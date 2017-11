Test: Toshiba N300

Med nya N-serien lanserar Toshiba hårddiskar som är avsedda för NAS-enheter.

N300-serien innehåller, i skrivande stund, tre stycken hårddiskar med kapaciteterna 4, 6 och 8 terabyte. Vi testar mellanmodellen i vår Netgear RN422 med två lagringsenheter.

N300 är en SATA3-hårddisk på 3,5 tum med en genomsnittlig dataöverföring på 210 megabyte per sekund för vår modell. Enheten är utrustad med 128 megabyte cache och är byggd för en arbetsbelastning på 180 terabyte per år samt har en MTBF (Mean time between failures) på 1 miljon timmar. Hjärnan i N300-serien kommer från Marvell och har beteckningen 8811017. Den är optimerad för RAID-konfigurationer på upp till åtta diskar.

För att testa N300 använde vi en speglad konfiguration i vår NAS. Vi gjorde även jämförelser med WD Red på sex terabyte. Börjar vi med läsbaserade iops ligger N300 på en stadig kurva från 173 (ködjup 1) till 527 (ködjup 32). Motsvarande värden för WD varierade mellan 180 och 595. Ser vi till motsvarande värden för skrivning landar N300 på en jämn nivå runt 400 iops, medan WD är en aning mer ojämn på 570 till 620.

Även om dessa värden är intressanta är det många gånger viktigare för en NAS hur mycket data som kan läsas och skrivas. På denna punkt presterar N300 bättre. Sekventiell läsning och skrivning klarades av med cirka 212 megabyte per sekund, vilket är cirka 14 procent bättre än WD, som dessutom även här agerade ojämnt.

Fortsätter vi till mer serverbaserade tjänster noterar vi att enhetens starka sida inte är att köra databaser, en webb- eller en e-postserver. För i samtliga dessa tester springer WD ifrån N300 med upp emot tre gånger högre iops.

Effektförbrukningen pendlar mellan 7,7 och 9 watt för N300. WD pendlar mellan 6,6 och toppar på 8 watt.

Under de fyra veckor som vi testade denna hårddisk simulerade vi även ett antal diskhaverier samt återbyggande av RAID. Detta skötte N300 alldeles utmärkt. Detsamma gäller för våra hållbarhetstester, som visade på minimalt slitage, vilket åtminstone ger en fingervisning om bra stabilitet.

Av Patrik Wahlqvist

Test: Toshiba N300 4 av 6 För Stabil och driftsäker med bra sekventiell genomströmning. Emot Hög effektförbrukning och inte optimal för servertjänster. Rekommenderas till Ett utmärkt val för centrala lagringsplatser där data läses och skrivs sekventiellt.

Tillverkare: Toshiba, www.toshiba.com

Cirkapris: 2 198 kr inkl. moms, 1 758 kr exkl. moms

Gränssnitt: SATA3

Cache: 128 MB

Lagringskapacitet: 6 TB

Rotationshastighet: 7 200 rpm