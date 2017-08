STARTA UTAN INLOGGNING

Fråga

Hej. Jag är ensam användare på min dator och har inget lösenord för att logga in. Däremot får jag inloggningsbilden varje gång jag startar datorn, vilken jag måste klicka på för att komma in till Windows. Nu har jag sett att det går att göra så man slipper inloggningsbilden och kommer direkt till skrivbordet.

Svar

Även som ensam användare borde du ha ett lösenord. Orsakerna är två: dels risken för fysisk åtkomst till datorn – om den blir stulen är det lite knepigare för tjuven att komma åt dina data med lösenordsskydd. Men huvudskälet är som skydd mot hackare som tar sig in via nätet. Eftersom jag antar att du kör med administratörsbehörighet innebär det att den som tar sig in i din dator får full behörighet att göra precis vad som helst.

Om du fortfarande vill ta risken kan jag meddela att det är enkelt att slippa inloggningen. Om det bara finns ett enda konto och detta saknar lösenord ska. inloggningen normalt hoppas över helt automatiskt, under förutsättning att du använder välkomstskärmen och inte den traditionella inloggningsrutan.

Annars kan du öppna Kör under Start-knappen och skriva

control userpasswords2

I fönstret som öppnas, ta bort bocken vid ”Användarnamn och lösenord måste anges för användning av datorn”.

Men jag skulle rekommendera en bättre lösning: Använd ett lösenord för högre säkerhet, men gör inloggningen automatisk. För detta kan du använda TweakUI från Power Toys, som du kan ladda ner hos Microsoft.