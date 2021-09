Aorus Waterforce X 360 5 / 6 Betyg 2 420 kr Pris För Lättmonterad kylare med hög kylpotential. Imponerande LCD på kylaren med möjlighet till egen film, snygg aRGB-integration, brett sockelstöd, smarta program, imponerande tyst även vid full drift. Emot Kräver två olika program för att hanteras, hög fläktrotation kan ge kortare livslängd, lever inte till fullo upp till sin potential, kablarna är inte helt enkla att dölja vid dragning. Rekommenderas till Detta är ett klart imponerade slutet vattenkylningssystem som tack vare den grymma LCD-lösningen passar gamers och modernare företag som vill profilera sina riggar med egen logga eller video.

Aorus Waterforce X 360 från Gigabyte bjuder på vattenkylning med ett massivt kylblock och en grym skärm. Men mjukvaran är lite väl svårjobbad.

Allt fler företag lanserar allt mer avancerade vattenkylningslösningar. Vi har denna gång tittat närmare på Gigabytes/Aorus senaste tillskott i genren, kallat Waterforce X 360. Vid en första anblick påminner kylaren om flera av konkurrenternas lösningar, men vid närmare granskning visar det sig att Aorus bjuder på flera nydanande lösningar.

Lättmonterad radiator

Som namnet antyder rör detta sig om en fullstor sluten vattenkylare med en radiator som rymmer tre 120 millimeters fläktar. De yttre måtten för själva radiatorn är 394 x 119 x 27 millimeter och vi kan montera fläktar på båda sidor. Endast tre följer dock med på köpet. De placeras på valfri sida helt beroende på hur vårt chassi bäst kan dra nytta av dem och samtidigt visa RGB-effekterna, mer om dessa nedan.

Monteringen av radiatorn är enkel och underlättas av att tuberna utgår från den platta undersidan och inte från kanten, vilket sparar plats och gör det enklare att anpassa installationen. Bredvid tubernas anslutning finns även en liten port vilken kan användas för att fylla på systemet om vätskenivån skulle sjunka med tiden.

Till själva tuberna har Gigabyte ökad på dess diameter från 5,1 till 7,8 millimeter för att på detta sätt kunna transportera mer vatten med mindre tryck och till en lägre ljudnivå, vilket är klart positivt. Tuberna hade gärna fått vara lite längre för att underlätta dragningen i större chassin där vi kanske vill placera radiatorn en bit ifrån moderkortets sockel.

Ytterligare en liten fråga vi måste ställa oss här är: när nu Aorus satsat på kraftigare tuber och en kraftigare pump/kylblockslösning (mer om den nedan), varför har man inte skapat en lite kraftfullare radiator för att till fullo matcha den ökade kapaciteten?

Aorus Waterforce X 360 har ett mäktigt kylblock

Tuberna sitter fast i enhetens kylblock vilket sticker ut på flera sätt. Till skillnad från många konkurrenter som väljer att försöka minimera själva kylblocket har Aorus gått andra hållet och tagit fram ett massivt block som mäter 82 x 82 x 74 millimeter. Blocket är uppdelat i två delar där vi i botten har det kopparbaserade blocket och dess pumplösning och över detta finns en magiskt bra 60 x 60 millimeters fullfärgs LCD.

Själva pumpen är placerad i den nedre delen och här har Aorus valt att använda en keramisk axel vilken ska ha en avsevärt längre livslängd jämfört med traditionella lösningar i metall. Den ska dessutom både vara tystare och ge en jämnare drift. I detta sammanhang känns det dock märkligt att kylaren – trots det höga priset och alla diskussioner om extra hållbarhet och hög driftsäkerhet – bara levereras med tre års garanti.

Oavsett vilket gör pumpen ett imponerade jobb och även vid full belastning är den i det närmaste helt tyst. Ovanpå pumpen hittar vi LCD:n. Vi har sett och testat liknande skärmar från flera andra tillverkare, det som gör denna lösning unik är de extra funktioner vi får med systemet. Vi kan från grunden välja mellan olika förprogrammerade lägen som på olika sätt ger oss direktinformation om vårt systems prestanda och temperatur med mera.

Men vi kan även lägga till egna bilder, gif-filer eller kortare filmer vilket verkligen ger oss möjlighet att skapa något personligt. För att underlätta den senare delen kommer displaydelen även med en integrerad läsare mSD-kort, där vi kan välja att placera filmerna eller bilderna. Ytterligare en fördel med displayen är att den kan roteras cirka 330 grader för att vi ska få exakt den betraktningsvinkel som vi önska. Det är helt klart smidigt.

Effektiva aRGB-fläktar

Nästa del att vara observant på är att mer eller mindre samtliga kablar går via pumpdelen. Detta gör att vi dels måste ansluta en SATA-kabel, en aRGB-splitter, PWM-anslutning och fläktanslutningar direkt från moderkortet vilket lätt lämnar en liten hög med kablar vid roten till pumpen. Då kablarna dessutom inte är överdrivet långa blir det lite bekymmersamt att få till en snygg kabeldragning och vi måste säga att vi fortfarande väntar på en lösning där vi ansluter alla kablar till en hubb någonstans i chassit och drar en kabel till själva enheten, lite som vi kan göra med Samsungs tv-apparater.

Ytterligare en del vi inte är helt nöjda med är att vi tvingas använda två program – Aorus Engine och RGB Fusion 2 – för att hantera kylaren i sin helhet. Det känns korkat och vi har svårt att förstå varför Aorus inte valt att lägga in funktionerna i ett gränssnitt.

Vi går så över till enhetens fläktar, tre 120 millimeters aRGB-baserade PWM-fläktar som roterar mellan 800–2300 varv per minut med ett lufttryck på mellan 0,25 och 3,14 mmH20. Tack vare bladens räfflade 3D-yta kan luften pressas ner med ett stabilt och högt tryck med minimal ljudpåverkan. Varje fläkt är dessutom försedd med integrerad aRGB-belysning vilken via en smidig seriekoppling gör det möjligt att koppla in och länka flera fläktar för att skapa en total ljusshow om vi skulle vilja.

Prestanda och kylförmåga

Vi har testat Aorus Waterforce X 360 på både en Intel i9-11900K- och en Ryzen 9 5950X-processor där vi körde respektive modell från mer passiv användning via medelhög belastning till både full normal belastning och i överklockat läge. För att kort sammanfatta samtliga mätningar finns några fynd som måste lyftas fram. För det första ser Aorus till att relativt omgående pressa fläktarna till maximal rotation, något som delvis kan vara anledningen till den lite korta garantitiden. Men trots denna höga rotation är systemet som helhet ett av de tystaste 360-system vi testat vilket är klart imponerande,

Det som däremot stör oss lite är den slutgiltiga kylprestandan. Denna är på intet sätt dålig utan vi får en effektiv kylning i samtliga av våra testscenarion, men däremot är den inte klassledande utan vi skulle säga att kylaren ligger någonstans kring fjärde plats av dryga 15 testade 360-system. Hur kan detta då komma sig? Det enkla svaret, enligt oss, är radiatorn. Hade Aorus vågat ta steget och satsat på en 32–35 millimeters tjock radiator hade säkerligen denna kylare toppat kylnivåerna, vilket även höjt betyget.

SPECIFIKATIONER Aorus Waterforce X 360:

Tillverkare : Aorus, www.aorus.com

: Aorus, www.aorus.com Cirkapris : 2 420 kr inkl. moms, 1 936 exkl. moms

: 2 420 kr inkl. moms, 1 936 exkl. moms Mått radiator : 394 x 119 x 27 mm

: 394 x 119 x 27 mm Mått pump: 82 x 82 x 74 mm

82 x 82 x 74 mm Material radiator : Aluminium

: Aluminium Material kylblock : Koppar

: Koppar CPU-sockelstöd : Intel 2066, 2011,1366,115x,1200,1700 + AMD TR4, AM4, sTRX4

: Intel 2066, 2011,1366,115x,1200,1700 + AMD TR4, AM4, sTRX4 Fläktar : 3 st 120 mm aRGB

: 3 st 120 mm aRGB Fläkthastighet : 800–2 300 rpm

: 800–2 300 rpm Luftflöde : 16,92 till 60,07 CFM

: 16,92 till 60,07 CFM Lufttryck : 0,25 till 3,14 mmH20

: 0,25 till 3,14 mmH20 Program : RGB Fusion 2.0 + Aorus Engine

: RGB Fusion 2.0 + Aorus Engine Garanti: 3 år