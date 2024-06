Test: Logitech Keys to go 2

Logitech Keys to go 2 5 / 6 Betyg 999 kr Pris För Minimalt tangentbord med maximal stabilitet, smart lösning med integrerad skydd, bra skrivkänsla, lång batteritid, snabbtangenter, Logi Options+, fungerar med multipla OS och tre simultana enheter. Emot Vi hade gärna sett en solcellslösning för laddning och en upplyst CapsLock knapp. Priset ligger lite i överkant. Rekommenderas till Är du ofta på språng och enkelt vill kunna maximera din produktivitet på allt från mobiler och plattor till bärbara eller stationära datorer så är Logitech Keys to go 2 en grym lösning.

Logitech Keys to go 2 är inte perfekt, men utan tvekan det bästa ultraportabla tangentbord vi testat.

Det kommer tillfällen i livet där man verkligen märker hur fort tiden går. För när vi fick möjligheten att testa nya Logitech Keys to go 2 dök så klart tankarna upp på den föregående modellen som kändes, inte helt ny så klart, men ändå inte allt för gammal. Men när vi gick igenom vår materialbank så visade det sig att första modellen av Logitech Keys to go faktiskt presenterades för cirka ett decennium sedan. Detta var ett extremt slimmat tangentbord som vid tidpunkten revolutionerade den mobila upplevelsen men som trots detta hade en hel del att önska i form av fram för allt skrivkänsla. Det var därför med extrem spänning som vi tog oss ann denna andra version för att se om, och vad, som Logitech hade förbättrat på dessa tio år.

Skyddande, integrerat, fodral

Börjar vi med att kika på det yttre av Logitech Keys to go 2, som från start lanseras i tre färger: grafitgrå, ljusgrå samt lila, så mäter enheten ringa 250 x 105 x 4,35–8,97 millimeter med en vikt på 222 gram. Den varierande höjden baseras på att tangentbordet faktiskt kommer med en lätt lutning för ökad skrivkomfort. Intressant är dessutom att vi i detta format även får med ett integrerat fodral som vi enkelt viker över tangentdelen när vi har bordet nerpackat eller bär det med oss i handen. Lösningen är riktigt bra och trots sin låga vikt så erbjuds en mycket stabil lösning där locket hålls på plats.

Som vi ser direkt så finns här ingen anslutningsport vilket dels innebär att tangentbordet bara ansluts trådlöst och detta via blåtand eller, för dig som redan har en Bolt mottagare, via Logitechs egen trådlösa Boltstandard. Det medföljer däremot inte någon dongle till tangentbordet. Det innebär även att tangentbordet inte kommer med ett uppladdningsbart batteri utan det drivs av dubbla så kallade knappcellsbatterier vilka ska räcka i upp mot tre år beroende på hur mycket vi använder bordet. Det hade dock varit trevligt med en solcellslösning vilken kunde ha integrerats i locket, framför allt med tanke på att priset ändå ligger precis under tusenlappen.

Som vanligt när det kommer till Logitech så kan vi använda Easy-Switch funktionen för att snabbt växla mellan tre simultant ansluta enheter. Dessa kan vara av såväl Windows och Android som Ios baserade enheter.

Förbättrad skrivkänsla

När vi kommer till tangenterna så är flera av dessa försedda med multipla funktioner som gör att de är lätta att känna igen baserat på det OS som vi är anslutna till. Dessutom så får vi med en rad med mindre knappar som stödjer olika snabbfunktioner som mediaknappar, volym och ljusstyrka med mera. Tack vare att tangentbordet stödjer Logitechs program Logi Options + så kan vi även använda smart actions för att skapa en typ av makron som med en tryckning ger multipla funktioner.

Knapparna i sig är så kallade tvåloppstangenter vilka erbjuder en slaglängd på en millimeter. Detta ger oss en skrivkänsla som inte är lika bra som ett normalt fullstort tangentbord som gott och väl matchar bättre integrerade lösningar i bärbara datorer. Visserligen är utrymmet lite tight så det tar en stund för fingrarna att hitta rätt och det kan vara ett bekymmer för personer med lite större händer. Men vi måste ändå säga att både känslan i sig och den stabilitet som bordet erbjuder vid skrift på ”språng” är klart över förväntan.

Vi förstår sedan att Logitech valt att spara på batteritiden genom att inte använda bakgrundsbelysning vilket är ok men vi måste säga att det hade varit trevlig med att i varje fall CapsLock knappen haft någon form av indikation på om den är aktiverad eller inte.

Sammantaget så är vi mer än nöjda med tangentbordet och i skrivandes stund så är det svårt att hitta en riktig utmanare i denna ultraportabla klass, framför allt om vi söker både skrivkomfort, stabilitet samt en mycket kompetens programvara som ökar vår produktivitet. Det är dessutom vår nya favorit tillsammans med Samsungs Dex lösning när vi är på resa.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare: Logitech, www.logitech.com

Cirkapris: 999 kr inkl. moms, 799 kr exkl. moms

Anslutning: Logi Bolt + Blåtand LE

Mått: 250 x 105 x 4,35–8,97 mm

Vikt: 222 gram

Drift: dubbla knappcellsbatterier

Antal anslutna enheter: 3 system

Program: Logi Options+ för Windows och macOS