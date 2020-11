Huawei Watch GT 2 Pro är en premiumklocka med riktigt bra träningsloggning och högprecisions-GPS. Men nog hade det varit trevligt med eSIM?

Allt sedan Huawei presenterade sin första smarta klocka har modellerna varit baserade på en lite mer plånboksvänlig konstruktion. Men till nya Watch GT 2 Pro tar tillverkaren steget fullt ut till en klocka med en keramisk baksida med en lätt men tålig titaniumram och ett stilrent safirglas vilket ger ett mycket sobert intryck. Detta gör även att klockan är något kraftigare jämfört med föregående modeller med mått på 46,7 x 46,7 x 11,4 millimeter. Trots detta väger den inte mer än 52 gram.

Lättanvänd skärm

Själva boetten består av en 1,39 tums AMOLED touchskärm med en upplösning på 454 x 454 pixel. Skärmen är utan tvekan en de bästa lösningar som Huawei tagit fram i skrivande stund då den både har en tydlig visning och är lätthanterlig när vi jobbar med touch eller svepningar. För den som inte vill använda skärmen finns även två knappar på höger sida med vilka vi kan styra alla menyer. En funktion vi också uppskattar med skärmen är att den tänds och släcks nästan omedelbart vi vrider på handen eller trycker på en knapp.

När vi så pratar skärm har Huawei till denna modell tagit fram ett flertal riktigt bra och genomtänkta interaktiva bakgrunder vilka, baserat på valet, tillför oss den information som vi eftersöker direkt utan att vi behöver leta.

På insidan av hittar vi Huaweis eget Kirin A1-chip vilket kompletteras med STL4R9. Detta ger klockan en kombination som både är energisnål men som trots detta erbjuder flera smarta AI-baserade funktioner, se nedan. Klockan är även utrustad med fyra gigabyte minne vilket kan användas för att ladda ned egen musik vid de lägen vi länkar samman klockan med ett bluetooth-headset för att på detta sätt skippa mobilen helt under träningspassen, eller varför inte under simturen. GT2 Pro är vattentät ned till 50 meter enligt ISO standard 22810:2010.

På sidan av klockan finns såväl en mikrofon som integrerade högtalare vilka primärt används som feedback under våra träningspass för att veta hur långt vi kommit, vilken puls vi har eller andra funktioner baserade på träningstyp. Vi kan även använda den för att få personlig coachning under olika typer av träningspass eller som återkoppling under olika former av avslappning. För att vara integrerade i klockan blev vi faktiskt smått förvånade över ljudvolymen då vi första gången nästan trodde det stod någon bredvid och ropade.

Multipla sensorer

Klockan ansluts via Bluetooth v5.1 med stöd för BLE / BR / EDR. Tyvärr kommer den inte med integrerat eSIM vilket vi saknar de gånger vi är ute och springer eller likande.

Huawei Watch GT 2 Pro har ett flertal olika sensorer i form av accelerometer, gyroskop, geomagnetisk, optisk hjärtslagssensor, omgivningsljus, lufttryck och en kapacitiv sensor samt en GPS. Dessa är överlag klart bra men vi vill verkligen lyfta fram några olika som tillsammans med klockans AI-motor och förinstallerade program verkligen underlättar vårt aktiva liv.

Den första är GPS:en som tillsammans med route back-funktionen loggar vår väg när vi, som i undertecknads fall, vandrar i skotska höglandets berg. Under ett snabbt väderomslag, vilket för övrigt nästa briljanta funktion – barometern – varnade för, så gick det från hyfsat klar sikt till dimma och snöfall med näst intill fem meters sikt och ingen GPS mottagning.

Vassare mätningar än tidigare

Då klockan loggat vägen upp kunde denna sedan användas som hjälp för att komma tillbaka samma väg som vi gick upp. Lösningen var inte 100-procentig men tillräckligt bra för att göra rätt vägval. Den andra funktionen är den nya LED-sensorn för att mäta SpO2 eller hjärtfrekvens vilken är avsevärt jämnare jämfört med tidigare modeller och som dessutom har ett riktigt bra varningssystem för när vi går utanför normala världen, en funktion som även den kom till full nytta under vår vandring på tio timmar.

Alla dessa funktioner drar givetvis en massa batteri, men tack vare smart optimering och AI-funktionen i processorn klarade vi oss dryga åtta dagar på en laddning, och då hade vi alla tänkbara funktioner och loggar i gång. Så Huaweis uppgifter om 14 dagar kan säkert vara korrekt vid mer normal användning. Skulle det sedan vara så att batteriet skulle vara på väg att ta slut laddas klockan med en vanlig QI-laddning, så har du en mobil som stödjer omvänd laddning är detta knappast något problem även om du är på språng.

Huawei Watch Gt 2 Pro Mäter det mesta

Vi måste sedan avsluta med att prata om klockans träningsloggning. Från start kommer klockan med över 100 träningslägen, vilket inkluderar 17 professionella lägen och 85 anpassande lägen för både utomhus- och inomhusträning på både land och i vatten. Bland dessa finns även nya program för bland annat golf där vi får en analys av vår sving eller områden som utförsåkning, längdskidor och snowboardåkning. Vi har tyvärr inte testat dessa än, men hoppas få möjlighet till detta längre fram. Till dessa träningsrelaterade mätningar får vi även en förbättrad sömnmätare som tydligt visar på olika sömnnivåer.

En sista del vi delvis saknar när vi jämför klockan med andra smarta klockor är möjligheten till tredjepartsappar. Som det är idag är vi helt låsta till Huaweis färdiga lösning och det hade varit trevlig om vi kunnat få samma typ av upplägg som med de senaste mobilerna, där vi via en specialapp kunnat ladda hem och installera andra applikationer som vi normalt använder.

Specifikationer Huawei Watch GT 2 Pro:

Tillverkare : Huawei, www.huawei.com

: Huawei, www.huawei.com Cirkapris : 3 290 kr inkl. moms, 2 632 kr exkl. moms

: 3 290 kr inkl. moms, 2 632 kr exkl. moms Mått : 46,7 x 46,7 x 11,4 mm

: 46,7 x 46,7 x 11,4 mm Vikt : 52 gram

: 52 gram Skärm : 1,39 tum, AMOLED 454 x 454 pixel

: 1,39 tum, AMOLED 454 x 454 pixel Anslutning : Bluetooth 5.1 BR/EDR+LE

: Bluetooth 5.1 BR/EDR+LE CPU : Kirin A1 + STL4R9

: Kirin A1 + STL4R9 Ram : 32 MB

: 32 MB Lagring : 4GB

: 4GB Batteri : upp till 14 dagar

: upp till 14 dagar Laddning : Trådlös

: Trådlös Skydd: vattentät ned till 50 meter + dammtät