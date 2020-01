CES 2020, världens största teknikmässa, har precis avslutats. Vi sammanfattar våra intryck från mässgolvet i Las Vegas och lyfter fram några godbitar från den aldrig sinande källan med ny teknisk innovation.

Årets upplaga följde trenden från de senaste åren med ett stort fokus på smarta hem-lösningar, AI-baserade produkter, TV-apparater i alla tänkbara storlekar och former, en uppsjö av nya komponent- och IT-produkter och mycket mer.

TV i blickfånget

Ett av de absolut största områdena på CES 2020, framför allt sett till den totala utställningsytan, var som vanligt reserverat för TV. Årets fokus rent generellt låg primärt på 8K-lösningar men även på olika nya mini- och nano LED-lösningar där en allt mindre LED-teknik ger en betydligt jämnare bild med tydligare och djupare svärta än tidigare. Vi bjuds på bilder som i det närmaste liknar fotografier, oavsett tillverkare.

Inga sorgkanter från Samsung

Från Samsung var utan tvekan nya QN50TS QLED en av de mest intressanta modellerna då Samsung med denna når ett så kallat screen-to-body-förhållande på nästan 99 procent. Modellen kommer även med den senaste AI-processorn för realtidsuppskalning av 4K-strömmar till 8K vilken är en av de absolut mest imponerande på marknaden i skrivande stund. För trots att allt fler tillverkare arbetar med exempelvis Netflix för att få fram mer 8K-material kommer detta troligen att dröja ytterligare en period vilket gör att uppskalningsmotorerna blir allt viktigare.

OLED-TV på rulle från LG

LG visade dels upp sina upprullningsbara TV-apparater vilka vi sett i olika sammanhang sedan förra årets CES, men till i år hade stora delar av LG:s utställningsyta fokusering kring en ny modell som monterats både stående och hängande vilket gav lite nya tankar kring dess placering. Den kanske mest uppskattade nyheten från LG var nog annars företagets nya 48 tums OLED-modell som äntligen, måste vi säga, tar in den nya tekniken i ett mer behändigt format som passar perfekt i mindre utrymmen som exempelvis ett kök. När vi ändå pratar kök visade LG även upp nya vitvaror där vi framför allt imponerades av de nya smarta kyl/frys-lösningarna med integrerad tryckkänslig skärm och möjlighet att skapa is-bollar stället för iskuber.

Koncept-bilar från Sony och Mercedes-Benz

Sony pratade, inte helt förvånande, om kommande Playstation 5 men visade även upp ett stort antal nya TV-modeller baserade på bildprocessorn X1 som kalibrerats och optimerats för Netflix och IMAX för bästa möjliga filmkänsla. Även Sony lanserade med nya A9S företagets minsta 4K OLED på 48 tum vilken gav prov på en otroligt imponerande bild. Det som dock lockade flesta blickar när det kom till Sony var konceptbilen Vision-S. Denna elbil använder 33 Sonybaserade sensorer för att kontrollera både vägen, bilen och föraren. Resultatet från dessa, och mycket mer, presenterades sedan på en imponerade panorama-pek-skärm som tillsammans med Sonys 360 graders Reality-ljud skapade en unik upplevelse på flera sätt.

Då vi ändå är inne på konceptbilar är det svårt att inte nämna Mercedes-Benz Avatar-inspirerade, och extremt futuristiska bil kallad AVTR. Namnet relaterar till filmen, men förkortningen står även för Advanced Vehicle Transformation. Bilmodellen har alla funktioner och finesser som dagens teknik kan uppbringa, men den ger även en vision om vad som ligger precis runt hörnet, i varje fall om du har i det närmaste obegränsat med pengar.

Vi avrundar TV-delen med TCL, ett företag som växer för varje år och numera även börjar bli allt vanligare även hemma i Sverige. Företaget säger sig vara först i världen med Mini LED-lösningar och har ett brett utbud av TV-modeller där de framför allt lyckats mycket bra med sin AI-integration med full röststyrning av både normala TV-funktioner men även för att styra och hantera dagliga funktioner som att boka mötet med mera. Nytt för i år är att TCL nu även ger sig in på mobilmarknaden på allvar och till årets event presenterades både prisvärda 5G-modeller och en vikbar enhet. Den sistnämnda kan inte konkurrerar med toppmodellerna från exempelvis Samsung eller Huawei sett till tekniken, men så kostar den hälften så mycket också. Dessutom är modellen som en liten datorplatta i formatet, vilket känns positivt.

Mobiler och ljud i mellanklassen

På mobilsidan var det OnePlus Concept One som drog flest besökare. Denna mobil/lösning kommer antagligen inte släppas i butik, men visar på nytänkande och är ett bevis på hur långt OnePlus kommit sedan företaget grundades.

Av samtliga mobiler som presenterats under senare år måste undertecknad säga att detta är den i särklass snyggaste

Telefonen är en del i det samarbete företaget har med McLaren, vilket tydligt syns på färgsättningen där baksidan är i ”McLaren-läder”. I mitten av denna läderdel finns den unika lösningen med ett elektrokromatiskt glas, samma som används i McLarens 720S-bil, som i normalt läge är svart men som när kameran aktiveras, på mindre än 0,7 sekunder, blir genomskinligt och visar de tre, annars dolda, linserna. I övrigt är Concept One mer eller mindre samma mobil som 7T Pro. Av samtliga mobiler som presenterats under senare år måste undertecknad säga att detta är den i särklass snyggaste.

I övrigt var det faktiskt mer fokus på prisvärda eller enklare modeller snarare än de extrema toppenheter som brukar dominera på mässgolvet. Ser vi exempelvis till Samsung var det mycket lite information om kommande Galaxy S11, utan här låg fokus på Note 10 Lite och Galaxy S10 Lite samt helt nya A71 som är företagets mest tekniskt utvecklade mellanklass-enhet.

Lite av samma tankar verkade även gälla på ljudsidan där flera tillverkare, efter förra årets high-end lanseringar, i år valt en lite enklare väg med flera produkter i mellanklassen. Vi tänker här på exempelvis Harman Kardon som lanserade flera kompletterande lösningar i Citation-serien, eller dotterbolaget JBL som presenterade flera headset i just det övre mellansegmentet där framför allt JBL Club var ett av de mer intressanta då de är inspirerade av turnerande musiker och erbjuder en hög grad av personifieringsmöjligheter.

Inte bara gaming från MSI

Även mindre förväntade lösningar fanns givetvis också på mässan. Som MSI:s nya in-ear-modell CH40, till exempel. De följer företagets nya linje med produkter anpassade för både gaming och kreatörer vilket gör att de ska lämpa sig både för mobila gamers eller kreatörer som vill uppnå bästa trådlösa ljud. Headsetet ska dessutom vara 5G-kompatibelt och kunna användas helt utan en extra enhet.

Imponerande bredd

Bland alla olika mellanstora företag var MSI ett av de som lanserade flest nyheter. Flera hade, som nämnts ovan, även en inriktning mot blandningen mellan gamers och kreatörer där fokus ligger på såväl kraft som visuellt tilltalande lösningar. Ett perfekt exempel på detta är nya Optix MAG161, en bärbar skärm som ansluts via Typ-C eller HDMI och erbjuder en 240 hertz IPS-panel vilket ger nya möjligheter för den mobila användaren.

En mycket intressant nyhet under CES 2020 var annars Creator 17 som är världens första bärbara dator som använder nya mini LED-tekniken och uppfyller HDR1000-standarden. Enheten kommer med en 4K-skärm som har en maximal ljusstyrka på hela 1000 nits och som uppfyller 100 procent av DCI-P3 för levande och äkta färger.

På skärmsidan imponerades vi av nya Optix MAG342CQR, världens första gamingskärm som använder en svängning på 1000R. Skärmen på 23 tum har en Super PVA-panel och baseras på senaste Quantum Dot-tekniken för perfekt svärta och levande färger.

Till detta så lanserades även flera programbaserade lösningar där framför allt Dragon Center och Creator Center kommer att lyfta användandet till nya nivåer. Detta tack vare en smart AI motor som kommer att hjälpa användare att optimera resurser och funktioner baserat på användning.

Robotliknande monsterdator

MSI lanserade även ett av de mest intressanta stationära systemen på CES. Detta i form av Aegis Ti5 som är en, minst sagt, unikt designad lösning som går att konfigurera för att även hantera de mest krävande uppgifterna. Chassit, som påminner om en robot från Starwars drog onekligen blickarna till sig med sin unika form och frontmonterade OLED-baserade hjul som låter användaren justera allt från LED till enhetens prestanda i realtid. Direkt från datorns utsida alltså.

Enheten kommer att lanseras i ett flertal olika konfigurationer med upp till tionde generationens Intel i9-processor, RTX2080Ti dubbla M.2-enheter och mycket mer, så detta kan mycket väl redan nu bli kommande års hetaste julklapp för hardcore-användare.

Gen4 kommer på bred front

Självklart lanserades även ett flertal olika komponenter inom de flesta områden under CES 2020, men framför allt var det M.2- och U.2-baserade PCIe Gen4-lösningar som visades upp och vi fick här se flera modeller som presterade upp mot och över 7 000 megabyte per sekund. Nackdelen med dessa lösningar, i varje fall i skrivande stund, är att de blir extrem varma.

Därför var det intressant att se att Kingston, som med kommande lösningar baserade på Marvells Whistler plus-kontroller, tar en liten annan approach genom att begränsa prestandan till runt 3000–3500 megabyte per sekund. Det är alltså långt ifrån topphastigheter och till och med lägre prestanda än flera Gen3-baserade modeller presterar idag.

Men anledningen till detta är fullt logisk då syftet är att dra nytta av den lägre energiförbrukningen från Gen4 och med en lägre prestanda krävs ingen extra kylning vilket gör lösningen perfekt för små system och bärbara datorer.

Kingston visade även upp nya DC1000M, företagets flaggskeppsmodell för datacenter. Detta är Kingstons första U.2-baserade NVMe-enhet för blandad belastning, vilket gör att den kommer att passa lika bra i kraftfullare workstation-system som mer renodlade datacenters eller CSP:er.

Även Kingstons dotterbolag HyperX lanserade nya produkter i form av en trådlös variant på Cloud Flight, kort och gott kallad Cloud Flight S som stödjer QI-laddning. Till detta visades även Alloy Origins gamingtangentbord med företagets egentillverkade mekaniska HyperX Aqua-brytare och nya HyperX Pulsefire Raid som är en mus med elva programmerbara knappar. På minnessidan lanserades såväl nya minnesfrekvenser och högre SODIMM-kapaciteter.

Komplett gamingutbud från Corsair

Går vi över till Corsair låg mycket fokus på bolagets uppköp och sammanslagning av företag där nu både Elgato, Origin och Scuf gaming är en del av bolaget. Tillsammans bildar detta utan tvekan en av de mest intressanta och starkaste aktörerna på high end gaming-marknaden. Som en del i detta presenterades flera nya kylare där framför allt Hydro X-serien ådrog sig mest intresse med sin totalt valfria konstruktion. En annan intressant nyhet är att Corsair numera jobbar med Asus för att låta företagets ICUE-mjukvara för RGB-hantering fungera direkt med Asus moderkort. På produktnivå var det nya headsetet Virtuoso RGB Wireless SE som var klart mest intressant.

Detta var som sagt bara en liten klick av allt vi han med att se och testa under ett par intensiva dagar på mässgolvet i Las Vegas under CES 2020. Vi kommer garanterat att återkomma med djupare tester av såväl produkter som tjänster och andra lösningar under året som kommer.