Test: MSI Z890 moderkort

MSI Z890 5 / 6 Betyg från 3 190 kr Pris För MSIs Z890 moderkort erbjuder en stabil stomme med bra kylning och gott om anslutningar samt väl genomtänkt design till en prisnivå som passar de flesta riggar. Emot Även korten stöder överklockning så är det framför allt i de absoluta toppkorten som denna kommer till sin fulla rätt. Vi hade i vissa lägen även önskat oss ett lite mer produktivt inriktat ljudkort. Rekommenderas till Ska du bygga en framtids säkrat system så har MSI ett Z890 kort för alla typer av riggar.

MSI Z890 moderkort för alla typer av system och budgetar

När Intel under fjärde kvartalet 2024 lanserade sitt Z890 chip så gick PC systemen in i lite av en ny, AI orienterad, era. Intels Z890-chipset är en del av deras Arrow Lake-plattform och har flera avancerade funktioner som gör det till ett kraftfullt val för entusiaster och avancerade användare. Bland annat så är Z890 designat för att stödja Intels Core Ultra-processorer, vilket markerar en övergång från Core i-serien till en ny branding samtidigt som vi även får en helt ny sockel i form av Socket FCLGA1851. Till detta så erbjuder chippet upp till 24 PCI Express-banor, vilket möjliggör hög bandbredd för grafikkort och NVMe SSD-enheter samt att vi får integrerat Thunderbolt 4-stöd som förbättrar dataöverföringshastigheter och anslutningsmöjligheter. Vidare så erbjuder chipsetet stöd för upp till fem USB 3.2 Gen 2 × 2-portar med hastigheter på 20 gigabit per sekund. Z890 tillåter dessutom överklockning av både CPU och minne, vilket gör det möjligt för användare att maximera prestandan på ett optimalt sätt och ger tillverkare möjlighet att optimera sin kort för såväl gaming som alla former av innehållskapande eller kraftfulla arbetsstationer.

Fyra alternativ

Som alltid så sätter bara chippen grunden för vad ett moderkort kan tillhandahålla och tillverkarna kan sedan komplettera med alternativa kretsar och funktioner men så klart även välja att inte dra alla växlar som chippet erbjuder för att på detta sätt hålla priset nere. Vi har denna gång valt att göra ett lite annorlunda testa då vi har valt att lyfta fyra olika kort från samma tillverkare, MSI, för att här hitta bästa lösningen och modellen för olika former av användare och med lite olika plånbok. Korten vi har valt att lyfta fram är följande modeller:

MSI Z890 Ace – High-End med ett pris på cirka 9 500 kr

MSI Z890 Carbon – High-Midrange med ett pris på cirka 5 650 kr

MSI Z890 Edge ti – Midrange med ett pris på cirka 4 500 kr

MSI Z890 Tomahawk – Entry level med ett pris på cirka 3 500 kr

Målet med artikeln är att lyfta respektive korts styrkor och eventuella svagheter och hitta det bästa användningsområdet för varje kort där vi både testat stabilitet och överklockning. För att varje test ska bli så rättvist som möjligt så har vi valt att använda samma processorer, minne, M2 diskar och kylare till respektive kort. Detta innebär att vi har använt oss av följande stomme och där vi börjar med det enklaste kortet:

Chassi: Cooler Master MasterFrame 700

Minnen: G.Skill Trident Z5 CK 48 GB 8200 + Corsair Dominator Titanium RGB 32 GB 6400

CPU: Intel Core Ultra 9 Processor 285K + Core Ultra 5 Processor 245K

Lagring: Corsair MP700 PRO PCIe 5.0 2TB + Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 1 TB

PSU: NZXT C1500 Platinum ATX 3.1

Kylning: Cooler Master MasterLiquid 360 Core II White Edition

MSI Z890 Tomahawk

MSI Z890 Tomahawk är konstruerat för att möta behoven hos entusiaster och proffs som vill bygga framtidssäkra system till en mer moderat investering. Moderkortet baserad på Intel Z890-chipsetet och kombinerar den allra senaste anslutningstekniken – såsom Wi‑Fi 7, 5G LAN, Thunderbolt 4 och PCIe Gen 5 med en robust strömförsörjningsdesign (16+1+1+1 faser) som säkerställer stabilitet även under högre belastningar. Med stöd för upp till 256 GB DDR5-minne, höga OC-frekvenser (exempelvis DDR5-9200+ MT/s i överklockat läge) och flera M.2-platser, är detta moderkort ett idealiskt val för mer budgetvänliga riggar.

Framtidssäker Design

MSI Z890 Tomahawk baseras på en VRM-designen med 16+1+1+1 faser vilket ger en jämn och stabil strömförsörjning, vilket är fundamentalt både för daglig användning och vid överklockning. Till detta så fpr vi ett effektivt kylsystemmed förstärkta VRM-heatsinks och verktygfria installationsegenskaper (såsom det innovativa EZ M.2 Shield Frozr II-systemet) som säkerställer att temperaturen hålls på en optimal nivå under långa spelsessioner eller intensiva arbetsbelastningar.

Kortet är utrustat med de senaste kommunikationsteknologierna i form av integrerad Wi‑Fi 7 och 5G LAN för ett snabbt och pålitligt nätverk, medan Thunderbolt 4-portar och PCIe Gen 5-lanes erbjuder framtidssäkra lösningar för både grafikkort, lagring och andra tillbehör. Den stora mängden I/O-portar och expansionsplatser i form av bland annat multipla USB och Thunderbolt portar samt tre PCIe slot gör det enkelt att skräddarsy systemet efter individuella behov, oavsett om det handlar om spel, kreativt arbete eller professionella tillämpningar.

Dessutom kommer kortet med effektiva funktioner och faciliteter för felsökning och installation, inklusive BIOS Flashback och en intuitiv BIOS-U samt finns en rad ”EZ OC”-verktyg, vilket underlättar överklockning för både nybörjare och erfarna entusiaster. För den mer erfarna entusiasten finns så klart dessutom avancerade inställningsalternativ där man kan finjustera varje detalj, från kärnspänningar till minneslatens.

När det kommer till just överklockningen så är det här som vi hittar några av kortets tillkortakommanden då vi många gånger behöver experimentera med spänningsvärden för att undvika instabilitet, särskilt när det gäller minnesmoduler med hög hastighet (över 6400 MT/s) och våra G-Skill minnen når bara full hastighet i singelbanks utförande. Så ett tips när det kommer till just överklockning är att följa kortets HCL lista för att undvika onödig instabilitet och frustration.

Gällande processorval så är kortet helt stabilt i båda alternativen så läge som vi kör med standardinställningar. Ska vi däremot ge oss in på vidare överklockning så märker vi snabbt att korets VRM design blir lite av en begränsning då vi här bara når minimal frekvensökning över singel eller möjligen dubbla kärnor för både Ultra5 och Ultra9 propparna.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : MSI, www.msi.com

: MSI, www.msi.com Cirkapris : 3 190 kr inkl. moms, 2 552 kr exkl. moms

: 3 190 kr inkl. moms, 2 552 kr exkl. moms Format : ATX

: ATX Sockel : Intel LGA 1851

: Intel LGA 1851 Chipset : Z890

: Z890 Minne : 4 banker, max 256 GB DDR4@9200+ MT/s (5600 MT/s vid 4 banker)

: 4 banker, max 256 GB DDR4@9200+ MT/s (5600 MT/s vid 4 banker) Grafikutgångar : HDMI + TB4

: HDMI + TB4 Expansionsplats : 3st PCIe x16 (16+4 + 4)

: 3st PCIe x16 (16+4 + 4) Lagring : 3st PCIe Gen4x4 + 1st PCIe Gen5x4 + 4st SATA3

: 3st PCIe Gen4x4 + 1st PCIe Gen5x4 + 4st SATA3 Nätverk : Intel Killer E5000 5Gbps + Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7

: Intel Killer E5000 5Gbps + Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7 USB : 2 st USB2, 6 st USB 5Gbps, 4st USB 10Gbps, 1 st USB 20Gbps

: 2 st USB2, 6 st USB 5Gbps, 4st USB 10Gbps, 1 st USB 20Gbps Audio: Realtek ALC1220P

MSI Z890 Tomahawk 5 / 6 Betyg 3 190 kr Pris För Bra prestanda sett till prisnivån, bra DDR5 stöd, BT4, WiFi7, BT5.4, 5G lan, enkel överklockning. Emot Överklockningen är begränsad pga VRM uppsättningen, begränsad RGB integration. Rekommenderas till MSI Z890 Tomahawk är ett perfekt kort för gamers eller kreatörer som inte vill överklocka sitt system och som vill ha stabil ingång till den senaste tekniken utan att behöva spendera för mycket.

MSI Z890 Edge ti

MSI Z890 Edge Ti är en del av MSI:s MPG-serie och är ett moderkort utformat för Intel Core Ultra-processorer (Series 2) som använder den nya LGA1851-sockeln. Med en imponerande all-white-estetik, multipla anslutningsmöjligheter samt stöd för dagens snabbaste komponenter står detta kort ut som ett attraktivt alternativ för både gamers och kreatörer. Moderkortet är baserat på det nya Intel Z890-chipsetet, vilket erbjuder stöd för bland annat DDR5-minne med hastigheter över 9200 MT/s (vid överklockning), PCI Express 5.0 för grafik och en rad moderna anslutningsteknologier som Thunderbolt 4 och Wi‑Fi 7.

Ett kort för öppna chassin

En av de mest slående egenskaperna hos MSI Z890 Edge Ti är dess helt vita design. Moderkortets eleganta färgschema, tillsammans med matchande vita antenner och andra detaljer, gör det särskilt attraktivt för för alla som siktar på ett “clean” och modern rigg. Den här visuella identiteten fungerar som ett perfekt inslag i system som vill lyfta fram en enhetlig och genomtänkt design – en aspekt som inte bara är ytlig, utan även reflekterar MSI:s omsorg om komponentplacering och termisk hantering.

Kortet är byggt med en 8-lagers PCB och använder kraftig kopparbas, vilket bidrar till en stabil strömförsörjning och en effektiv värmeavledning. Moderkortet är utrustat med ett avancerat fyrdelat system för VRM (spänningsregleringsmoduler) med en 16+1+1+1-fasdesign och 90A Smart Power Stage. Detta system är utformat för att ge en robust och stabil drift under normala belastningar men saknar, precis som Tomahawk potentialen till kraftfullare överklockning.

Moderkortet erbjuder en bra balanserad I/O-uppsättning med stöd för Thunderbolt 4, gott om USB anslutningar, Wi‑Fi 7 och en 5G LAN-port. De senare säkerställer att användaren får en snabb och robust nätverksanslutning, oavsett om det handlar om onlinegaming, streaming eller stora filöverföringar samt stödjer de mest krävande arbetsflödena inom videoredigering och rymdkrävande datahantering.

En av de mest intressanta aspekterna av MSI Z890 Edge Ti är dess förmåga att överklocka DDR5-minnet. Tack vare den smarta BIOS-funktionen ”MSI Try It” kan användare enkelt aktivera XMP-profiler och finjustera RAM-timings för att uppnå hastigheter som överstiger 9200 MT/s (dock bara vid singelbanks användning). Detta är särskilt värdefullt för applikationer som kräver hög bandbredd, som spel, videoredigering och andra minnesintensiva uppgifter. Processen är designad för att vara så användarvänlig som möjligt, vilket gör överklockning tillgänglig även för mer ovana användare.

När det däremot kommer till överklockning av processorn så skulle vi här placera kortet på samma nivå som Tomahawk där vi utan problem kan köra våra K märkta proppar men inte lyckas krama ur dem någon högre extra frekvens. MSI Z890 Edge Ti är ett moderkort som på många sätt sammanför en framtidssäkrad teknik med dagens krav på prestanda och estetik. Den integrerade teknologin, från avancerade anslutningslösningar till användarvänliga överklockningsverktyg, gör kortet väl lämpat för en rad applikationer som sträcker sig från intensiv gaming och streaming till kreativa arbetsflöden där snabb dataöverföring och högst möjliga minneshastigheter är avgörande men med ett lite klenare stöd för CPU överklockning skulle vi i stället satsa på en standardprocessor och istället prioritera högre frekvens på arbetsminnet.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : MSI, www.msi.com

: MSI, www.msi.com Cirkapris : 4 490 kr inkl. moms, 3 592 kr exkl. moms

: 4 490 kr inkl. moms, 3 592 kr exkl. moms Format : ATX

: ATX Sockel : Intel LGA 1851

: Intel LGA 1851 Chipset : Z890

: Z890 Minne : 4 banker, max 256 GB DDR4@9200+ MT/s (5600 MT/s vid 4 banker)

: 4 banker, max 256 GB DDR4@9200+ MT/s (5600 MT/s vid 4 banker) Grafikutgångar : HDMI + TB4

: HDMI + TB4 Expansionsplats : 2st PCIe x16 (16+4) + PCIe x1

: 2st PCIe x16 (16+4) + PCIe x1 Lagring : 4st PCIe Gen4x4 + 1st PCIe Gen5x4 + 4st SATA3

: 4st PCIe Gen4x4 + 1st PCIe Gen5x4 + 4st SATA3 Nätverk : Intel Killer E5000B 5Gbps + Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7

: Intel Killer E5000B 5Gbps + Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7 USB : 3 st USB2, 6 st USB 5Gbps, 5st USB 10Gbps, 1 st USB 20Gbps

: 3 st USB2, 6 st USB 5Gbps, 5st USB 10Gbps, 1 st USB 20Gbps Audio: Realtek ALC1220P

MSI Z890 Edge ti 5 / 6 Betyg 4 490 kr Pris För Exklusiv, helt vit estetik med smakfulla RGB-accenter, gott om USB och TB, WiFi7, 5G Lan, bra minneshantering, EZ PCIe Release och EZ M.2 Clip II Emot Begränsad kylning och VRM vid kraftigare överklockningar. Rekommenderas till MSI Z890 Edge ti är med sin uppseendeväckande design perfekt för både gamers, kreatörer och streamers som vill vissa upp sin riggs insida.

MSI Z890 Carbon

När vi kommer till MSI Z890 Carbon går vi även över till lite mer av en premiumprodukt i segmentet med en genomtänkt all-black-estetik, robust strömhantering och ett flertal funktioner som tilltalar både gamers och kreativa proffs. Moderkortet är en del av MSI:s Carbon-serie som traditionellt siktar på att leverera en balans mellan avancerade tekniska funktioner och en stilren visuell profil. Med stöd för DDR5-minne, PCI Express 5.0 och flera överklockningsverktyg, är MSI Z890 Carbon framtagen för att möta de krav som ställs av dagens extrempresterande system.

Kortet för alla typer av prestandariggar

MSI Z890 Carbon är ett kort som imponerar redan när vi packar upp det med sin höga konstruktions kvalité och stilrena, helsvarta design. Den enhetliga estetik som genomsyrar hela kortet är tänkt att tilltala användare som siktar på en ”ren” och modern look i sin rigg. Den matta finishen, diskreta RGB-zonerna där vi framför allt vill lyfta fram den numera klassiska draken över den fasta IO panelen och noggrant utplacerade kylflänsar ger hela moderkortet en sofistikerad känsla som inte bara är visuellt tilltalande utan också bidrar till en effektiv värmeavledning. Den robusta konstruktionen med en flerskikts PCB i åtta lager, tillsammans med förstärkt koppar i strömbanan, säkerställer att moderkortet tål höga belastningar och levererar stabil prestanda även under långa maximala driftsförhållanden.

En av de centrala komponenterna på moderkortet, och även en klar skillnad jämfört med tidigare modeller är VRM lösningar (Voltage Regulator Module). MSI Z890 Carbon kommer med en avancerad 20+1+1+1 VRM-design, där 20 dedikerade strömkretsar – med 110A Smart Power Stages – ansvarar för att förse processorn med en stabil spänningsmatning. Detta är en lösning som är anpassad för överklockare, då det betyder att även höga belastningar kan hanteras utan instabilitet. Samtidigt har MSI lagt stor vikt vid att implementera en effektiv kylning runt VRM-området, med välplacerade kylflänsar och termiska lösningar som bidrar till att hålla temperaturen nere även vid längre, både maxbelastnings- och överklockningssessioner

För att underlätta överklockningen så har kortets BIOS, som har genomgått flertal uppdateringar under senare år, fått ett intuitivt gränssnitt där både nybörjare och erfarna entusiaster kan finjustera spänningskurvor, frekvenser och andra inställningar på ett logiskt och strukturerat sätt. Verktyg som ”MSI Try It” underlättar ytterligare processen genom att erbjuda rekommenderade förinställningar för säkra överklockningar vilket är en lämplig start för nybörjare eller som utgångspunkt för de lite mer vana användarna. Samtidigt är det viktigt att notera att även om moderkortet hanterar den processorbaserade överklockningen med helt perfekt vid måttliga till höga frekvenser, kan extremt långvarig överklockningsarbete kräva extra kylning – exempelvis med ett avancerat vätskekylningssystem av modell större (minst 360 millimeters) – för att undvika termisk instabilitet.

Nästa stora plus för MSI Z890 Carbon är DDR5-minnesstödet. Genom att använda XMP-profiler och vidare justera RAM-timingen i BIOS kan vi nå hastigheter på 8600 MT/s vid dubbla banker och över 9200 MT/s vid singelbank, vilket är imponerande för en plattform i denna prisklass. Minnesöverklokning är särskilt viktigt för arbetsuppgifter som videoredigering, 3D-rendering och spel där hög bandbredd är avgörande. Detta gör att användare inte bara kan få ut maximal prestanda från sina processorer utan även se till att minnet inte blir en flaskhals i systemet. Det är även värt att nämna att den smarta VRM- strömförsörjningen bidrar till att hålla överklockade konfigurationer stabila under längre tidsperioder

Ska vi lyfta fram en del som vi gärna sett en lite annorlunda lösning på så är det ljudet. För trots att moderkortet utrustas med en Realtek ALC1220P-ljudkodec som inte är ett dåligt alternativ finns här utrymme för förbättringar och för audiofiler eller professionella ljudapplikationer, men även mer professionellt inriktade gamers kan detta innebära att externt ljudkort eller DAC behövs för att uppnå den allra bästa ljudkvaliteten, anslutningar och effekter som önskas.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : MSI, www.msi.com

: MSI, www.msi.com Cirkapris : 5 650 kr inkl. moms, 4 520 kr exkl. moms

: 5 650 kr inkl. moms, 4 520 kr exkl. moms Format : ATX Sockel: Intel LGA 1851

: ATX Sockel: Intel LGA 1851 Chipset : Z890 Minne: 4 banker, max 256 GB DDR4@9200+ MT/s (5600 MT/s vid 4 banker)

: Z890 Minne: 4 banker, max 256 GB DDR4@9200+ MT/s (5600 MT/s vid 4 banker) Grafikutgångar : HDMI + TB4

: HDMI + TB4 Expansionsplats : 3st PCIe x16 (16+4 Gen5) + PCIe x4 Gen4

: 3st PCIe x16 (16+4 Gen5) + PCIe x4 Gen4 Lagring : 4st PCIe Gen4x4 + 1st PCIe Gen5x4 + 4st SATA3

: 4st PCIe Gen4x4 + 1st PCIe Gen5x4 + 4st SATA3 Nätverk : Intel Killer E5000B 5Gbps + Intel I226V 2.5G + Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7

: Intel Killer E5000B 5Gbps + Intel I226V 2.5G + Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7 USB : 4 st USB2, 4 st USB 5Gbps, 11st USB 10Gbps, 1 st USB 20Gbps

: 4 st USB2, 4 st USB 5Gbps, 11st USB 10Gbps, 1 st USB 20Gbps Audio: Realtek ALC1220P

MSI Z890 Carbon 5 / 6 Betyg 5 650 kr Pris För Exklusiv, elegant all-black-estetik med en genomtänkt layout, robust strömhantering och VRM, bra minneshantering och dubbla Lanportar, gott om USB, WiFi7, EZ PCIe Release och EZ M.2 Clip, bra Bios. Emot Även om OC potentialen är bra klarar den inte de mest extrema belastningarna, vi saknar en 10G port. Rekommenderas till MSI Z890 Carbon är ett perfekt kort för alla typer av användare som vill maximera sin datorprestanda och som även vill ge sig in på överklockning.

MSI Z890 Ace

MSI MEG Z890 Ace är ett premium ATX-moderkort baserat på den senaste Intel Z890-chipset och är avsett att stödja den nya generationens Intel Core Ultra 200-serie processorer genom LGA 1851-sockeln. Kortet är utrustat med en imponerande VRM-lösning på 24+2+1+1 faser, vilket säkerställer en stabil strömförsörjning även under extrema belastningar och höga överklockade nivåer. Med support för DDR5-minne med hastigheter upp till 9200 MT/s (OC) och en uppsjö av anslutningsmöjligheter – däribland fem M.2-platser, ett stort antal USB-portar, Thunderbolt 4, WiFi 7 och 10G LAN – ligger Z890 Ace i framkant för den som vill bygga ett system med både hög prestanda, flexibilitet och framtidssäkerhet. Men prisnivån gör att kortet riktar sig till de med en lite större plånbok.

Lika stabilt som snyggt

MSI har lagt stor vikt vid att skapa ett moderkort som är lika estetiskt tilltalande som det är funktionellt. Den mörka, diskreta svarta finishen med inslag av guld samt en mycket snygg RGB integration över flera områden präglar kortet och ger ett exklusivt intryck. De välutvecklade kylflänsarna och ett raffinerat layoutkoncept säkerställer inte bara en elegant visuell presentation utan också en robust värmehantering vilket är en utmärkt grund för ett system som ska hålla i många år. Detta är även särskilt viktigt när man tänker på kortets höga överklockningspotentialen, där stabilitet och temperaturkontroll är avgörande. Det enda som kan bli ett litet problem är att kortets båda P8 anslutningar är placerade upp till höger vilket i vissa chassin kan göra att kabeldragningen blir tight eller att förlängningar behöver användas.

Som nämnts initialt så använder kortet en 24+2+1+1 VRM-designen vilket ger en mycket stabil strömförsörjning vilket är en hörnsten för att driva även de mest krävande processorerna i överklockade system. Tillsammans med den effektiva, nästan heltäckande kylsystemet med avancerade kylflänsar möjliggör detta maximal stabilitet även under extrem belastning.

Till detta så erbjuder MSI MEG Z890 Ace en mycket bred portfölj av anslutningar. Med upp till 22 USB-portar (blandade USB 20Gbps, USB 10Gbps, USB 5Gbps och USB 2.0) får vi en flexibel lösning för både kringutrustning och lagring. Dessutom kompletteras detta med dubbla Thunderbolt 4-portar, WiFi 7 och 10G LAN, vilket gör den idealisk för användare som kräver snabb dataöverföring och stabil uppkoppling oavsett om vi streamar, arbetar med stora filer eller deltar i e-sport sammanhang.

Kortet erbjuder, precis som föregående modell, en rad hjälpmedel för överklockare, både i form av användarvänliga funktioner i BIOS och genom MSI:s egna “EZ OC”-verktyg. Detta underlättar allt från en enkel “one-click” överklockning till detaljerade justeringar av spänning och timings. Men till skillnad mot just föregående kort så kan Ace modellen även hantera en märkbart högre och stabilare överklockning av processorn och detta både sett till höga singelkärn frekvenser och till överklockning av samtliga prestandakärnor. Ett stort plus även för kortets minneshantering som verkligen låter oss krama ur det sista genom att skruva upp frekvenser eller sänka timings.

När det kommer till användningsområden så fungerar kortet såklart till både gaming och till mer professionella arbetsstationer men till skillnad från föregående modell så skulle vi även vilja lyfta användningen för AI och mer vetenskapliga beräkningar där kortets kapacitet att hantera extremt höga klockfrekvenser och nätverkshastigheter gör det lämpligt för AI-applikationer där snabb databehandling är avgörande. Dessutom har MSI integrerat funktioner i BIOS som underlättar optimering av arbetsbelastningar relaterade till avancerad dataanalys. Sedan har vi så klart våra överklockningsentusiaster. För alla som vill maximera sin systems prestanda erbjuder kortets intuitiva överklockningsverktyg och avancerade inställningar i BIOS en djup nivå av anpassning vilket, med rätt kylning, gör det möjligt att utnyttja varje uns av prestanda, oavsett om det handlar om att pusha CPU eller DDR5-minnet till det yttersta.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare: MSI, www.msi.com

MSI, www.msi.com Cirkapris : 9 500 kr inkl. moms, 7 600 kr exkl. moms

: 9 500 kr inkl. moms, 7 600 kr exkl. moms Format : EATX

: EATX Sockel : Intel LGA 1851

: Intel LGA 1851 Chipset : Z890

: Z890 Minne : 4 banker, max 256 GB DDR4@9200+ MT/s (5600 MT/s vid 4 banker)

: 4 banker, max 256 GB DDR4@9200+ MT/s (5600 MT/s vid 4 banker) Grafikutgångar : HDMI + TB4

: HDMI + TB4 Expansionsplats : 3st PCIe x16 (16+4 Gen5) + PCIe x4 Gen4

: 3st PCIe x16 (16+4 Gen5) + PCIe x4 Gen4 Lagring : 4st PCIe Gen4x4 + 1st PCIe Gen5x4 + 4st SATA3

: 4st PCIe Gen4x4 + 1st PCIe Gen5x4 + 4st SATA3 Nätverk : Intel Killer E5000B 5Gbps + Intel I226V 2.5G + Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7

: Intel Killer E5000B 5Gbps + Intel I226V 2.5G + Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7 USB : 4 st USB2, 4 st USB 5Gbps, 11st USB 10Gbps, 1 st USB 20Gbps

: 4 st USB2, 4 st USB 5Gbps, 11st USB 10Gbps, 1 st USB 20Gbps Audio: Realtek ALC4082 Codec + ESS9219Q Combo DAC/HPA