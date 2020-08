Red Pro från Western Digital är mekaniska hårddiskar optimerade för nätverkslagring dygnets alla timmar.

Går vi tillbaka något decennium i tiden fanns i princip bara en typ av mekanisk hårddisk. Denna kunde så klart vara av olika kapacitet och ha olika prestanda, men tekniken bakom var relativt likriktad. I varje fall sett till konsumentlösningar. Med tiden som gått har tekniken utvecklats och vi har idag en bredare flora av mekaniska diskar optimerade för olika ändamål. Denna gång tittar vi närmare på Western digitals, WD:s, NAS-optimerade serie Red Pro, en disk som primärt är inriktad mot företag, men som även är ett utmärkt val för den lite mer krävande hemanvändaren som vill maximera funktionaliteten på sin NAS.

Utseendet bedrar

Många av oss tänker att en mekanisk NAS-disk i stora drag är densamma oavsett modell. Men faktum är att även inom detta segment finns flera olika lösningar vilka i WD:s fall består av Red, Red Plus och Red Pro. Utan att gå för djup in på skillnaderna dem emellan kan vi lite generellt säga att Pro-serien består av diskar som dels är optimerade för en högre belastning under längre tid, men det är även diskar som är anpassade för NAS:ar som klarar fler än åtta diskar.

Varför då åtta diskar? Detta är inte ett värde som är hugget i sten, men grundtanken med en NAS är att tillhanda en lagringslösning som ger en viss typ av redundans mot dataförlust. Det vanligaste sättet att uppnå detta på är genom att konfigurera enhetens diskar i en form av RAID-uppsättning där data fördelas och återskrivs på flera av diskarna. Detta ger både en feltolerans samtidigt som prestandan normalt ökas. Med flera diskar ökar både lagringskapacitet och prestanda, men det ger även en potentiellt ökad risk att en disk eller sektorer på en disk går sönder, vilket i ett värsta scenario skulle kunna leda till dataförlust.

Det sitter i kontrollern

Det är just här, i hanteringen av uppdelningen av data, som vi hittar den stora skillnaden mellan olika diskar. Mer avancerade NAS-diskar, typ de i Pro-serien, har en mer avancerad kontroller vilken hjälper till att lösa denna uppdelning och även korrigera eventuella problem som kan uppstå på ett sätt som en mer standardiserad NAS-disk har möjlighet att göra.

I WD:s fall får vi även en egenutvecklad programlösning som kalls för NASware 3.0 vilket är ett internt program som både optimerar diskens prestanda och som i realtid övervakar och korrigerar eventuella fel utan att det inverkar på diskens normala prestanda. Dessutom kan NASware 3.0 kommunicera med operativsystemet på flera av de större tillverkarnas NAS-enheter för att på detta sätt uppnå en högre säkerhet, prestanda och stabilitet.

Tyst, hög prestanda

Våra testenheter är på 14 terabyte och heter WD141KFGX. Diskarna använder CMR-teknik, roterar i 7 200 varav per minut och kommer med en 512 megabytes cache samt erbjuder en arbetsbelastning på 300 terabyte per år över fem år och en hög intern, singeldisk-prestanda på dryga 255 megabyte per sekund.

Disken är dessutom utrustad med vad WD kallar för 3D Active Balance plus som är en teknik som ser till att balansera plattorna i disken för att undvika även de minsta vibrationer vilket i sin tur leder till en extremt tyst disk med längre livslängd och med minskad risk för oförutsedda fel.

För att se hur disken fungerar i sin tilltänkta miljö använde vi NAS:en Netgear RN628X vilket är en topprankad SMB-NAS baserad på Intels fyrkärniga D-1521 2,4 gigahertz Xeon Server Processor med ECC-minnen och dubbla tiogigabitsportar för maximal datagenomströmning. Diskarna placerades här i en Flex-RAID-uppsättning med basen i en Raid 6 för att även testa diskarnas funktion under olika simulerande haverier.

En av de bästa NAS-diskarna vi testat

Börjar vi med prestandan för vårt testsystem så toppar vi 9,3 gigabit per sekund över en singel klientuppsättning. Men den verkliga styrka hos WDC Red ligger i en mer mixad belastning från multipla användare och processer där vi under ett fiktivt klientscenario med 35 ansluta användare som samtidigt belastar vår NAS med både backup och strömmande av media samtidigt som fyra säkerhetskameror spelar in video så kan vi i detta läge hålla en filöverföring och en skrivning till NAS:en med en prestanda på över 230 respektive 191 megabyte per sekund. Det är en topp tre placering sett till samtliga diskar vi testat i denna konfiguration.

Vi ser även hur väl fungerande kommunikationen mellan kontroller och NASware 3 fungerar när vi simulerar diskhaverier och återbyggande av en defekt RAID, vilken hanteras i bakgrunden utan nämnvärd inverkan på systemets prestanda. Kort och gott är WDC Red Pro ett utmärkt val för alla typer av NAS-användning och det perfekta mellansteget upp till enterpriseklassade lagringsdiskar.

Specifikationer Western Digital Red Pro

Tillverkare : Western Digital, www.westerndigital.com

: Western Digital, www.westerndigital.com Cirkapris : 5 428 kr inkl. moms, 4 342 kr exkl. moms

: 5 428 kr inkl. moms, 4 342 kr exkl. moms Kapacitet : 14 TB

: 14 TB Cache : 512 MB

: 512 MB Gränssnitt : SATA 3

: SATA 3 Formfaktor : 3,5 tum

: 3,5 tum Rotation : 7 200 rpm

: 7 200 rpm Arbetsbelastning : 300 TB/år

: 300 TB/år Garanti : 5 år

: 5 år Strömförbrukning under belastning: 6,2 watt