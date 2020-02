T7 Touch från Samsung är en blixtsnabb, fingeravtryckssäkrad extern lagringsenhet i ett slimmat utförande.

För ett par år sedan lanserade Samsung sin mobila SSD-serie T5, den består av små enheter med hög prestanda. Till denna gång har vi tittat på uppföljaren kallar T7 Touch och fortfarande handlar det om en liten extern disk som bara mäter 85 x 57 x 8 millimeter och väger 58 gram. Men här stannar likheten, för om vi börjar med att kika på det yttre har T7 försetts med en integrerad fingeravtrycksläsare. Lösningen är valfri att använda men vi kan, efter att ha laddad hem Samsungs mjukvara, kryptera disken med 256 bitars AES-kryptering och sedan välja att komplettera sedvanligt lösenordsskydd med att registrera ett eller flera fingeravtryck som sedan kan användas för att låsa upp disken.

Mjukvaran borde varit bättre

Tyvärr kunde programmet varit lite mer komplett, eller i varje fall lotsat oss till korrekta Windows-inställningar för att här hantera hur ofta och när disken ska förbli upplåst. För som standard räcker det med en inloggning för att behålla åtkomsten till disken under aktiv session, vilket kanske inte alltid är att rekommendera.

På ena kortsidan av T7 Touch hittar vi en USB 3.2 Gen2 Typ C-anslutning. Enheten kommer med både en Typ C till Typ C och en Typ C till Typ A-kabel. Ska vi vara lite petiga är dessa aningen korta, framför allt om vi vill föra över data till en stationär dator som inte har en frontplacerad anslutning.

Från SATA till NVMe

T7 Touch finns i tre olika kapaciteter: 500 gigabyte, en respektive två terabyte och två färger – svart eller silver. Vi har testat mellanmodellen på en terabyte. Det märks snabbt att Samsung uppgraderat mer än krypteringslösningen. Till denna serie har Samsung nämligen gått från SATA-gränssnittet till NVMe och till detta har ett utrymme på cirka 40 gigabyte reserverats för SLC caching vilket ger ett rejält prestandalyft jämfört med T5.

Vid tester med Crystaldiskmark når vi upp till hela 932 megabyte per sekund i sekventiell skrivning

Vid tester med Crystaldiskmark når vi upp till hela 932 megabyte per sekund i sekventiell skrivning och strax under 1 036 megabyte per sekund i sekventiell läsning. Vi uppnår likande värden med verkliga tester och kommer även upp över 1 000 megabyte per sekund i maximal skrivprestanda. Det ende lilla negativa vi upplevde var att disken tappar lite i prestanda under längre sekventiella skrivningar. Dessutom får vi bara en treårig garanti utan att Samsung nämner något om TBW (terabytes written).

Samsung Portable SSD T7 Touch 5 / 6 Betyg 2 350 kr Pris För Litet behändigt format. Mycket snabb prestanda för prisklassen, integrerad fingeravtrycksläsare, fungerar på både PC, Mac och Android-enheter. Emot Vi kan inte styra hur och när disken ska låsas från programmet, tappar lite i prestanda vid långvarig sekventiell skrivning. Rekommenderas till Samsung T7 är en klockren lösning för dig som vill ha en extern lagrings- eller backupenhet.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare: Samsung, www.samsung.com

Cirkapris: 2 350 kr inkl. moms, 1 880 kr exkl. moms

Kapacitet: 1 TB

Mått: 85 x 57 x 8 mm

85 x 57 x 8 mm Vikt: 58 gram

Kryptering: 256 bit AES

256 bit AES Mjukvara: Samsung Portable SSD Software

Garanti: 3 år

3 år Gränssnitt: USB 3.2 Gen2 Typ C

