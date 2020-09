Lenovo släpper en företagsversion av sin smarta skärm anpassad för Microsoft Teams. Vi kollar om Thinksmart View verkligen är värd pengarna.

Det har nu gått cirka två år sedan Lenovo lanserade smart display-konceptet för konsumenter, en lösning som finns i både åtta och tio tum och som är tänkt att föra in det smarta hemmet och Googles assistent i varje hem. Nu lanseras något som skulle kunna vara en efterföljare, men som faktiskt är en lösning inriktad mot företag och då framför allt de bolag som på olika sätt använder Microsoft Teams som kommunikationsplattform.

Lika som bär

Vi kan inte låta bli att börja denna genomgång med en jämförelse med tillverkarens Smart display-modell på åtta tum. Denna kostar i skrivande stund runt 1000 kronor vilket vi ska ha med oss när vi granskar Thinksmart View. Båda har i det närmaste samma utseende med den skillnaden att Thinksmart har en mer finmaskig högtalardel och att modellen är svart.

Ser vi till skärmen använder båda en åtta tums tryckkänslig IPS-panel med en upplösning på 1200 x 800 pixel, vilken automatiskt roterar om vi väjer att placera enheten lodrätt. Båda drivs av Qualcomms Snapdragon 624-processor och har två gigabyte RAM. Thinksmart View har dock dubbla mängden lagring, åtta gigabyte.

Båda modellerna har kameror på fem megapixel med möjlighet till videosamtal i 720p. Till detta får vi samma Wi-Fi 5-baserade trådlösa nätverk med 2×2 och Bluetooth 4.2. Vi får samma fullfrekvenshögtalare på 10 watt med samma uppsättning dubbla mikrofoner för att ge en tydlig samtalskvalitet. Men så kommer den stora skillnaden, Thinksmart kostar 4 130 kronor vilket är mer än fyra gånger så mycket.

Teams, bara Teams

Vad är det då som motiverar prisskillnaden? För att svara på detta börjar vi med installationen. På Smart Display länkar vi enheten till vårt Google home-konto, men för Thinksmart kommer vi under installationen att via Bluetooth länka enheten till en eller flera datorer och mobiler (eller andra enheter). När detta är klart kommer vi till inloggningen till Microsoft Teams. För att komma vidare behöver du nu ha ett konto till Microsoft Teams. Här hade vi även under installationen en hel del problem. Vi har totalt sex datorer i vårt testlabb anslutna via Teams, men trots att alla kunde anslutas till Thinksmart kom vi inte vidare med installationen från någon, utan enhetens teams-app kraschade hela tiden. Till slut provade vi via en mobil istället och nu kom vi vidare.

Teams och bara Teams

Väl uppkopplade kommer vi till nästa stora skillnad. Då Smart display anslöt till Google och kunde visa bilder, svara på frågor, visa video och spela musik med mera så kan Thinksmart bara kommunicera via Teams, vi får med andra ord en extern Microsoft Teams-lösning.

Detta är så klart inte helt fel då vi får en dedikerad enhet med bra samtals- och ljudkvalitet som inte kommer att störas av eller störa andra arbetsuppgifter. Vi kan även länka enheten till ett blåtandsheadset för att få en mer privat konversation och vi kan via enkla reglage både blockera kameran och stänga av mikrofonen.

Passar hemarbete

Tack vare att vi kan länka enheten till vår mobil kan vi även lätt ta med enheten hem. Det är bra nu när distansarbete har blivit allt vanligare. Vi kan även kombinera enheten med en fyrsiffrig kod som låser den när vi inte använder den. Thinksmart ska även låsa sig per automatik när vi länkat den mot en dator och datorn stängs av, men detta har vi som sagt inte kunnat testa.

Lenovo säger även att enheten kommer att få stöd för betydligt fler funktioner, som lösningar för fildelning, men inte heller detta har lanserats i skrivande stund.

Vi tycker även att det bör vara en självklarhet att enheten ska kunna integreras med företagets andra smarta plattformar

Om enheten verkligen ska bli så bra som den skulle kunna bli, så skulle vi vilja se en mer öppen plattform där vi kan välja den klient som vårt företag använder oavsett om det är Teams, Zoom, Webex eller någon annan företagsanpassad kommunikationsplattform. Vi tycker även att det bör vara en självklarhet att enheten ska kunna integreras med företagets andra smarta plattformar för att på detta sätt kunna vara ett kommunikationsnav för att exempelvis reglera luftflöde och värme i våra lokaler eller kontrollera bokningar i företagets system. Innan detta, eller i varje fall delar av dessa funktioner kan integreras är det här bara en onödigt dyr enhet med en delvis problemfylld firmware.

Lenovo Thinksmart View 2 / 6 Betyg 4 150 kr Pris För Bra bild och ljud, enkel hantering av Microsoft Teams, behändigt format, kan länkas med flera enheter och externt headset. Emot Mycket begränsad funktionalitet i skrivande stund, problemfylld Bluetooth-länkning mot datorer, på tok för dyr med tanke på vad vi får för pengarna. Rekommenderas till Om ditt företag använder Microsoft Teams som plattform kan View vara av intresse, men även detta känns i nuläget tveksamt med tanke på pris och bristfälliga funktioner utöver Teams.

SPECIFIKATIONER Lenovo Thinkpad View