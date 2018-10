Test: Toshiba Canvio

Tre varianter av Toshiba Canvio – finns det egentligen något som skiljer dessa mobila lagringsenheter åt? Vi undersöker hur det ligger till.

Vi testar tre nya modeller ur Toshibas Canvio-serie: Basics, Advance och Premium. Samtliga modeller baseras på en mekanisk 2,5-tums hårddisk och anslutes via USB 3.

Canvio Basics finns i kapaciteter på 0,5, 1, 2 och 3 terabyte. Disken är formaterad för Windows och har bra sekventiell prestanda med en läshastighet på strax över 145 megabyte per sekund och en skrivhastighet på hela 154 megabyte per sekund enligt Crystal Diskmark. När vi testar slumpmässiga data sjunker hastigheten, och med AIDA64 Engineer når vi 91 respektive 57 megabyte per sekund i läs- respektive skrivhastighet. Läsaccessen låg på 19 millisekunder och skrivaccessen på 8,5 millisekunder.

Canvio Advance finns med 1, 2 eller 3 terabyte. Den första skillnaden mot föregående modell är att vi med denna enhet kan ladda ner program för säkerhetskopiering och får bland annat lösenordsskydd och kryptering. Båda lösningarna har användarvänligt gränssnitt. Ser vi till prestandan toppar enheten 148 respektive 152 megabyte per sekund vid sekventiellt arbete och 110 respektive 101 megabyte per sekund vid slumpvis. Accesstiderna är nästan desamma som för föregående, med 18 respektive 9 millisekunder.

Slutligen har vi Canvio Premium, som har ett aluminiumhölje samt tillhörande fodral och en adapter för Typ A till Typ C. Även denna finns som 1, 2 och 3 terabyte. Du får även här användarvänliga program för säkerhetskopiering och dataskydd. Även när det gäller prestanda är de båda modellerna väldigt lika. Premium toppar 149 respektive 155 megabyte per sekund vid sekventiellt arbete och 111 respektive 101 megabyte per sekund vid slumpvis arbete. Detta medan accesstiderna ligger på 16,5 respektive 8 millisekunder.

Prislapparna, avseende enheter på två terabyte, ligger på 865, 1 036 och 1 075 kronor. De är därmed klart prisvärda men inte så att de sticker ut.

Av Patrik Wahlqvist

Test: Toshiba Canvio 4 / 6 av 6 För Direkt startklara, smidigt format, godkänd prisbild, bra program för de två toppmodellerna. Emot Ingen modell utmärker sig något extra. Toshiba kunde ha skickat med ett mjukt fodral till alla. Rekommenderas till En enhet från Canvio-serien är ett bra komplement för dem som behöver en bärbar lagringsenhet.

Tillverkare: Toshiba, www.toshiba.se

Cirkapris (Bas/Adv/Pre): 865 / 1 036 / 1 075 kr inkl. moms, 692 / 829 / 860 kr exkl. moms

Kapacitet: 2 TB

Gränssnitt: USB 3

Filsystem: NTFS