Ont om portar i din bärbara? Vi testar Corsair TBT100, en stilren, näst intill komplett Thunderbolt 3-docka.

Allt fler bärbara datorer kommer idag med en eller flera Thundebolt 3-portar (TB 3). På Mac är denna port lika vanligt som USB är på en PC, men det finns även Windows-datorer där USB-C/Thunderbolt tagit över.

Förutom bristen på traditionella USB-anslutningar i nya bärbara datorer brukar antalet portar vara begränsat vilket gör att vi många gånger måste förlita oss på en eller flera donglar eller externa adaptrar. Med Corsair TBT100 får vi en smidig docka som löser nästan alla våra bekymmer.

Har ett rejält nätaggregat

När vi får paketet är den första tanken att vi fått fel innehåll, för det är riktigt tungt. Dockan i sig visar sig inte väga speciellt mycket utan det är enhetens massiva externa strömadapter på hela 100 watt som står för den oväntade vikten. Varför då denna lösning kan du ju undra? Jo, en av de stora fördelarna med dockan är att den, under tiden den är inkopplad i vår laptop även laddar den med upp till 85 watt. Utöver detta går 15 watt till den externa Typ-C porten och 7,5 watt till Typ-A portarna. Vilket gör att vi kan ladda både mobil och eventuella tillbehör samtidigt.

Tyvärr är det inte en kombinerad Thunderbolt 3-port vilket vi gärna sett för att kunna seriekoppla andra TB 3-enheter

Dockan i sig mäter 228 x 83 x 25 millimeter. Den har ett gediget, snyggt rundat aluminiumchassi som ger den ett nätt utseende. Längst till vänster på framsidan hittar vi enhetens strömknapp, härefter kommer en USB 3.2 Gen 2-port av Typ-C-anslutning. Tyvärr är det inte en kombinerad Thunderbolt 3-port vilket vi gärna sett för att kunna seriekoppla andra TB 3-enheter.

Efter denna port finns en SDXC-kortläsare som håller riktig bra prestanda. Fronten avslutas med en kombinerad 3,5 millimeters audio/mikrofonport. Denna stödjer audio på upp till 24-bitar och 192 kilohertz. Vi roterar runt till baksidan där vi hittar dubbla USB 3.1 Typ-A-portar. Dessa följs av en gigabitbaserad Ethernetport och ytterligare en USB 3.2 Gen 2 Typ-C-anslutning. Inte heller denna har stöd för TB 3.

Fungerar med två högupplösta skärmar via HDMI

Vi fortsätter med dubbla HDMI 2-portar vilka stödjer skärmar med en upplösning på upp till 4096 x 2160 pixel. Om du planerar att använda båda dessa simultant med en godkänd prestanda bör datorn använda ett diskret grafikkort.

Efter grafikportarna hittar vi så enhetens TB 3-port. Denna används för att ansluta datorn till dockan och för att göra det hela väldigt tydligt krävs att datorn som vi vill ansluta dockan till måste ha en TB 3-anslutning. Baksidan avslutas med strömanslutningen och ett Kensingtonlås.

Mer ger mindre

Som de flesta kanske räknat ut kommer TBT100 inte att kunna erbjuda full strömförsörjning till alla enheter om vi maximerar dess anslutningar. Med totalt 100 watt kommer kraften att fördelas mellan anslutna enheter med respektive ports maxvärden.

Detta gäller även datagenomströmningen. TB 3-porten ger i sig 40 gigabit per sekund. Dessa fördelas på HDMI-portarna som kan använda upp till tio gigabit per port, Typ-C-portarna som kan använda upp till tio gigabit per port och USB 3.1-portarna med fem gigabit per port samt kortläsare och Ethernetport. Det krävs inte allt för stora mattekunskaper för att se att totalen blir högre än maximal erhållen bandbredd. Detta resulterar i att vi med en fullmatad docka får en begränsning per port och här hade vi gärna sett en mjukvarubaserad lösning, ungefär som en PoE-switch där vi kunnat styra vilka portar som ska ha vilken bandbredd.

Modellen är även så gediget tillverkad att den kan ligga slängd i en väska utan att ta skada

Detta är däremot inte något unikt för denna TB 3-docka, alla vi testat fungerar på samma sätt. Sammantaget så erbjuder TBT100 en mycket lättanvänd lösning för att ansluta externa enheter till både PC och Mac. Modellen är även så gediget tillverkad att den kan ligga slängd i en väska utan att ta skada. Vad vi inte är lika förtjusta i är priset som ligger på hela 3390 kronor vilket är i högsta laget. Vi hade även gärna sett en integrerad QI-laddning på toppen, vilket hade höjd funktionaliteten rejält.

SPECIFIKATIONER Corsair TBT100

Tillverkare : Corsair, www.corsair.com

: Corsair, www.corsair.com Cirkapris : 3 390 kr inkl. moms, 2 712 kr exkl. moms

: 3 390 kr inkl. moms, 2 712 kr exkl. moms OS-Stöd : Windows 10 & Mac OS 10.14

: Windows 10 & Mac OS 10.14 Strömmatning : Upp till 85 watt till laptop, 15 watt till Typ-C och 7,5 watt till Typ-A

: Upp till 85 watt till laptop, 15 watt till Typ-C och 7,5 watt till Typ-A Anslutningar : 2 st HDMI, 2 st USB Typ-A, 2 st USB Typ-C, Ethernet, SD-kortläsare, 3,5 mm

: 2 st HDMI, 2 st USB Typ-A, 2 st USB Typ-C, Ethernet, SD-kortläsare, 3,5 mm Mått: 228 x 83 x 25 mm