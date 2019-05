Den gigantiska amerikanska butikskedjan Best buy har tröttnat på Samsung och deras problem med den vikbara telefonen Galaxy fold. Best buy har därför avbokat alla förhandsbeställningar då Samsung fortfarande inte meddelat när telefonen faktiskt ska levereras.

En månad efter att Samsung meddelat att de stoppade leveranserna av Galaxy fold på obestämd framtid har den amerikanska butiksjätten Best buy ledsnat. Best buy har i e-post till sina kunder meddelat att Samsung inte gett Best buy ett nytt leveransdatum för Galaxy fold och att Best buy därför strukit alla förhandsbeställningar på telefonen. I klartext kan man säga att Best buy hellre säljer andra telefoner än de som kanske aldrig kommer levereras.

Den amerikanska mobiloperatören AT&T har sedan tidigare meddelat att Galaxy fold skulle levereras den 13 juni men tog senare tillbaka denna uppgift, sannolikt på samma grunder som ledde till Best buys beslut. Ett nytt officiellt leveransdatum från Samsung för Galaxy fold har ännu inte meddelats.