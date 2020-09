texten är en annons av från svensknätcasino.com

Att hålla möten och föreläsningar över nätet är inget nytt. Det har vi hållit på med i ganska många år vid det här laget. Och för t.ex. frilansare med uppdragsgivare från andra sidan jordklotet har Skype varit ett oumbärligt verktyg för att hålla kontakt och diskutera arbetet face-to-face.

Men under 2020, detta dramatiska år, har behovet och viljan att mötas digitalt ökat hundrafalt. Skolor, företag och många andra har valt eller tvingats att jobba hemifrån. Därför har också de digitala mötena ökat drastiskt.

Och nu har Skype fått konkurrens av Zoom. Här kan flera hundra mötas samtidigt, och till skillnad från Skype är det möjligt att dela in mötets deltagare i mindre grupper. Dela skärm med andra eller notera på en gemensam Whiteboard-tavla. Zoom är helt enkelt det nya svarta.

Men du behöver, precis som med Skype, ha lite utrustning på plats för att göra onlinemötena. Förutom datorn , en webkamera, ett headset, eller högtalare och mikrofon och självklart en internetuppkoppling. Och om du sitter mycket vid skärmen är det definitivt att rekommendera ett par glasögon som filtrerar blåljus – det blir så mycket behagligare för ögonen.

Ny teknik gör online-livet enklare – och snabbare

Mycket av det vi gör på nätet idag, och som vi ser som självklart, var för inte så länge sedan helt omöjligt. Men tack vare att internet har utvecklats, och uppkopplingarna blir snabbare – först med ADSL och numera fiberuppkopplingar – öppnas nya möjligheter på alla fronter. Ett möte via Zoom sker helt utan laggningar, onlinespelen har blivit allt mer avancerade och grafiktunga och livestreamare tjänar miljoner med hjälp av snabba uppkopplingar.

Varför är Zoom bättre än Skype?

Det finns flera fördelar med att använda Zoom till dina digitala möten. Du kan sitta i dina kaffefläckiga mjukisbyxor eller stänga av micken så att ingen hör att du fortfarande lyssnar på ABBA i bakgrunden. Eller så stänger du tillfälligt av videon om du skulle känna för det.

Zoom lämpar sig särdeles väl för e-möten för upp till hela 500 personer. Och flera universitet och organisationer har redan upphandlat Zoom, och kastat ut vad de än använde tidigare. Mötena kan vara såväl helt digitala eller så kan vissa deltagare närvara från distans på ett fysiskt möte. Men med Zoom kan du inte bara hålla möten:

Använd Zoom för att spela in en presentation. Då startar du ett möte med dig själv som enda deltagare. Tryck på knappen Spela In och sedan talar du och visar bilder. När du stänger av sparas din presentation i en filmfil.

Jobba med en gemensam whiteboardtavla.

Skapa Breakout Rooms och dela in mötet i mindre grupper.

Skapa enkäter direkt under mötet som deltagarna får besvara.

Använd chat-funktionen för att dela med dig av länkar och annat material.

Så – kommer Zoom att ersätta Skype? Knappast. Men för stora möten och presentationer kommer det säkerligen att vara alternativ 1, medan Skype fortfarande är det enklaste för snabba chattar och face-to-face möten mellan några få personer.

Samexistens är alltså ordet för dagen.

