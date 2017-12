Annons: MSI firar spelarna i vinter och bjuder på sina personliga spelfavoriter

Från en spelnörd till en annan – här är MSI:s bidrag till spelvintern!

Den här vintern skall världen räddas på flera fronter. Från att bidra i striderna i Red War och rädda Light från Ghaul’s grepp, till att resa tillbaka till forna Egypten för att hindra att världen tas över av The Order of the Ancients.

En av få riktiga fördelar med den svenska vargavintern är att vi har god anledning till att bänka oss framför datorn och fly bittra vinterkylan. Bra hårdvara gör sig bäst med bra mjukvara och det är i denna anda vi på MSI tacklar spelvintern 2017-2018. Storspelet Destiny 2 följer med utvalda Nvidia-grafikkort såsom MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G medan Assassin’s Creed Origins medföljer utvalda MSI Intel moderkort, såväl som till Intels i7 Skylake och Kabylake CPU:er.

Men låt oss också blicka bortom AAA-titlarna. Vi vill passa på att ge lite uppmärksamhet till grymma spel som du kanske har missat i mediebruset. Vi på MSI är själva stora spelentusiaster och vi antar att stora titlar som Destiny 2 och Assassin’s Creed Origins kommer att hamna i ditt spelbibliotek tids nog ändå.

Men det finns några pärlor som inte alls fått det rampljus de förtjänar. Spel som vi knappt kunnat sluta prata om på jobbet, som gått varma i härliga spelsessioner i våra egna riggar. Det är spel som gjort avtryck på oss som vi hejar lite extra på. Självklart vill vi att du skall upptäcka dessa spel, och förhoppningsvis bli lika positivt överraskad som vi blev.

Ruiner

RUINER är en brutal isometrisk shooter som utspelar sig år 2091 i cybermetropolen Rengkok. Spelets huvudkaraktär (beskriven som en ”wired sociopath”) går samman med en ljusskygg hacker för att utmana det korrupta systemet och rädda sin kidnappade bror.

Snabbfakta: RUINER

Betyg på Steam: 86,94%

Optimal upplösning GTX 1050 Ti – 1080p, Very High, ~60-80 fps*

Optimal upplösning GTX 1060 – 1440p, Very High/Medium, ~60-70 fps*

Vi gillade verkligen indie-pärlan Hotline Miami, och RUINER är lika svårt och brutalt, med ett cyberpunk-tema som lyfts fram av den den smakfulla grafiska formgivningen. Om du gillade Blade Runner 2049, Akira eller Ghost in the Shell (animén, inte spelfilmen) och inte ryggar inför en spelmässig utmaning, då kommer du att älska RUINER.

Spelet är utvecklat av våra vänner på Reikon Games och publiceras av Hotline Miamis utgivare Devolver Digital. För dig som uppgraderar spelburken med utvalda MSI-grafikkort med GeForce GTX 1050 Ti och 1060, inkluderar vi spelet RUINER.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

För spelare som letar efter riktigt spektakulär grafik, har vi något extra i form av vår nya kort MSI GeForce GTX 1070 Ti och 1080 Ti!

Hellblade: Senua’s Sacrifice är ett spel som fullständigt golvade vår nordiska marknadsavdelning! Spelet släpptes i augusti och vi tycker att det oförtjänt flugit under radarn sedan dess. Det förtjänar att lyftas fram och upptäckas av fler spelare. Hellblade är ett filmiskt, psykologiskt skräck-action-äventyr med en del intressanta och udda spelmekaniska inslag. Spelet är fullt av keltisk och nordisk mytologi och du spelar som karaktären Senua som ger sig ut på en personlig resa genom en helvetisk underjord, som är förkroppsligat av hennes egna psykotiska drömmar.

Inramningen sätter verkligen djupa avtryck, för att inte tala om hur det ser ut: helt fantastiskt! Hellblade: Senua’s Sacrifice är utvecklat av Ninja Theory som ligger bakom spelen Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West och DmC: Devil May Cry. Vi rekommenderar att du spanar in utvecklarnas dagböcker på deras YouTube-kanal som är några av de mest intressanta vi sett. Spelet skeppas med och drivs alldeles ypperligt av både MSIs Geforce GTX 1070 Ti samt GTX 1080 Ti.

Snabbfakta: Hellblade: Senua’s Sacrifice

Betyg på Steam: 89,95%

Optimal upplösning GTX 1070 Ti – 1440p, Very High, ~60-70 fps*

Optimal upplösning GTX 1080 Ti – 1440p, Very High, ~80-85 fps* PS. Med lite finlir på inställningarna kan du nå stabila 60 fps även vid 4K-upplösning med GTX 1080 Ti, vilket verkligen är en upplevelse i sig!

I vinter är det bra tajming att uppgradera och blåsa nytt liv i din speldator och vi på MSI hoppas att du får en extra bra start med dessa spelbundlingar tillsammans med Nvidia och Intel.

Kolla med våra utvalda återförsäljare för att ta del av våra erbjudanden så att du får mest värde för pengarna. Om inte för oss, så för de psykotiska egyptiska cyberpunk-valparna?

*Detta är uppskattad prestanda med komponenter i motsvarande prisklass som grafikkortet. Din specifika prestanda kan skilja sig beroende på dina övriga komponenter.