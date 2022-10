Fördjupat samarbete mellan Red Hat och Nutanix

Artikeln är en del av ett kommersiellt samarbete mellan Nutanix och Datormagazin.

Red Hat och Nutanix partnerskap underlättar leveransen av öppen, hybrid multicloud-integration för alla typer av företag.

Det har nu gått cirka ett år sedan Nutanix och Red Hat, två giganter inom hybrid multicloud computing, tillkännagav ett strategiskt partnerskap som gör det möjligt att bygga, skala och hantera molnbaserade applikationer både på plats och i hybridmoln. Samarbetet sammanför branschledande teknologier vilka möjliggör installation, interoperabilitet och hantering av Red Hat OpenShift samt Red Hat Enterprise Linux med Nutanix Cloud Platform, inklusive Nutanix AOS och AHV.

Datormagazin träffar Joel Lindberg Systems Enginering Manager på Nutnix och Fevzi Konduk, Head Of Ecosystem Market Incubation för EMEA på Red Hat för att få en närmare bild av vad samarbetet innebär för företagens kunder, i både Norden och på global nivå, och hur de upplevt den första tiden av detta samarbete.

Grunden i Open Source

När vi i mer generella drag tänker på Nutanix och Red Hat så ser vi två tekniskt djuplodade företag som båda bidragit med enorma innovationer på tekniksidan. Många förknippar nog Nutanix med en hyperkonvergerad infrastruktur och Red Hat med olika lösningar baserad på öppen källkod. Men vad färre vet eller kanske tänker på är att även Nutanix bygger på teknik som är direkt kopplad mot just öppen källkod.

I Nutanix AHV hittar vi nämligen en stomme baserad på KVM, vilket är en teknik som är född ur Red Hat. För dig som inte känner till KVM så står det för Kernel based Virtual Machine och är en öppen källkod-baserad teknik som är inbyggt i Linux och som låter Linux agera som eller byta roll till en hypervisor, som låter multipla isolerade VM:s köra på en värdenhet.

Men trots en nära koppling sett till denna bakgrund har steget mellan företagen under åren varit ganska stort. Detta då Red Hat innan samarbetet inte supporterat Nutanix Hypervisor vilket inneburit att de företag som valt att blanda de båda företagens tjänster och lösningar riskerade att delvis hamna utanför de mer traditionella supportlösningar som erbjudits.

Men från och med den 29 juli 2021, då det nya samarbetet blev officiellt, är Nutanix AHV numera ”certified hypervisor” för Red Hat Enterprise Linux eller RHEL, vilket bland annat innebär att Nutanix Cloud Platform numera är ett så kallat preferred choice för HCI för både RHEL och Red Hat OpenShift samtidigt som Red Hat OpenShift blir motsvarande preferred choice för enterprise full-stack Kubernetes på Nutanix cloud plattform.

Fevzi Konduk vid Red Hat berättar att företagen haft olika former av samarbeten under flera år, men att dessa har varit mer baserade på case-by-case-lösningar.

– Men till och från så dyker det upp större case som kräver både ett mer omfattande och långtgående samarbete, säger Fevzi Konduk.

Och det var precis vad som hände. Ett par större fall – varav ett var kopplat till Sverige – gjorde att företagen beslutade sig för att ta samarbetet ett steg längre.

– Det låg bakom att vi på allvar satte oss och tittade på hur vi skulle kunna skapa det bästa tänkbara partnerskapet, och detta primärt inte för våra bolag utan för våra gemensamma kunder, vilket alltid är den del i ekosystemet som är viktigast, säger Konduk.

Efter att samarbetet blev färdigt har det hållits flera workshops med folk från både Nutanix och Red Hat där företagen sett över hur de ska jobba mot slutkunder för att det på bästa sätt ska gagna dem, berättar Joel Lindberg vid Nutanix.

– Ser vi till den nordiska och svenska marknaden så har vi sedan många år en rätt bra kontroll på varandra och vilka kompetenser som finns, vilket har underlättat denna process. Det känns som att vi i nuläget har hittat rätt vilket vi även hoppas att våra kunder märker, säger Joel Lindberg.

Förutom de stora ”kundcasen” tror Lindberg även att Nutanix nya CEO, Rajiv Ramaswami, underlättat samarbetet.

– Han har haft ett lite annat fokus med en klarare agenda jämfört med Dheeraj Pandey (Nutanix tidigare CEO, reds. anm.) som till viss del var mer av en visionär. Det var helt rätt under grundandet av företaget och våra första år, men som nu strategiskt helt korrekt, lämnat vidare för nästa fas. En fas där Nutanix i än större utsträckning kommer att fokusera på det vi är bäst på, som att bygga en stabil skalbar infrastruktur med hög valbarhet vilket gjort oss unika, medan andra områden till viss del kommer att lösas just genom närmare partnerskap, säger Joel Lindberg.

Gemensam roadmap

Den globala marknaden har under de senaste åren gått allt snabbare mot en kombinerad on-prem och hybrid molnstrategi. Något som delvis, säkerligen, även accelererats ytterligare på grund av såväl pandemins inverkan och de allt större oroligheter vi upplevt under de senaste månaderna sett till världsläget i stort. Det har blivit allt viktigare för företag att inte vara låsta vid en lösning utan allt fler väljer flexibla lösningar där de erbjuds friheten att bygga, köra och hantera applikationer oavsett lokalitet och skala. Genom att till fullo stödja RHEL och Red Hat OpenShift på Nutanix flexibla molnplattform i en certifierad och supporterad miljö erbjuds kunderna klassledande Enterprise-lösningar som sträcker sig över alla tänkbara miljöer.

Nu räcker det så klart inte med att bara erbjuda fullt stöd och interoperabilitet mellan de båda systemen utan den viktigaste faktorn hittar vi i den kompletta supporten. Kunder som är i behov av någon form av teknisk support kommer numera att gynnas av den kombinerade expertisen från både Nutanix och Red Hats globala supportteam vilka kommer att arbeta tillsammans för att snabbt hitta lösningar som stäcker sig över företagsgränserna.

– Som partners sträcker sig vår gemensamma vision om att stötta och supporta våra gemensamma kunder även längre än traditionella för- och efterförsäljningsengagemang, säger Joel Lindberg vid Nutanix.

kunderna vet att de alltid kommer att få hjälp, inte bara under begränsade tider som kan bli fallet med mer kortsiktiga partnerskap kopplade mot unika case

Genom gemensamma ingenjörsinsatser, gemensam roadmap- och produktplanering ska Nutanix och Red Hat fokusera på interoperabilitet, vilket ska ge ytterligare kundvärde för både RHEL och Red Hat OpenShift som körs på Nutanix Cloud Platform. Företagens, till viss del, gemensamma roadmap ska göra det enklare för kunden att se vad företagen kan och kommer att kunna erbjuda över tid.

– Och kunderna vet att de alltid kommer att få hjälp, inte bara under begränsade tider som kan bli fallet med mer kortsiktiga partnerskap kopplade mot unika case, säger Fevzi Konduk vid Red Hat.

Grunden till en bra support byggs redan i de primära faserna av införsäljning och planeringsstatidet och här ser företagen en klar fördel med partnerskapet.

– Tidigare har Red Hat oftast kommit in i en senare fas då vi jobbar högre upp i stacken mot primärt operativsystem, lagring och likande delar, vilket gjort att om något inte fungerat optimalt så har det, för kundens skull, tagit onödigt lång tid att komma fram till den lösning som är bäst, säger Konduk.

Tack vare samarbetet är Red Hat med i diskussionen och planeringen redan från start vilket gjort det enklare att skapa en helhetsbild och därmed kunna ge bäst möjliga support.

– Låt säga att en kund ringer och har problem med en storagedel på den här hyperkonvergerade Nutanix-infrastrukturen som skapar ett problem i RHEL, som är operativsystem. Då har vi ett back-to-back-samarbete med Nutanix där vi delar informationen för att lösa problemet tillsammans på snabbast sätt, säger Fevzi Konduk.

– Det är helt korrekt som Fevzi säger, fyller Joel i. Nutanix och Red Hat har rent generellt haft olika kontaktvägar in på företag och kommit in i olika faser av projekt. Vi, Nutanix, pratar oftast med de som hanterar infrastruktur, servrar, lagring och virtualisering medan Red Hat oftast pratat med utvecklare och DevOps, vilka är mer kopplade mot appar och operativsystem. När vi nu kan kombinera dessa kontaktytor och dra nytta av varandras kompetens och tidigt kunna planera tillsammans kommer vi i ett läge där det för kunden del blir ett 1+1=3 scenario.

Mönstren sitter djupt

På samma sätt som att Nutanix och Red Hat tidigare jobbat i olika faser av projekten har företagen många gånger även lite slentrianmässigt placerats i olika fack. Nutanix hamnar ofta i infrastrukturfacket medan Red Hat kanske delvis hamnat i ett fack kopplat mot utvecklare och containers. Detta stämmer så klart, men båda har så mycket mer att erbjuda både som separata företag men framför allt som partners, och här finns det en del att jobba på. För precis som med Microsoft, som de flesta antagligen förknippar med Windows och Office trots att företaget även jobbar med bland annat hårdvara i form av datorer och gaming via Xbox, så kan det vara svårt att ändra en bild av ett företag när den väl fått fäste.

Till detta har världen under de senaste två åren genomgått två händelser som inte bara kommit att påverka mänskligheten i sig utan även haft en stor inverkan på hur vi ser på och använder olika tekniska lösningar. Vi syftar här så klart på dels pandemin som i mångt och mycket helt förändrat vårt tankesätt om hur vi jobbar, dels kriget i öst där vi i flera led sett hur snabbt förutsättningar kan förändras på alla plan och där företag idag behöver tänkta efter både två och tre gånger hur deras infrastruktur är uppbyggd, var data lagras och hur appar är spridda över olika system för att minimera riskerna.

– Trots att vi har en tydlig stämpel där vi direkt förknippas mot infrastruktur och delvis även mot servrar har vi som företag fortlöpande förändrats och vidareutvecklats, säger Joel Lindberg vid Nutanix. Dessutom har vi, som många känner till, kommit så långt i vårt sätt att automatisera och förenkla att mycket av det arbete som normalt förknippas med en hyperkonvergerad infrastruktur faktiskt delvis hanteras med hjälp av våra tjänster. Det har i sin tur inneburit att vi på tekniska sidan börjar flytta oss uppåt i stacken och arbetar sedan ett par år tillbaka mer med applikationslagret, säger Joel Lindberg.

Han nämner även nya allt viktigare områden som säkerhet och miljö, där företaget behöver bli bättre på att kommunicera ut lösningarna de erbjuder.

– Under det senaste året har vi sett fler tydliga exempel på hur viktigt det är att bygga en flexibel lösning med hög säkerhet där kunden snabbt kan flytta både data och applikationer i stället för att vara inlåsa i ett system, och ser vi då till vad vi tillsammans med Red Hat kan erbjuda så har jag svårt att se något företag som inte skulle passa in och dra nytta av våra lösningar, säger Joel Lindberg. Sedan har vi en del som är av lite extra stort intresse här i Sverige och det gäller miljön och hållbarhet. Här tänker jag då inte bara på grön IT som begrepp utan det handlar lika mycket om investeringar där vi bara satsar på hållbara bolag, och här ligger vi redan långt framme vilket borde tilltala kunder, säger Lindberg.

Konsolidering med mindre servrar som drar mindre ström och upptar mindre utrymme, är ett exempel. Att företaget till stor del kan erbjuda lösningar där kapacitet bara används när den behövs, ett annat.

Fevzi Konduk tillägger att just pandemin verkligen har skapat ett förändrat ”mindset” och nya accelererade IT-investeringar som inte riktigt gick att förutse innan. Till exempel använder allt fler företag olika typer av VPN-lösningar och de digitala möten som bara vissa utnyttjade innan pandemin är numera vardag även inom mindre IT-fokuserade företag. Till detta ser vi även att de flesta, i varje fall lite större företag, hanterar data på nya sätt vilket passar företagens samarbete och gemensamma kunder än bättre.

Ett partnerskap för framtiden

Tack vare det fördjupade samarbetet kommer Nutanix och Red Hat fokusera på att leverera ett ökat värde för samtliga kunder som kör RHEL och Red Hat OpenShift på Nutanix och i erbjuda den bästa lösningen för kunden vid varje unikt tillfälle både nu och i framtiden.

det bästa är att vi får en fullstack Enterprise Kubernetes och kan köra Open Shift på Nutanix plattform. Detta ger kunderna den bästa innovationen från två världar

Något som talar för att detta är ett partnerskap som troligen kommer att växa med tiden är den gemensamma nämnaren i form av mjukvara. Som nämnts innan befinner vi oss i en värld där dagens sanningar kan se helt annorlunda ut i morgon och där vi kanske aldrig mer kan planera i detalj för flera år framåt. Men tack vare att mjukvaran numera alltid utvecklas så mycket snabbare jämfört med hårdvaran så finns få hinder som inte går att lösa, och med en plattform som har samma grund oavsett storleken på företaget skapas optimala och unika förutsättningar för till och med helt nystartade företag att växa, expandera och skala både upp och ner helt efter behov, marknad och yttre förutsättningar.

– För att kort sammanfatta vår syn på partnerskapet med Nutanix så skulle jag säga att det bästa är att vi får en fullstack Enterprise Kubernetes och kan köra Open Shift på Nutanix plattform. Detta ger kunderna den bästa innovationen från två världar. Vi har kunnat göra detta även tidigare men det har inte varit supporterat vilket gjort att allt varit mer omständligt, säger Fevzi Konduk vid Ret Hat.

Han uppger att de nu kan erbjuda en rikare lösning med snabbare hantering i alla led. Att de ger det bästa för både native cloud och virtuella applikationer och med företagens gemensam raodmap får kunderna koll på vad väntas framöver.

– Det skapar en trygghet då de vet att de alltid kommer att få den hjälp som de efterfrågar. I Sverige och Norden har vi redan tidigare ett mycket nära samarbete, men med partnerskapet öppnas det upp möjligheter för att göra än mer tillsammans framöver, säger Fevzi Konduk.

– Ser vi till ett mer personligt plan så kommer som nämnts Red Hat från Open Source sidan och även om man har en enterprisesida så finns här en etisk och moralisk del som verkligen tilltalar mig på många sätt och som gör partnerskapet lite extra intressant. Jag tycker att våra företag kompletterar varandra på ett unikt sätt vilket ger kunderna unika möjligheter, säger Joel Lindberg. Till exempel erbjuder vi Carbon som förenklar och automatiserar mycket för IT-avdelningarna där DevOps aldrig behöver fundera på underliggande plattform eller operativsystem med mera. Sedan får vi Red Hats OpenShift som gör det möjligt att leverera annars djuplodad och komplex data från Kubernetes på kortast sätt. Tack vare dessa och likande gemensamma lösningar kan vi erbjuda kunderna den flexibilitet, agilitet och skalbarhet som alla företag behöver, säger Joel Lindberg vid Nutanix.