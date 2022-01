Intel Core i7-12700K 6 / 6 Betyg 4 190 kr Pris För Mycket effektiv processor som glänser under Windows 11 med sina kombinerade P- och E-kärnor. Lättkyld modell som har en hög överklockningspotential, stöd för Gen 5 och DDR5, både hög singeltråds- och multitrådsprestanda som är ett kraftigt lyft från föregående modell och som i flera lägen matchar betydligt dyrare Intel Core i9-12900K. Emot Kräver nytt moderkort, ingen kylare medföljer. Rekommenderas till Med lägre pris och i många fall jämförbar prestanda med toppmodellen 12900K är detta den i skrivande stund bästa och mest allsidiga processor du kan köpa för både gaming och arbete.

Intels senaste K-modell, Core i7-12700K, erbjuder bästa pris-prestandan i skrivande stund. Det här är en processor som passar lika bra i ett rent prestandasystem som gamingriggar.

När Intel under andra halvan av 2021 lanserade sin tolfte generations processorer var detta en av de mest intressanta lanseringarna från företaget på många år och vi fick stifta bekantskap med såväl en minskad litografi (äntligen) och framför allt en helt ny arkitektur som kombinerar prestandakärnor med mer energieffektiva dito. Precis som i dagens mobiler och datorplattor. Vi testade tidigt Intels toppmodell i9-12900K med toppresultat och klassade enheten som marknadens bästa processor. Denna gång har vi testat lillebror i7-12700K och vi kan redan här säga att vi i flera lägen måste omprioritera vår bedömning då det kommit en ny mästare på tronen, i varje fall ur vissa användarperspektiv.

Fler trådar

Intel Core i7-12700K är som namnet antyder en direkt efterföljare till elfte generationens i7-11700K och när nu den nya modellen lanseras ligger den på samma prisnivå som sin föregångare, men med en massa fördelar. 12700K har åtta, HT-kapabla, prestandakärnor och fyra effektiva kärnor vilket ger oss totalt 20 trådar, eller fyra fler jämfört med föregående modell.

Prestandakärnorna körs mellan 3,6 och 5 gigahertz medan de effektiva kärnorna ligger på mellan 2,7 och 3,8 gigahertz. Till detta ska tilläggas att den nya arkitekturen i sig, delvis tack vare en minskad litografi och delvis tack vare en allmän optimering, kan behandla nästan en femtedel fler instruktioner per klockcykel jämfört med föregående modell. Till detta får vi dessutom en helt ny form av cache som baseras på 25 megabyte L3 och 12 megabyte L2-cache jämfört med 16 megabyte smartcache för föregående modell.

Både 11:e och 12:e generationens modeller har en TDP (thermal design point) på 125 watt, men som vi nämnt redan vid testet av i9-modellen, så har TDP numera ersatts av Processor Base Power eller PBP som ska motsvara den mängd effekt som ska hanteras och transporteras bort under standardfrekvensens belastning. Denna kompletteras numera med Maximum Turbo Power eller MTP som talar om samma värde för enhetens maximala turboeffekts förbrukning under den tid som processorns kärnor kör i turboläge, även kallat PL2. Denna MTP är för 12700K 190 watt. Vad som sedan gör detta värde än intressantare jämfört med föregående modell är att Intel tagit bort sin 56-sekundersspärr för tillfällig boost till ett odefinierat värde som enbart är avhängt av kylförmågan, vilket i praktiken innebär att vi med rätt kylning kan ligga på extrema prestandanivåer över samtliga kärnor, under mycket lång tid.

Precis som i9-modellen kommer denna processor med stöd för både DDR4 och DDR5 där det är valet av moderkort som styr vilken minnestyp som vi ska använda. Till detta får vi 16 PCIe Gen 5- och fyra PCIe Gen 4-banor och såklart även Intels nya Thread Director som i realtid styr vilka processer som ska länkas mot de två ”kärntyperna”.

Flertråds-överklockning

Vid våra tester använde vi Asus topprankade kort Rog Maximus Z690 Extreme tillsammans med en sluten vattenkylning på 360 millimeter. Med denna bas lyckas vi köra samtliga prestandakärnor i 5,1 gigahertz samtidigt som de effektiva kärnorna låg på en stabil 3,9 gigahertznivå vid 1,29 volts vCore och en värmeutveckling som höll sig under 92 grader (oftast mellan 80–86). Troligen hade vi, med ett egenkonstruerat vattenkylningssystem lyckats ta processorn ytterligare något steg vilket vi hoppas kunna återkomma med en guide till inom kort. Nu ska även sägas att strömförbrukningen i detta läge så klart ökade även den och vi toppade här på 253 watt.

Intel Core i7-12700K är det bästa valet för de flesta

Vad som är extra intressant med vår uppmätta överklockningspotential är att denna modell ligger på i det närmaste samma frekvenser som tidigare testad i9-enhet, vilket gör att både spel och program som inte kan dra full nytta av de mer effektiva kärnorna bör prestera ungefär likvärdigt men med delvis lägre strömförbrukning, lägre värmeutveckling och framför allt till ett lägre pris. Vi testar denna tes ganska omgående och jämför återigen med vårt referenssystem baserat på Intels 11700K. Svaren låter inte vänta på sig utan talar sitt tydliga språk.

Vi körde totalt nio olika spel och testade med elva olika program samt ett flertal benchmarkprogram. För att kort sammanfatta resultaten presterade Core i7-12700K i snitt 16,3 procent bättre jämfört med 11700K och var bara 0,8 procent sämre jämfört med 12900K vilket är ett värde som ligger inom felmarginalen. När vi kom till program var skillnaden större där vi jämfört med föregående i7-processor låg på en ökad prestanda med 23,9 procent. Här var även skillnaden jämfört med den senaste i9-modellen större, där 12900K presterade i snitt 5,3 procent bättre vilket visar på att fler program jämfört med spel drar nytta av de effektiva kärnorna.

Sett till benchmarkresultaten så visade passmark på att processorn, vid basfrekvens, nådde ett multitrådsresutlat på 32 418 poäng vilket kan jämföras med 24 398 poäng för 11700. Motsvarande värden för singeltrådsprestanda blev 3 997 poäng jämfört med 3 420 poäng. Samma tendens såg vi för GeekBench5 där vi i multitrådsprestanda nådde 14 306 poäng och singeltrådsprestanda 2 059 poäng, vilka ska jämföras med 11 159 poäng kontra 1 723 poäng för Intel 11700K, vilket tydligt visar på en markant prestandaförbättring mot föregående generation.

Blir än bättre med anpassad mjukvara

Vi måste tillägga att merparten av de spel och program som vi körde i våra tester inte på något sätt är optimerade för den nya processorarkitekturen med effektiva och högpresterande kärnor i en och samma sockel. Vi har helt enkelt bara förlitat oss på Windows 11:s integrerade stöd och fördelning, så troligen kommer framtida uppdateringar att visa på en större skillnad som talar för den tolfte generationens Core-processorers fördel och då framför allt 12700K som är vår nya favorit.

Intel Core i7-12700K 6 / 6 Betyg 4 190 kr Pris För Mycket effektiv processor som glänser under Windows 11 med sina kombinerade P- och E-kärnor. Lättkyld modell som har en hög överklockningspotential, stöd för Gen 5 och DDR5, både hög singeltråds- och multitrådsprestanda som är ett kraftigt lyft från föregående modell och som i flera lägen matchar betydligt dyrare Intel Core i9-12900K. Emot Kräver nytt moderkort, ingen kylare medföljer. Rekommenderas till Med lägre pris och i många fall jämförbar prestanda med toppmodellen 12900K är detta den i skrivande stund bästa och mest allsidiga processor du kan köpa för både gaming och arbete.

