Test: Kingston React Plus och Canvas Go Plus

Kingston har flera serier med mSD-minnen optimerade för olika ändamål. Vi har tittat närmare på två nya modeller – Canvas React Plus och Canvas Go Plus.

Vi börjar med Canvas React Plus på 128 gigabyte. Detta är ett minneskort som uppfyller den senaste UHS-II-standarden och hastighetsklasserna U3, V90 och A1 för applikationsoptimerad prestanda. Detta innebär en inspelningsprestanda på upp mot 165 megabyte per sekund vilket gör minnet till ett perfekt val vid 4K eller 8K HD-filmer och fotografering. För att underlätta överföringen till dator, eller annan källa, erbjuder minnet även en läshastighet på upp till 285 megabyte per sekund. Som en extra bonus levereras kortet med en specialdesignad mini-minneskortläsare i form av Mobilelite Plus vilken ansluts direkt till en ledig USB 3-port och som ger högsta prestanda.

Perfekta inspelningar i hög upplösning

Vi testade detta minne med både en systemkamera från Canon och Gopro Hero 8 Black där vi både jobbade med seriell tagning av högupplösta bilder och filmande i såväl 4K@60fps som FHD@240 fps och i samtliga lägen fick vi perfekta inspelningar utan minsta bildförlust. Den stora vinningen såg vi när autofokus och sekventiell bildtagning arbetade tillsammans och vi kunde följa snabbt rörliga objekt och hela tiden fånga perfekta bilder. Minnet är dessutom certifierat för att jobba i ett stort temperaturspann på mellan -25 och 85 grader.

Om du planerar att använda minnet som extra lagringsutrymme i en datorplatta eller en bärbar dator, eller köra appar från en mobil så har det inte den råa topphastigheten för läs- och skrivning. Då är ett A2-certifierat minne en bättre lösning. A2 betyder att det är andra generationens minne som är optimerat för Applikationer, varav bokstaven A. I grova drag innebär det att minnet prioriterar slumpmässiga 4 kilobytes läsningar och skrivningar och dess prestanda mäts här således i IOPS.

Canvas Go Plus passar perfekt i mobilen

Grundkraven för ett A2-minne är att det har en lägsta läshastighet på 4 000 IOPS och en minska skrivhastighet på 2 000 IOPS vilket ska sättas i paritet med 1 500 respektive 500 IOPS för A1-klassade minnen som Canvas React Plus. I Kingstons fall heter denna serie Canvas Go Plus, och detta är lite av det perfekta lagringsminnen för Android-enheter, men det fungerar även perfekt på Windows-baserade enheter.

Bara för att minnet är A2-klassat behöver det inte innebära att dess traditionella överföringshastighet är långsam. Vårt Go Plus-minne på 128 gigabyte stödjer både U3- och V30-hastigheter vilket innebär en maximal överföringshastighet på 170 megabyte per sekund och en skrivhastighet på 90 megabyte per sekund. Det fungerar perfekt till inspelning av video på upp till 4K-upplösning eller fullformatsfotografering. Då båda modellerna även finns med en SD-kortadapter får de ett lite bredare användningsområde och det är utan tvekan två mycket bra minnen.

SPECIFIKATIONER (Go/React)

Tillverkare: Kingston, www.kingston.com

Kingston, www.kingston.com Cirkapris: 321 kr / 1 495 kr inkl. moms, 257 kr / 1 196 kr exkl. moms

321 kr / 1 495 kr inkl. moms, 257 kr / 1 196 kr exkl. moms Lagringskapacitet: 128 GB

128 GB Högsta läshastighet: 170 / 285 MB/s

170 / 285 MB/s Högsta skrivhastighet: 90 / 165 MB/s

90 / 165 MB/s Applikationsklass: A1 / A2

A1 / A2 Operationstemperatur: -25 – 85 grader

-25 – 85 grader Format: mSD med SD adapter