AWS bjuder på en kombination av avancerad AI, RL och ML tillsammans med en hög portion lekfullhet för morgondagens utvecklare

Onsdagen den 11 maj 2022 höll AWS sitt årliga, lokala event, AWS Summit på Stockholmsmässan i Älvsö. Då eventet tagit en paus under pandemin så var det en informationstörstig skara på närmare 7 000 personer som tagit sig till mässan för att lyssna på några av de över 50 olika sessioner som erbjöds, besöka expodelen, nätverka med likasinnade eller såklart lyssna på den inledande keynoten som hölls av Marielle Lindgren, AWS’s nya GM för Norden och Benelux.

Massiv ökning av data

Den individuella del som troligen lockade flest åhörare var nog ändå AWS VP för Compute Services Deepak Singh som under sitt Keynote gav en bredare bild över hur världen har blivit än mer digital än vi kanske förstår eller tänkte på och att insikten av data, ML och DL i allt större uträckning används av företag som traditionellt sett inte har denna koppling. Ett exempel på det senare var Kone, ett företag som de flesta av oss troligen bara förknippar med hissar och som trots att de sköts av maskiner och datorer ändå primärt känns som ett mer analogt företag vid första tanken, mer om detta nedan.

Deepak pratade även om hur mängden data som samlas in varje år ökar i en allt snabbare takt än vi kan förutse och trots mängder av bedömningar från flera analytiker så har den verkliga mängden data som produceras och lagras alltid överstig dessa. Som exempel lyfte Deepak all data som samlas in under ett Formel1 race där varje bil är utrustade med mängder av sensorer och kameror som strömmar data i realtid och där bara sensorerna från varje bil under ett lopp genererar mer än fyra terabyte data och över en miljon datapunkter per sekund. Mycket av denna data ska i realtid samlas in och bearbetas av AWS ML motorer för att bistå personalen i teamet och slutligen föraren med avgörande information om bana, motståndare och mycket mera.

Det är oerhört svårt att förstå den mängd data som genereras och lagras varje år och petabyte, exa byte eller andra mått blir bara en massa nollor som vi inte kan relatera till. Men om vi tänker oss en klassisk hårddisk på en terabyte. Med den data som skapas i år så skulle vi kunna stapla denna typ av diskar från jorden till månen och tillbaka – femton gånger, berättar Deepak.

Det som i nästa steg gör allt så mycket mer intressant är hur alla denna data ska användas och hur vi på AWS kan hjälpa våra kunder att på effektivast sätt få ut den insikt som just den kunden behöver från den typen av data. För att kunna göra detta på både ett kostnadseffektivt och prestandaeffektivt sätt så har AWS alltid jobbat med olika former av instanser och olika former av databaser som är optimerade för respektive ändamål och även här kan vi se en explosion av lösningar där vi på bara några år gått från ett antal instanser som kan mätas i tvåsiffrigt tal till att nu, 2022, kunna erbjuda över 500 olika modeller och databaser som i det närmaste är helt skräddarsydda för respektive uppgift.

En stor bidragande anledning till denna ökning av alternativa instanser kan direkt kopplas till AWS Nitro. Tidigare så har en virtuellt uppbyggd infrastruktur varit konstruerar enligt principen att hypervisorn skyddar både den fysiska hårdvaran och systemets bios genom att virtualisera CPU, lagring och nätverket samtidigt som den tillfört en gedigen stack med lösningar för att hantera allt.

Med Nitro, som är den nya underliggande plattformen i AWS senaste EC2 instanser, så har det blivit möjligt att delvis separera dessa funktioner för att avlasta dem mot en dedikerad hård- och programvara och på detta sätt ytterligare optimera resursutnyttjande och prestanda för alla typer av belastningar och behov. Detta ger förutom bättre prestanda och mer effektiv prishantering även möjlighet till snabbare innovation, bättre totalintegration av bland annat olika hypervisor samt tack vare en minimerad attackyta en markant förbättrad säkerhet med minimal risk för mänskliga fel eller manipulering.

Ytterligare en stor fördel med Nitro är att plattformen ger oss möjlighet att acceptera Apples Mac instanser i EC2. Dessutom så blev det möjligt att komplettera tidigare Nvidia baserade GPU lösningar med alternativ baserade på AMDs GPUer. Slutligen så ser vi här även att Nitro är kärnan i vårt senaste egentillverkade Chip kallat AWS Trainium vilket kompletterar våra två tidigare lanserade chip i form av AWS Inferntia och Graviton2 berättar Deepak.

Nya möjligheter

Nu är det inte bara antalet instanser som gjort AWS till vad företaget är idag utan det är främst taket som nya innovativa lösningar lanseras som under året lockat företag som Yelp, iRobot, Zillow, Pintrest och Airbnb med många flera. Företag som alla börjad med en idé om att underlätta för slutanvändaren inom olika områden och som alla har molnet som den gemensamma nämnaren. Med över 3000 nya innovationer bara under senaste året så lockar så AWS både nya och befintliga företag i alla storlekar och över alla tänkbara marknader.

Under AWS Summit fick vi möjlighet att lyssna på och träffa flera av dessa företag som verkligen visar på vilka möjligheter som AWS plattform ger för både nya, innovativa företag som befintliga företag vilka söker nya vägar att bredda sina tjänster.

Vi börjar här med Kone, ett finskt företag som grundades redan 1910 och som primärt tillverkar och monterar hissar och rulltrappor. Företaget använder idag AWS som en grund för att bland annat effektivisera sin service till slutkunderna. Genom att koppla upp hissar mot molntjänster så kan tekniker redan innan de kommit på plats ha stor kännedom om eventuella problem som kan uppstå och tack vare detta påbörja felsökningen och kanske även ha en lösning redan när de kommer fram. Detta sparar både tid och ger en bättre service för slutkunden. Men integrationen stannar inte här utan Kone jobbar även på lösningar som kan hjälpa både boende och besökande genom att exempelvis bara släppa av externa paketbud på den våning som paket ska levereras på eller där man i kombination med olika positioneringstjänster kan guida besökare till rätt lägenhet eller butik om vi pratar större köpcentrum. Det finns även planer på integration med olika servicerobotar på till exempel hotell där de senare ska åka med förfriskningar till ett specifikt rum så kan hissarna synkas med exakt var dessa robotar befinner sig och hela tiden optimera tiden.

Vi jobbar även med integration med andra system. Tänk dig att du och din kollega bokat ett gemensamt möte i ett mindre mötesrum. På väg till detta möte så väljer din kollega att bjuda in ytterligare personer till mötet vilket gör att rummet i detta fall blir för litet. Detta kommer då hissen att känna till och kan direkt, i samverkan med andra system, hitta ett större rum och sedan med automatik lämna av dig och övriga medverkade på korrekt våning. Allt för att underlätta och avlasta vår annars alltmer stressade vardag berättar Antti Koskelin, Senior VP och CIO på KONE.

Framtidens programmerare

Går vi så till motpolen av företags så mötte vi imagiLabs, ett företag som grundades 2018. Företaget har tagit fram ett koncept för att på ett enkelt, roligt och pedagogiskt korrekt sätt lära ut grunderna till programmering till barn i allmänhet och framför allt flickor som många gånger får stå tillbaka på den tekniska sidan. ImagiLabs bygger sin lösning på ett enkelt gränssnitt som via en app, på ett lekfullt vis, lär barn grunderna i programmering.

Det som gör denna lösning så mycket mer intressant är att vi i Sverige till sommaren 2022 står inför en helt ny grundskolelag där programmering kommer att få en mer framträdande roll. Tanken med denna är så klart mycket god men lite som när skolan för ett par decennier sedan skulle datoriseras på olika plan så saknas det i väldigt många skolor kompetens för att hantera och lära ut denna tilltänkta programmeringskunskap på rätt sätt.

Men med imagiLabs så finns färdiga program för både lärare och elever där lärarna först genomgår en kort, och lätt utbildning för att sedan kunna använda plattformen med sina elever. Ytterligare ett plus med denna lösning är att företaget har lokal representation i Sverige vilket gör att startsträckan för skolor och elever blir kortare jämfört med alternativa globala lösningar.

Träningsinspirerad gaming

Nästa företag som också visade upp en helt annan sida av molnintegrerad datahantering var Norska PlayPulse som enkelt utryckt tagit fram en lösning som gamifierar ett traditionellt träningsredskap. För som de flesta av oss känner till kan spelade uppta en stor del av dygnets 24 timmar vilket i dessa fall många gånger leder till att andra områden, som träning, kan få stå tillbaka vilket i sin tur kan komma att leda till en sämre allmänhälsa.

Men tack vare Playpulse så kan detta snart vara blott ett minne då företaget kombinerat en traditionell, fast monterad, träningscykel med en stor, svängd skärm, en integrerad dator och en specialdesignad spelkontroll i en produkt.

Lösningen erbjuder ett stort antal spel, vissa som kommer med enheten från start och vissa kommer att lanseras som monbasreade prenumerationstjänster. Det som gör det hela så intressant är att cykeln inte bara är en cykel utan direkt interagerar med spelet. Så när vi, låt säga, vill låta vår pansarvagn köra framåt så måste vi trampa och vill vi backa så måste vi trampa bakåt. För att sedan köra fortare, ja precis, då måste vi trampa fortare och stället för att gå till gymmet och känna oss plågade i 30–45 minuters spinning pass kommer tiden här garanterat att flyga fram.

Till detta så har Playpulse även utvecklat olika nivåer av multimodes där vi möter andra gamingcyklar som antingen kan vara placerade som på ett gym eller där vi använder molnet för att tävla med en mer global skara kombattanter. Produkten finns redan att beställa och detta är utan tvekan en produkt som undertecknad kommer att spendera många timmar på.

Deepracer

När vi sedan pratar om att kombinera nytta med nöje så har även AWS en egen lösning som går under namnet Deepracer. Detta är i grunden ett sätt för utvecklare att börja använda reinforcement learning eller RL som i sin tur är en avancerad form av machine learning eller ML teknik som rätt använt och programmerat lär sig olika former av komplexa beteenden utan att användaren behöver bygga någon direkt träningsdata som programmet kan / behöver jobba med.

I Deepracers fall så handlar detta om att utvecklare ska skriv ta fram en kod som låter en racerbil i skala 1:18 köra själv genom att via en kamera i realtid analysera vägen framför och sedan automatiskt styra, gasa och bromsa. Runt om i värden så anordnas sedan olika tävlingar där varje bil sedan möter andra bilar och där den som snabbast tar sig runt med den bästa och mest korrekta körstilen vinner.

Då bilarna är molnuppkopplade så kan utvecklarna sitta var som helst och tack vare detta även uppdatera och optimera sin kod under racet. Dessa race körs både rent fysiskt, som under summit, och digitalt där virtuella race körs fortlöpande och precis som med både Playpulse och imagiLabs med många flera så ser vi hur detta nya tankesätt, där nytta och nöje verkligen går hand i hand lockar helt nya typer av användare och utvecklare vilket är precis vad som behövs – en utökad bredd att lösa befintliga och nya utmaningar, allt till stora delar tack vare AWS.