Corsair Vengeance RGB DDR5 5 / 6 Betyg 3 683 kr Pris För Snygg RGB integration, hög XMP frekvens med matchade låg Cas, bra OC potential, effektiv och snygg fläns Emot Lite höga för vissa luftkylare Rekommenderas till Med rätt processor och moderkort är detta superminnen för allt från gaming till produktivt arbete

Välkylda ARGB DDR5 minnen för de senaste AMD- och Intelplattformarna

Som med all ny teknik så tar det en tid innan produkterna börjar hitta rätt. Detta är något som vi verkligen fått uppleva med DDR5 minnen där vi både fått se moduler som presterat riktigt bra i olika frekvenser och stött på moduler som haft stora problem med både frekvens och timing baserat på moderkort och biosversioner. Men lagom till Intels lanseras sin 700 serie och AMD lanserar sin Zen 4 plattform med Ryzen 7000 processorer så känns det som att minnes- och moderkortstillverkare har hittat rätt och vi ser nästan uteslutande högpresterande DDR5 minnen med högsta stabilitet och låga latenser. Ett utmärkt exempel på detta är Corsairs senaste uppdatering av sin Vengeance serie kallade kort och gott RGB DDR5.

Tiozoners RGB

Modulerna mäter 135 x 8 x 56 millimeter och kommer med svart värmeavledande aluminium på sidorna med en längsgående topplacerad frostvit plastskena vilken är försedd med tiopunkters ARGB. Denna lösning ger ett jämnt sken som enkelt synkas med moderkortets, eller övriga komponenters RGB integration alternativt konfigureras via Corsairs egen lösning Icue där minnena kräver version 4.26 eller senare. Värt att vara lite extra uppmärksam på är annars just minnets höjd som kan krocka med vissa lägre luftburna processorkylare.

Med standardinställningar i bios så identifieras minnena som DDR5-4800 megahertz med CL40-40-40-58. Men modulerna stödjer även XMP3.0 där de direkt identifieras som DDR5-6000 megahertz med CL36-36-36-65 vilket är ganska imponerade med tanke på att Corsairs första vända med DDR5-5200 minnen bara nådde CL40. Så här får vi högre frekvens med lägre latens.

När vi växlar över till XMP läge så kommer även strömmatningen att påverkas och vi går från standardmatningen på 1,1 volt till 1,25 volt vilket så klart har en viss inverkan på värmeutvecklingen men vid våra mätningar baserade på Asus ROG Strix Z690-I Gaming WiFi moderkort tillsammans med en Intel I9-12900K processor så var differensen vara två grader vilket i det närmaste är försumbart.

Hög minnesbandbredd

När vi sedan tittar till minnesprestandan så använde vi SiSoftware Sandra version 31.99 där vi med XMP inställningar nådde en minnesbandbredd på 71,3 gigabyte per sekund vilket kan jämföras med 58,5 för standardinställningar. Modulerna visar på en minneslatens på 29,5 nanosekunder med en intern bandbredd för minnescachen på 526 gigabyte per sekund.

Vi körde sedan PassMarks Memory Transfer Rate test där vi nådde 22 173 megabyte per sekund vilket är det snabbaste resultat vi uppnått. Ser vi till vidare överklockning så beror detta som med all överklockning på flera faktorer som bland annat chippens kvalité och moderkort samt processor som används. Vi testa att köra dessa vid 1.3 volt och fick då en helt stabil lösning vid 6200 megahertz. Vi testade även att maximera frekvensen till 6 600 megahertz vid 1.4 volt men trots ett otal kombinationer av latenser så fick vi inte systemet fullt stabilt under hög belastning. Vi testade även att optimera cas värdena vid XMP hastighet och lyckade här komma ner i C32 med bibehållen stabilitet.

För att testa just stabiliteten så använde vi oss av MemTest64 där systemet fick stå i en loop under 30 minuter för att klassas som stabilt. För att kort sammanfatta så är Corsair Vengeance RGB DDR5 6000 megahertz moduler definitivt våra nya favoriter för högpresterande DDR5 minnen både tack vare en hög stabilitet och bra OC potential med effektiv kylning och snygg RGB.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Corsair, www.corsair.com

: Corsair, www.corsair.com Cirkapris : 3 683 kr inkl. moms, 2 946 kr exkl. moms

: 3 683 kr inkl. moms, 2 946 kr exkl. moms Mått : 135 x 8 x 56 mm

: 135 x 8 x 56 mm Kapacitet : 2×16 GB

: 2×16 GB Latens : 36-38-38-76

: 36-38-38-76 Spänning : 1,25 volt

: 1,25 volt Frekvens : 6 000 MHz

: 6 000 MHz Kylfläns: Aluminium RGB: tiopunkters i toppen