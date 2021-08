Loupedeck Live 5 / 6 Betyg 2 590 kr Pris För Minimalt format, tålig konstruktion, grymt djuplodad mjukvara, hög flexibilitet, flera förskapade programlösningar, gott om instruktionsfilmer och demos för nya användare. Emot Lite hög inlärningströskel, vi hade gärna sett att alla våra anpassningar sparades både i enheten och i molnet så att vi direkt kan använda Loupdeck Live på alla enheter samt växla till våra inställningar när vi använder andras enheter (det senare kan vi genom import, men vi skulle vilja ha båda alternativen). Rekommenderas till Oavsett om du jobbar professionellt, spelar eller bara vill förenkla ditt vardagsarbete är Loupedeck live ett mycket trevligt tillbehör som växer med uppgiften.

Loupedeck Live är den bästa makrolösningen för alla typer av automatiserat arbete och streaming. Enheten ger dig massor av smarta genvägar till både program och spel.

Så fort vi börjar arbeta lite mer professionellt, oavsett område, kommer de flesta till en punkt där vi vill börja optimera vårt arbetsflöde med olika former av makron eller snabbkommandon. Det gör att du kan utföra vanliga uppgifter på ett så enkelt och effektivt vis som möjligt. Ibland löser vi detta genom snabbkommandon via tangentbordet, ibland via olika programbaserade tillägg, eller så använder vi olika former av externa lösningar. Loupedeck Live tillhör den senare kategorin och är en fysisk enhet som du ställer på skrivbordet. Men trots att vi under åren testat många alternativ har vi aldrig sprungit på en så flexibel och kraftfull lösning i ett så minimalt format som denna enhet bjuder på.

Förprogrammerade profiler

Loupedeck Live mäter bara 150 x 110 x 30 millimeter och väger låga 230 gram och drivs av en direkt anslutning via en USB-C-port på enhetens baksida. Detta ger oss en extremt flexibel lösning som vi enkelt kan stoppa ner i vår datorväska när vi ska ut på resa eller helt enkelt ta med oss i handen när vi flyttar oss mellan olika datorer som vi jobbar vid.

På ovansidan finns sex rattar som stegvis kan roteras fritt åt båda håll. I den nedre kanten finns även åtta runda knappar. I mitten sitter en LCD uppdelad i två långsmala kolumner vilka används för att visa den funktion som respektive hjul har för tillfället, samt ytterligare fyra kolumner som är uppdelade med tre mindre ikonplatser per kolumn. Det är dessa ikoner vi kan programmera för att vi ska få ut just de funktioner som vi önskar.

Loupedeck Live fungerar på både PC och Mac

Loupedeck fungerar på såväl Mac OS-baserade enheter som kör version 10.4 eller senare samt både Windows 10 och 11. Redan från start, när vi ansluter enheten, kommer den att lysa upp med en standardiserad profil anpassad för antigen Apples eller Microsofts operativsystem vilket innebär snabbkommandon för exempelvis nya skrivbord, sökfunktioner eller låsning av systemet.

För att använda enheten fullt ut måste vi ladda ned programmet Loupedeck. När vi startar detta program kan vi registrera oss som användare vilket är att rekommendera. Dels får vi tillgång till fortlöpande uppdateringar, vilket verkligen sker regelbundet, dels får vi på detta sätt hela tiden tillgång till nya profiler med funktioner för olika program som antingen Loupedecks utvecklare eller andra användare tagit fram. Men vi får även möjlighet att exportera och spara programprofiler vi själva skapat och med tiden byggt upp. Detta gör även att vi kan använda olika profiler som vi väljer att ladda in vid olika tillfällen.

Tyvärr är det dock som så att enheten i sig, trots att den har åtta gigabyte internt minne, kan lagra och växla mellan olika profiler när vi byter enheter. Så om vi går från dator X till dator Y och inte använder ett konto där vi lagrar profiler så måste vi skapa om dessa för varje enhet.

Skapa profiler själv eller använd andras

För att anpassa knappar och vred för olika program kan vi antingen börja med fördefinierade profiler från menyn uppe till höger i gränssnittet eller så kan vi från denna meny skapa helt nya funktioner för program som inte finns sedan tidigare. När vi valt ett program kommer vi i vänster kolumn hitta de olika aktiviteter som finns tillgängliga eller, även här, skapa helt egna.

Vi kan dels välja mellan olika typer av händelser som att spela upp ljud, skapa Run-kommandon eller dra en funktion från ett annat program till detta med mycket mera. Väl klara sparar vi funktionen varefter vi kan dra den till vår nya arbetsyta och här koppla en ikon till funktionen. Det vinns flera alternativa ikoner att välja mellan, men vi saknar ett integrerat gränssnitt för att skapa helt egna.

Nu kan men lätt tro att det blir lite begränsat med tolv funktioner per program, men så är inte fallet, för längst ner kan vi välja att lägga till flera funktionssidor vilka sedan kopplas mot de åtta små runda knapparna på enheten. Detta gör att vi totalt får 96 funktionssätt per program tillsammans med de rattarna som är perfekta för att exempelvis justera volym, zooma in och ut i bilder, snabbspola i filmer eller finlira med att stega en bild i taget när vi filmat med ultraslowmotion.

Två smarta lägen

När vi ska använda Loupedeck finns två grundläggande lägen. Vi kan manuellt välja vilket program som ska vara aktivt i enheten. Med detta syftar vi på att vi exempelvis alltid har systemfunktioner uppe oavsett vilken mjukvara vi jobbar med, eller som i vårt fall där vi alltid har en meny med snabbåtkomst till olika bechmarkprogram och skärminspelning.

Alternativet till detta är att växla över till ett dynamiskt läge där Loupedeck själv byter funktioner baserat på det aktiva program som vi använder för stunden. Växlar vi ofta mellan olika program där vi har flera förinställda kommandon är detta läge helt klart att rekommendera.

Förutom att användas till mer produktiva program fungerar Loupedeck även utmärkt för gamers där vi kan kombinera funktioner för strömmande av vårt spelande med tagning av skärmbilder, aktivera Teamspeak-funktioner med mycket mera.

Kort och gott är Loupedeck live en mycket smidig lösning som har en något hög ingångströskel för att komma till sin fulla rätt, men som när vi väl tagit detta kliv har mycket svårt att klara oss utan – både när det gäller nytta och nöje. Vi ska även tillägga att Loupedeck erbjuder flera riktigt bra instruktionsfilmer och guider som täcker allt från installationen till avancerade användningsområden.

SPECIFIKATIONER Loupedeck Live:

Tillverkare: Loupedeck, loupedeck.com

Loupedeck, loupedeck.com Mått: 150x110x30 mm

150x110x30 mm Vikt: 230 gram

230 gram Anslutning: USB-C

USB-C Operativsystem: Mac OS 10.14 (och senare) samt Windows 10/11

Mac OS 10.14 (och senare) samt Windows 10/11 Max antal funktioner per program: 96 (8-12) st

Loupedeck Live 5 / 6 Betyg 2 590 kr Pris För Minimalt format, tålig konstruktion, grymt djuplodad mjukvara, hög flexibilitet, flera förskapade programlösningar, gott om instruktionsfilmer och demos för nya användare. Emot Lite hög inlärningströskel, vi hade gärna sett att alla våra anpassningar sparades både i enheten och i molnet så att vi direkt kan använda Loupdeck Live på alla enheter samt växla till våra inställningar när vi använder andras enheter (det senare kan vi genom import, men vi skulle vilja ha båda alternativen). Rekommenderas till Oavsett om du jobbar professionellt, spelar eller bara vill förenkla ditt vardagsarbete är Loupedeck live ett mycket trevligt tillbehör som växer med uppgiften.

