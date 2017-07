Test: Toshiba Canvio Premium 3TB

Bärbara datorer blir allt mindre och svårare att uppgradera, vilket öppnar för externa hårddiskar som den vi har testat från Toshiba.

Numera levereras de flesta bärbara datorer med flashlagring, vilket sätter positiva avtryck på såväl prestanda som energieffektivitet. Standardstorlekar som 128 till 512 gigabyte innebär dock att lagringsutrymmet snabbt kan ta slut, helst om du handskas med multimedia. Då behövs en NAS eller annan extern lagring.

Toshiba Canvio Premium är en extern mekanisk hårddisk i ett gediget aluminiumchassi med gott om premiumkänsla. Sidorna har en matt yta och möts med blanka, fasade kanter. Detta metallchassi innebär en vikt på 225 gram exklusive kabel. Det är tyngre än en extern hårddisk med plastskal, men inte så tungt att det blir otympligt.

Tre storlekar

Innanför skalet sitter en mekanisk hårddisk i 2,5-tumsformat. Du kan köpa enheten med 1, 2 eller 3 terabyte (TB) lagringsutrymme. För vår del testade vi toppmodellen som rymmer tre terabyte.

En krets bryggar SATA II till USB 3.0. Det innebär en teoretisk maxhastighet på tre gigabit per sekund (Gb/s), motsvarande 375 megabyte per sekund (MB/s). Det är inte snabbt med SSD-mått mätt, men det bör i teorin inte bli någon flaskhals för en mekanisk hårddisk – framför allt inte en som roterar med 5 400 varv per minut.

Canvio Premium levereras formaterad med NTFS. Det innebär att den fungerar direkt ur lådan för både läsning och skrivning under Windows. Den kan också anslutas till och läsas av Mac-datorer. För att skriva filer från en Mac behöver du dock formatera om hårddisken till ett kompatibelt filsystem, exempelvis HFS+ eller exFAT.

Toshiba skickar även med en svit med tre olika mjukvaror. En av dessa, NTI Backup Now EZ, används för säkerhetskopiering. Programmet har ett förhållandevis enkelt gränssnitt som är användarvänligt. Du kan använda programmet även för att säkerhetskopiera information från dina konton på sociala medier samt din mobiltelefon eller datorplatta. Toshiba Password Lock låter dig i sin tur kryptera och lösenordsskydda hårddisken. Den tredje mjukvaran är Pogoplug PC, som låter dig komma åt enhetens innehåll över internet när den är inkopplad i en dator.

Är snabb nog

Externa hårddiskar är i regel inte byggda för konkurrenskraftig prestanda, och Toshiba Canvio Premium är inte något undantag. Vi ville dock sätta enheten på prov för att få ett mått på vad du kan förvänta dig som vanlig användare.

Vi använder Robocopy för att analysera överföringshastigheten när vi skickar olika filtyper till och från hårddisken. Vid läsning och skrivning av stora filer (närmare bestämt en iso-fil på 6,3 gigabyte) levererar hårddisken i genomsnitt cirka 120 megabyte per sekund (MB/s) i båda leden. Det är en hårsmån snabbare än den lite äldre WD My Passport 500 GB och dess 115 MB/s, men fortfarande i samma liga.

Mindre filer läses och skrivs mer utspritt över hårddisken, vilket innebär mer söktid. Därför noterar vi lägre prestanda för mindre filer. Läsning av små filer ger en genomsnittlig hastighet på 60 MB/s, medan skrivning sker i 50 MB/s.

För att sätta prestandan i perspektiv fungerar dessa hastigheter gott och väl för att exempelvis spela upp högupplöst film utan att behöva invänta buffring. Riktigt stora säkerhetskopieringar kommer dock att kräva tålamod.

Externa SSD-enheter spelar i en helt annan liga; Samsung SSD T3 500 GB kan skriva stora filer i 380 MB/s eller små filer i 166 MB/s, med andra ord mer än dubbelt så snabbt. Samtidigt har sådana enheter en betydligt högre prislapp och en helt annan målgrupp med krav på särskilt hög prestanda.

Design kostar

Toshiba Canvio är kanske inte helt oväntat inte något fartmonster, vilket heller inte utlovas. Fokus ligger på design, lagring per krona och lagring per kubikcentimeter. Den slår inte några rekord på dessa punkter, men den har bra balans mellan dem.

Canvio Premium är alltså ett trevligt val för dem som söker en kompakt och rymlig extern hårddisk med premiumkänsla. Som mervärde medföljer en adapter från USB-A till USB-C för användning med nyare datorer. Samtidigt går det att hitta ännu rymligare hårddiskar på fyra terabyte i samma prisklass, bland annat från Seagate. Du bör därför fundera en extra gång över hur mycket denna premiumdesign är värd innan du slår till.

Av Carl Holmberg

Test: Toshiba Canvio Premium 3TB 4 av 6 För Rymlig, god kvalitetskänsla och medföljande USB-C-adapter. Emot Det finns rymligare hårddiskar till liknande pris. Rekommenderas till En smidig extern hårddisk för dem som söker premiumkänsla.

Tillverkare: Toshiba, www.toshiba.com

Cirkapris: 1 400 kr inkl. moms, 1 150 kr exkl. moms

Lagringskapacitet: 3 terabyte

Format: 2,5 tum (extern)

Rotationshastighet: 5 400 rpm

Anslutning: USB 3.0