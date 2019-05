Fråga

Jag skulle vilja använda Plex från min telefon eller andra enheter för att komma åt min Plex-server i datorn. Men det fungerar inte om datorn är i viloläge. Jag har provat med samma maskin igång då är det enkelt att få åtkomst från min telefon och Mac på jobbet.

Maskinen jag vill nå kör Windows 10. Portens vidarebefordran måste vara okay, eftersom jag kunde komma åt datorn när den inte sov.

Några idéer?

Marie

Svar

Det finns väl två alternativ, som jag ser det.

1) Se till att datorn alltid är igång. Enklast gör du det genom att klicka på startknappen och välja Inställningar. Klicka på System och sedan på Energialternativ. Välj Aldrig under Strömsparläge.

2) Se till at du kan väcka datorn med Wake On LAN (väckning via nätverk). Aktivera WOL i datorns BIOS. Öppna sedan Enhetshanteraren i Windows, leta reda på ditt nätverkskort, högerklicka och välj Egenskaper. Byt till fliken Avancerat och rulla ned till ”Wake on Magic Packet”. Se till att denna egenskap står på Enabled. Byt också till fliken Energisparfunktioner och bocka för ”Tillåt att den här enheten tar datorn ur vänteläge”.

Skriv också ner nätverkskortets MAC-adress. Du hittar den enklast i Inställningar under ”Nätverk och Internet”. Klicka på Status och sedan ”Visa nätverksegenskaper”.

Logga sedan in i din router och gå till vidarebefordran av portar. Vidarebefordra port 7 till adressen x.x.x.255 (exempelvis 192.168.1.255, beroende på vilken IP-serie du använder). Protokollet ska vara UDP.

Medan du är inloggad i routern, ta reda på dess IP-adress mot omvärlden. Eller ännu bättre, eftersom IP-adressen kan förändras, aktivera dynamisk DNS om routern stöder detta.

Installera någon WOL-app i telefonen. Beväpnad med din routers IP-adress och din dators MAC-adress ska du nu kunna väcka datorn var du än befinner dig.