara står och väntar, blåser luft och konsumerar ström samt upptar onödig plats. Vi kan faktiskt delvis jämföra detta med VMWare som mer eller mindre uppstod på grund av att många servrar hade en allt för låg utalization vilket med företagets lösningar istället kunde maximeras och delvis jämnas ut.

Genom att företag då i stället väljer att kombinera sina lokala lagringslösningar med flexibla molnbaserade dito i just mer av ett hybridutförande så kan resurser och investeringskostnader optimeras, förklarar Stephan.

Enterprise-AI med hjälp av HPE GreenLake for File Storage

Vi avrundar med att även titta lite på hur HPE GreenLake for File Storage kan hjälpa företag att använda, implementera och dra nytta av olika AI tjänster i sin verksamhet. Även här börjar vi med att lyfta fem områden som tydligt lyfter hur väl lämpat HPE GreenLake är för hantering av AI relaterade uppgifter.

Skalbar infrastruktur: AI-arbetsbelastningar kräver ofta betydande beräkningsresurser, särskilt för uppgifter som att träna modeller och för djupinlärning. HPE GreenLakes skalbara infrastruktur ger företag möjlighet att enkelt skala upp sina beräknings-, lagrings- och nätverksresurser för att möta kraven på AI-arbetsbelastningar. Oavsett om du behöver fler GPU:er för träningsmodeller eller ytterligare lagring för stora datamängder kan GreenLake dynamiskt allokera resurser efter behov, eller som Stephan säger det – Vi kan erbjuda kunder GPU kraft på ”kran” det vill säga att de kan utnyttja resurserna och omfattningen av desamma helt efter behov utan att först behöva göra extremt dyra investeringar. Flexibilitet för AI-projekt: AI-projekt kan variera kraftigt i sina resursbehov över tiden. Med HPE GreenLakes flexibla konsumtionsmodell kan organisationer tillhandahålla resurser för AI-projekt på begäran och justera kapaciteten efter behov. Denna flexibilitet säkerställer att AI-team har tillgång till de resurser de behöver när de behöver dem, utan att överprovisionera eller underutnyttja företagets infrastruktur eller dramatiskt inverka på deras cacheflow. Accelererad AI-innovation: HPE GreenLakes integration med banbrytande teknologier och innovationer gör att företag kan ligga i framkanten av AI-forskning och utveckling. Oavsett om det handlar om att utnyttja högpresterande datorfunktioner (HPC) för snabbare modellträning eller införliva specialiserad hårdvara som GPU eller FPGA för accelererad slutledning, tillhandahåller GreenLake den infrastruktur som behövs för att driva varje typ av AI-innovation. Datahantering och analys: AI-projekt är, i varje fall initialt sett, mycket beroende av data, och effektiv datahantering är avgörande för dess utgång och framgång. HPE GreenLake erbjuder integrerade datahanterings- och analyslösningar som hjälper organisationer att lagra, bearbeta och analysera stora datamängder effektivt. Detta inkluderar tjänster för datasjöar, datalagring och realtidsanalys, vilket gör det möjligt för AI-team att få värdefulla insikter från sina data med mycket kort startsträcka. Implementeringar av hybrid AI: Många organisationer använder en hybrid strategi för AI, och kombinerar lokal infrastruktur med molntjänster för större flexibilitet och skalbarhet. HPE GreenLake stöder hybrid AI-distribution genom att tillhandahålla sömlös integration mellan lokala resurser och offentliga såväl som privata molntjänster, vilket gör att företag kan dra nytta av det bästa av multipla världar samtidigt som de behåller kontrollen över sin data och infrastruktur i de lägen som detta krävs eller är mest lönsamt.

För att ytterligare bättre kunna möta de ökade kraven som AI baserade datalösningar kräver så utökar HPE kapaciteten för HPE GreenLake for File Storage med nya all-flash-alternativ med hög densitet, särskilt utformade för att driva storskaliga företags AI- och data lake-arbetslaster. Detta ger upp till fyra gånger högre kapacitet och upp till dubbel systemprestanda per rackenhet vilket leder till en dubblering av AI genomströmningen och samtidigt en minskad strömförbrukning med upp till 50 procent jämfört med tidigare lösning. Detta leder i sin tur även till snabbare tid till insikt för företagen som använder lösningar och i sin tur verkliga konkurrensfördelar vilket kan vara direkt avgörande.

HPE GreenLake for File Storeage baseras på en intuitiv molnupplevelse med totalt förenklad hantering av fildata vilket minskar drifts- och hanteringskostnaderna för IT-avdelningen. HPE GreenLake bygger på en strömlinjeformad distribution med en enkel installation, enkelt skapande av fildelning, snabbt jobbavslut och enhetlig lagringshantering via en enda molnkonsol som är tillgänglig var som helst och från vilken enhet som helst.

Stephan Andersson sammanfattar kort storheten med HPE GreenLake med att säga:

”we take the cloud to you – GreenLake är en molnplattform där du hanterar alla dina IT tjänster, oavsett vart de ligger någonstans: privata moln, publika moln eller andra typer av instanser. Vi möjliggör för kunder att ha en och samma kompetens, en och samma betalningsmodell samt en och samma kundupplevelse med hjälp av GreenLake platform”.