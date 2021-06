Vi testar LG Tone Free FN7. Ett par självrengörande trådlösa i-örat-lurar med perfekt samtalsljud – som kostar under tusenlappen.

LG Tone Free HBS-FN7 4 / 6 Betyg För Bra ANC, behaglig passform, enkel hantering, rent och omslutande ljud, IPX4 klassad, snabbladdning, UV rengöring, mycket bra samtalsljud, rätt prisnivå Emot För bäst ljud behöver vi anpassa profilen i appen, batteritiden bara medel, ANC hanterar omgivande blåst på ett märkligt vis Rekommenderas till LGs Tone Free HBS-FN7 är ett par bekväma lurar som framför allt lyfter film, spel och samtal och som via lägesväxling även skapar riktigt bra musikupplevelser

Under pandemin har vi kunnat se allt fler produkter lanseras med fokus på olika typer av bakteriedödande lösningar. Det kan vara möss, tangentbord, det kan vara musmattor, datorväskor eller som med dessa i-örat-lurar från LG. Trots att vi vissa gånger fått intrycket att just renligheten har haft mer av ett säljande argument för att delvis dölja en annars medioker produkt kan vi redan nu säga att så inte är fallet med Tone Free FN7. Lurarna står helt klart på egna ben baserade på dess huvudsakliga uppgift – att erbjuda ett rent och bra ljud.

Renande UVnano

Trots att det inte är fokus börjar vi ändå med enhetens laddfodral. Detta är, precis som lurarna i sig, antingen vitt eller svart och har formen av en liten, relativt platt, mjukt rundad sten som mäter 54,5 x 54,5 x 27,7 millimeter. Det går lätt ner i vilken ficka som helst. När vi lyfter på locket kommer vi till de två lurarna som är placerade lodrätt med snett vinklade snäckor, ungefär som de sedan sitter i örongången.

När vi placerar lurarna i fodralet och stänger locket kommer vi att se ett litet blått LED-ljus på framsidan som är märkt med UVnano tändas upp. Detta innebär att våra hörlurar både laddas och samtidigt renas med hjälp av UV-ljus. Efter tio minuter i fodralet ska 99,9 procent av alla så kallade E. Coli & S. aureus-bakterier på hörlurarnas högtalarnät vara döda. Värt att notera är att UV ljuset stängs av så fort vi öppnar fodralet och det blå ljus som skiner på insidan enbart har en estetisk funktion och således är helt ofarligt.

Fodralet fungerar som nämnts även som laddare för våra lurar och totalt sett får vi ut strax över 20 timmar om vi inte använder den aktiva brusreduceringen, ANC. Med ANC aktiverat skulle vi säga att Tone Free FN7 ger oss cirka fem timmar per laddning med totalt tre laddningar, eller 15 timmar total användning. Det är inget vi direkt jublar över.

Nu ska vi däremot säga att vi inte vet hur mycket UV-ljuset påverkar batteritiden och att om vi behöver så kan vi med bara fem minuters snabbladdning få ut ytterligare en timmes speltid. Ytterligare ett plus är att vi även kan ladda fodralet trådlöst och med en lite nyare mobil med omvänd laddning så har vi alltid lite extra kräm nära till hands.

Effektiv brusreduktion

Vi fortsätter med lurarna vilka mäter 16,2×32,7×26,8 millimeter och väger 5,6 gram styck. Till det yttre ser de ungefär ut som alla dagens ”pinn-liknande” lurar där vi får en lätt vinklad och roterad snäcka som fäster i en pinne eller ett skaft som sticker ut från örat. Luren viks på plats i örongången och sitter sedan förvånansvärt bra, där den silikonbaserade yttre snäckan håller fast luren utan att på något sätt bli störande eller kännas jobbig att ha på plats under längre tider.

På insidan av dessa yttre öronsnäckor har LG tagit fram en helt ny spiralformad design som både har till uppgift att maximera komforten samtidigt som ANC-integrationen förbättras jämfört med traditionella släta insidor. När vi så är inne på brusreduktion kommer Tone Free FN7 med en ANC optimerad för att minimera högfrekventa vardagsljud som de vi springer på, på våra kontor, på kaffer eller i trafiken.

Över lag är enhetens ANC mycket bra och framför allt uppskattades lösningen under perioder när vi som nu under pandemin delvis måste vara aktiva och arbeta i miljöer som normalt inte är anpassade för det. Att i dessa nästan helt kunna stänge ute omgivande sorl var fantastiskt. Däremot är lurarna av någon anledning mycket känsliga mot vind där vi till och från får något av en rundgång då ANC-funktionen försöker blockera ljudet samtidigt som mikrofonerna fångar upp och delvis förstärker ljudet och detta var mindre roligt.

Som vanligt med ANC-baserade lurar stöder även dessa ett så kallat ambient sound-läge där vi med ett snabbt tryck på luren, eller via en inställning i LG:s app, direkt släpper in omgivande ljud för att på detta sätt kunna fokusera på omgivande trafik eller delta i en konversation.

LG Tone Free FN7 levererar en ren, omslutande ljudbild

Vi hanterar propparna via en touchyta på lurarnas utsida. Förutom att vara placerad på en lite upphöjd yta är touchdelen även utrustad med en haptisk återkoppling när vi rör vid ytan för att på detta sätt ge en bekräftelse på att vi är på rätt plats. Kontrollen är lättanvänd och har ett bra motstånd mot felaktig tryckning från exempelvis kläder. Däremot märkte vi en viss känslighet för fukt. Inte gällande lurarna i sig då dessa är IPX4-klassificerade utan just kontrollerna som inte hade samma respons när vi sprang ute i regn eller när vi under ett intensivare träningspass var svettiga.

Vi kommer så till ljudet vilket LG har tagit fram tillsammans med Meridian som specialiserat sig på högupplöst ljud och DSP samt en teknik som kallas för Meridians Headphone Spatial Processing, eller kort och gott HSP. Detta är en lösning som skapar en mer realistisk ljudbild där de båda lurarna jobbar bättre tillsammans för att skapa ett omslutande och tydligt ljud. Detta märkts både vid samtal som är extremt tydliga och klara men framför allt när vi lyssnar på musik, spelar spel eller ser på film på mobilen vilket helt klart får ett lyft.

Ljudet har redan från start en bra dynamik med ett bra tryck i basen och klara höga toner. Men för att verkligen få ut lurarnas fulla potential bör vi ladda hem och använda LG:s app som dels låter oss välja olika förprogrammerade EQ-inställningar som förstärkt bas eller höga toner alternativt en mer uppslukande stil för film och spel. Självklart kan vi även skapa vår egen EQ-profil för att få precis den känsla som vi önskar, och när vi väl gjort detta lyfter lurarna ytterligare en nivå.

SPECIFIKATIONER LG Tone Free FN7: