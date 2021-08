Philips 498P9 5 / 6 Betyg 9 995 kr Pris För Stabil konstruktion, jämn och hög bildkvalitet över hela skärmytan både sett till färger och ljusstyrka, integrerad KVM-switch, bra integrerat ljud. Emot Vi hade gärna sett en QI-lösning i skärmfoten, riktigt bra för både arbete och underhållning men inte bäst på något, vi saknar en smartare lösning för att hantera kablar. Rekommenderas till Detta är en riktigt bra, allsidig skärm som även tillfredsställer de mer krävande användarna.

Philips 498P9 är en rejäl skärm som funkar bra till både jobb och nöje, med optimerad LED och integrerad KVM-switch för dina tillbehör. Dessutom är priset klart tilltalande.

Vi har under flera år sett en trend där skärmar tenderar att bli allt större. Och trots att 49-tummare fortfarande ses som på gränsen till för stora har flera tillverkare modeller för både gaming och per professionellt arbete med just detta mått – ett mått som motsvarar två traditionella skärmar på 27 tum. Philips 498P9 är en skärm som ligger lite mellan ovan nämnda kategorier då den har egenskaper för att både optimera spelande samtidigt som skärmen erbjuder en bra färgrymd för mer grafiskt inspirerat arbete.

Stabilt ställ

Philips 498P9 är en svängd skärm som har en böjning på 1800R vilket är den vanligaste svängningen på dagens skärmar. Till det yttre mäter den, med stativet i maxhöjd, 1194 x 568 x 303 millimeter och väger 15,2 kilo. Det ger oss en effektiv visningsyta på 1193,5 X 335,7 millimeter vilket ger en bra indikation om de slimmande kanter som Philips använder sig av och som faktiskt gör det möjligt att placera två 498P9-skärnar bredvid varandra, eller använda skärmens VESA-fästen och placera en ovanför den första. I det senare alternativet bör den övre skärmen placeras upp och ner för att minimera kanterna i mitten.

Skärmen är, både sett fram- och bakifrån spartanskt utformad med minimala detaljer som sticker ut vilket vi helt klart uppskattar på en skärm som primärt ska ses som en kontors- eller produktivitetsskärm. VESA-fästet på baksidan är placerat i mitten där vi monterar det medföljande stället som låter oss justera skärmen i upp till 130 millimeters höjdskillnad. Vi kan även via stället luta skärmen mellan -5 och + 10 grader samt vrida den 20 grader i vardera riktningen.

Stället i sig har en svart stålfot utformad som en kvadratisk ram vilken tar förhållandevis liten plats men som ändå erbjuder en hög grad av stabilitet när vi justerar skärmen. Som så ofta hade vi gärna sett en lösning där stället även agerat QI-laddare för tangentbord och möss med mera, vilket gjort ytan än mer effektiv.

I en liten urfasning i den nedre delen av baksidan har Philips placerat skärmens anslutningar. Vi får dubbla HDMI-portar och en Displayport-anslutning. Vi får även dubbla USB 3-ingångar samt totalt fyra USB 3-utgångar varav en är anpassad för snabbladdning av exempelvis mobiler. Slutligen så finns här även ett hörlursuttag.

En smart lösning är att skärmen har en integrerad KVM-omkopplare vilket gör att vi kan ansluta två datorer till samma skärm som sedan delar på ett och samma tangentbord och mus vilka vi enkelt växlar mellan från skärmen. För att göra detta än mer effektivt kommer modellen även med stöd för PBP (bild intill bild) för två enheter. Vi hade dock gärna sett en lösning för att hantera alla anslutna kablar som hänger löst om du inte binder upp dem med exempelvis kardborreband manuellt. Här hade det varit snyggt och smidigt med någon form av integrerad hållare som lett dem ut via skärmens fot.

I skärmen finns även dubbla högtalare om vardera fem watt. Vi blev förvånade över den renhet och även till viss del det djup som dessa erbjuder och de fungerar utan problem som primär ljudkälla både vid digitala möten och för enklare underhållning.

Bra färghantering

Vi fortsätter med själva skärmen som jobbar med en högsta upplösning på 5 120 x 1 440 pixel vid 70 hertz och 109 PPI. Skärmen har en ljusstyrka på 450 cd/m² och en svarstid på 5 millisekunder. Ser vi till bildförbättringsteknikerna stöder skärmen Adaptive-sync för stabil, störningsfri prestanda i alla sammanhang. Vi får även Philips LowBlue-läge som minskar andelen skadligt kortvågigt blått ljus och Philips flickerfree-teknik som framför allt när vi jobbar under lite lägre omgivande ljus ger oss en märkbart behagligare skärmbild under långa arbetspass.

När vi kommer till färghanteringen har Philips 498P9 stöd för 103% NTSC, 121% sRGB och 91% Adobe RGB vilket i kombination med ett Delta E-värde på under två ger en naturlig bild med mycket bra färger över hela färgskalan, vilket delvis brukar känneteckna just VA-paneler jämfört med TN-paneler, men som däremot inte kan jämföras med Quantum dot-belysta skärmar vilka många gånger når långt över 100% Adobe RGB. Till detta har Philips även fabrikskalibrerat skärmen sett till ljusstyrka och färgbaserad jämnhet över hela skärmen, som här ska ligga inom ett intervall av 97–102%

Skärmen hanteras via knappar på den undre högra nederkanten där vi även hittar en strömknapp som dock inte stänger av strömmen helt, skärmen förbrukar cirka 0,3 watt i detta läge. Beroende på hur vi sedan använder skärmen får vi en snittförbrukning, i eco-läge, på cirka 44 watt vilket i normalläge går upp till cirka 67 watt. Det är ganska bra för en skärm i den här storleken.

Philips 498P9 håller i längden

Tittar vi sedan vidare på just miljötänket uppfyller skärmen Energystar 8.0, EPEAT, RoHS och är TCO-certifierad samtidigt som den är tillverkad av 35 procent återvunnen plast och med en MTBF (Mean time between failures) på hela 70 000 timmar får vi en bred bildvisare som i teorin håller för nästan åtta års 24/7-drift. Det bör vara tilltalade för både företag och privatanvändare som söker en långvarig investering.

Var passar då Philips 498P9 bäst? Faktum är att vi inte hittar något område som är en 100-procentig träff. Det finns spelskärmar som är snabbare om det är detta som eftersträvas och det finns grafiskt och färgmässigt mer korrekta skärmar om detta är det yttersta behovet. Men för dig som vill ha en skärm för att både kunna arbete i varje fall semiprofessionellt med allt från normala Office-program och till grafiska lösningar som Adobes programsvit och vill kombinera detta med olika former av underhållning, som att spela eller kolla på film, skulle vi säga att detta är en mycket konkurrenskraftig “multiskärm” som framför allt har en klart vettig prisbild.

Philips 498P9 5 / 6 Betyg 9 995 kr Pris För Stabil konstruktion, jämn och hög bildkvalitet över hela skärmytan både sett till färger och ljusstyrka, integrerad KVM-switch, bra integrerat ljud. Emot Vi hade gärna sett en QI-lösning i skärmfoten, riktigt bra för både arbete och underhållning men inte bäst på något, vi saknar en smartare lösning för att hantera kablar. Rekommenderas till Detta är en riktigt bra, allsidig skärm som även tillfredsställer de mer krävande användarna.

SPECIFIKATIONER Philips 498P9:

Tillverkare : Philips, www.philips.se

: Philips, www.philips.se Cirkapris : 9 995 kr inkl. moms, 7 996 kr exkl. moms

: 9 995 kr inkl. moms, 7 996 kr exkl. moms Mått : 1194 x 568 x 303 mm

: 1194 x 568 x 303 mm Vikt : 15,2 kg

: 15,2 kg Paneltyp : VA-LCD

: VA-LCD Panelstorlek : 48,8 tum

: 48,8 tum Bildförhållande : 32:9

: 32:9 Maximal upplösning : 5 120 x 1 440 pixel vid 70 Hz

: 5 120 x 1 440 pixel vid 70 Hz Svarstid : 5 ms

: 5 ms Ljusstyrka : 450 cd/m²

: 450 cd/m² Färgomfång : NTSC 103%, sRGB 121%, Adobe RGB 91%

: NTSC 103%, sRGB 121%, Adobe RGB 91% Delta E: <2

<2 Anslutningar : 2 st HDMI + 1 st Displayport + 4 st USB 3.2 + 2 st USB 3.2 upp

: 2 st HDMI + 1 st Displayport + 4 st USB 3.2 + 2 st USB 3.2 upp Högtalare : 2 x 5 watt

: 2 x 5 watt Multibild : PbP

: PbP Höjdjustering : 130 mm

: 130 mm Swivel : -/+ 20 grader

: -/+ 20 grader Lutning: -5~10 grader