Symantec lanserar egen hemmarouter

Från säkerhetsföretaget Symantec kommer något så ovanligt som en egen router med säkerhetsfunktioner specifikt anpassade för sakernas internet i hemmet.

Nortons internetsäkerhetsprogram är vad Symantec är mest kända för, knappast för hårdvara. Nu har man dock riktat in sig på osäkerheten hos sakernas internet och hur lätt det ibland är att ta sig in i ett nätverk via uppkopplade prylar. Med nya Norton Core, en elegant formgiven router för hemmet, ska säkerheten kunna ökas.

Söker igenom inkommande data

Norton Core stöder 802.11AC Wave-2 Wi-Fi, samt MU-MIMO, och har en inbyggd dubbelkärnig processor på 1,7 gigahertz, samt eget minne och lagringsutrymme för att hantera de inbyggda funktionerna. Routern söker igenom all inkommande och utgående data efter bland annat skadlig kod, virus eller intrång. Om ett potentiellt hot upptäcks kan den omgående sätta en enhet i karantän från andra nätverk och meddela användaren.

Den nya funktionen Security Score hjälper användarna att själva styra säkerheten i sina uppkopplade hem med hjälp av information om hur de själva kan öka tryggheten i sina nätverk och enheter i realtid, samt tips på hur de kan optimera sina säkerhetsinställningar. Samtidigt ges råd om hur de kan förbättra sin säkerhet. Hemmanätverket kan kontrolleras direkt från en ansluten mobil enhet.

Filtrera innehåll för barnen

Det finns också anpassningsbara verktyg för att ställa in valfria funktioner i hemmet och begränsa barnens dagliga internetanvändning, filtrera bort olämpligt innehåll eller pausa hemmets uppkoppling vid exempelvis måltider.

Norton Core kommer att finnas tillgänglig i färgerna granitgrå och titanguld, till en början endast i USA, men planer finns på att inom kort expandera produkten globalt och till den svenska marknaden.

