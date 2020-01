I artikeln har vi endast diskuterat standardiserade lösningar för PoE, lösningar som följer IEEE:s 802.3-standard. I vanlig ordning finns det även andra lösningar. Cisco Tillverkaren Cisco presenterade en lösning för PoE långt innan IEEE standardiserade tekniken. Via ett proprietärt protokoll kommunicerar en PSE och en PD, och PSE:n kan sedan förse PD:n med drygt sex watt via nätverkskabeln. Cisco har även tagit fram UPOE, Universal Power over Ethernet. Detta protokoll använder alla fyra kabelparen och kan efter förhandlingar förse förbrukaren med upp till 60 watt. Linear Technology Kretstillverkaren Linear Technology har tagit fram ett proprietärt protokoll kallat LTPoE++. Detta är bakåtkompatibelt med 802.3at och kan överföra upp till 90 watt. Microsemi En lösning kallad Power over LAN har tagits fram av Microsemi. Denna lösning används av olika tillverkare för diverse produkter. Ett exempel är de injektorer och splitters som ofta används med nätverkskameror från Axis. Passiv PoE Passiv PoE är en generell teknik som är mycket enkel. Här finns ingen kommunikation mellan enheterna utan man skickar helt enkelt ström i nätverkskabelns oanvända kabelpar. För gigabitnätverk, där alla par används för data, används en transformator för att överlagra data på drivspänningen. Dessa lösningar är ofta kompatibla med enheter som stöder 802.3at Mode A.